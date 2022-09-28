Á hậu Bảo Ngọc thông báo tin vui, hành lý đã về chính chủ: Cảm ơn đối thủ vì đã 'tài trợ' quần áo

Vừa qua, Á hậu Bảo Ngọc đã lên đường sang Ai Cập để chinh chiến tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022. Sau chuyến bay nhiều tiếng đồng hồ, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã hạ cánh an toàn tại đất nước Ai Cập xinh đẹp. Dù thời gian tập luyện rất gấp rút nhưng Bảo Ngọc vẫn quyết tâm sẽ mang lại thành tích cao nhất cho Việt Nam. Tuy nhiên, người đẹp Cần Thơ đã gặp phải sự cố không mong muốn ngay khi vừa đặt chân đến Ai Cập.

Á hậu Bảo Ngọc đã lên đường sang Ai Cập để chinh chiến tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022 - Ảnh: TCNNV

Mới đây, Bảo Ngọc đã chia sẻ rằng cô và cả ekip gần như “mất ăn mất ngủ” khi 4 chiếc vali đựng đồ đã… biến mất. “Lúc đáp tại sân bay Sharm El Sheikh đã là một giây phút nhẹ nhõm cho Ngọc và cả team, vì ai cũng nơm nớp lo chẳng biết nhỏ có qua bển bình an hay không. Thở phào một cái thì đến câu chuyện hành lý, nụ cười Ngọc dường như dập tắt khi chẳng thấy 4 em bé màu đỏ và một bé bự bóng đêm của mình đâu. Cũng cố giữ bình tĩnh như trước giờ, nhưng quả thật trong lòng chả yên nổi, vì Ngọc biết đây không chỉ là hành lý của riêng Ngọc mà là công sức của cả team”, Á hậu 1 tiết lộ.