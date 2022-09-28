Trúc Anh 'Mắt biếc' giảm cân rõ rệt sau thời gian phát tướng, suýt nữa là không nhận ra

Hậu trường 28/09/2022 10:40

Trúc Anh đã khéo léo khoe vòng eo con kiến sau khi công khai chuyện tăng cân mất kiểm soát trong thời gian qua.

Cách đây không lâu, loạt ảnh của diễn viên Trúc Anh của phim Mắt Biếc gây chú ý vì vóc dáng tăng cân, phì nhiêu. Người đẹp tiết lộ tăng 8kg so với trước đây do thời điểm dịch ở nhà cô ăn uống nhiều và tạng người dễ tăng cân. Cô từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách khiến sức khỏe thêm yếu đi. 

Trúc Anh 'Mắt biếc' giảm cân rõ rệt sau thời gian phát tướng, suýt nữa là không nhận ra - Ảnh 1
Cách đây không lâu, loạt ảnh của diễn viên Trúc Anh của phim Mắt Biếc gây chú ý vì vóc dáng tăng cân, phì nhiêu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại thêm khó khăn. Việc ngoại hình phát tướng cũng khiến cô mặc cảm, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật suốt thời gian qua.

Mới đây trên trang cá nhân, cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước hình ảnh mới nhất của Trúc Anh. Điều làm cho dân tình chú ý chính là thân hình nhỏ nhắn cùng vòng eo nhỏ nhắn của nữ chính Mắt biếc.

Trúc Anh 'Mắt biếc' giảm cân rõ rệt sau thời gian phát tướng, suýt nữa là không nhận ra - Ảnh 2
Một số người cảm thấy khó có thể tin khi ngắm nhìn vóc dáng thon thả của Trúc Anh - Ảnh: TCNNV

Ngoài loạt ảnh trên, Trúc Anh cho biết cô đã quyết định hiến tóc bằng cách cắt tóc ngắn để tham gia dự án Thư viện tóc BCVN của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. "Nếu nói mình không có đắn đo cũng không đúng đâu! Mình đã có suy nghĩ một chút vì 24 năm qua chưa lần nào mình để tóc ngắn. Nhưng nghĩ đến một ai đó sẽ nhận được tóc của mình, sẽ sử dụng và cảm thấy tự tin và yêu đời hơn, mình lại nôn đi cắt tóc lắm lắm", nữ diễn viên tâm sự.

Trúc Anh 'Mắt biếc' giảm cân rõ rệt sau thời gian phát tướng, suýt nữa là không nhận ra - Ảnh 3
Diện mạo trong veo của nữ diễn viên làm cho dân tình không thể rời mắt - Ảnh: TCNNV

Một số người suy đoán những tấm hình trên đây có thể là ảnh cũ của người đẹp, tuy nhiên vài khán giả cho rằng Trúc Anh đã giảm cân cấp tốc để lấy lại vóc dáng. Hiện tại nhan sắc kiều diễm của cô nàng đã nhận được nhiều sự tán thưởng từ phía cư dân mạng: "Vẫn gầy nè có mập đâu", "Tuyệt vời lắm chị", "Luôn vui vẻ và bình an nhen Trúc Anh", "Xinh quá chị yêu ơi"...

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