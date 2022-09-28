Á hậu Bảo Ngọc thông báo tin vui, hành lý đã về chính chủ: Cảm ơn đối thủ vì đã 'tài trợ' quần áo

Á hậu Bảo Ngọc đã nhanh chóng báo tin vui đến người hâm mộ ngay sau khi nhận đủ hành lý và gửi lời cảm ơn đến Miss Australia, Kenya, Zimbabwe và Mexico vì đã cho cô mượn trang phục trong 2 ngày bị thất lạc hành lý.
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Vừa qua, Á hậu Bảo Ngọc đã lên đường sang Ai Cập để chinh chiến tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022. Sau chuyến bay nhiều tiếng đồng hồ, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã hạ cánh an toàn tại đất nước Ai Cập xinh đẹp. Dù thời gian tập luyện rất gấp rút nhưng Bảo Ngọc vẫn quyết tâm sẽ mang lại thành tích cao nhất cho Việt Nam. Tuy nhiên, người đẹp Cần Thơ đã gặp phải sự cố không mong muốn ngay khi vừa đặt chân đến Ai Cập.
Mới đây, Bảo Ngọc đã chia sẻ rằng cô và cả ekip gần như “mất ăn mất ngủ” khi 4 chiếc vali đựng đồ đã… biến mất. “Lúc đáp tại sân bay Sharm El Sheikh đã là một giây phút nhẹ nhõm cho Ngọc và cả team, vì ai cũng nơm nớp lo chẳng biết nhỏ có qua bển bình an hay không. Thở phào một cái thì đến câu chuyện hành lý, nụ cười Ngọc dường như dập tắt khi chẳng thấy 4 em bé màu đỏ và một bé bự bóng đêm của mình đâu. Cũng cố giữ bình tĩnh như trước giờ, nhưng quả thật trong lòng chả yên nổi, vì Ngọc biết đây không chỉ là hành lý của riêng Ngọc mà là công sức của cả team”, Á hậu 1 tiết lộ.
Đứng trước sự cố này, Bảo Ngọc vẫn cố giữ tinh thần lạc quan và không để người hâm mộ tại quê nhà phải lo lắng. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi áy náy khi bên trong hành lý là những món đồ chứa đựng công sức, tâm huyết của rất nhiều người. May mắn rằng, vào 2 giờ sáng (theo giờ Ai Cập), Bảo Ngọc đã nhận lại đủ số vali mang đi dự thi. Mỹ nhân sinh năm 2001 đã không thể đợi được mà phải lập tức báo tin vui với khán giả.
Đặc biệt, Bảo Ngọc đã gửi lời cảm ơn đến Miss Australia, Kenya, Zimbabwe và Mexico vì đã cho cô mượn trang phục trong 2 ngày bị thất lạc hành lý. Tấm lòng của các thí sinh trong cuộc thi đã nhận được sự khen ngợi của khán giả Việt Nam.
Trước Bảo Ngọc, có một vài nàng hậu cũng gặp phải tình trạng bị lạc mất hết số hành lý khi đi thi đấu quốc tế. Chính vì thế mà họ đã phải mượn đồ của các thí sinh khác, dẫn đến việc không thể tạo được dấu ấn tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Nhưng Bảo Ngọc đã may mắn nhận được lại toàn bộ hành lý để có thể an tâm "chinh chiến".