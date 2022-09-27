Lí do gì khiến Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên 'cạch mặt', cắt đứt tình bạn sâu đậm suốt nhiều năm?

Mới đây, sự việc “đôi bạn đã từng thân” Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên bị xếp ngồi chung một bàn tiệc khiến dân mạng được phen xôn xao.

Showbiz Việt có rất nhiều điều bí ẩn, trong số đó có bí mật về tình bạn của Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên. Hai người đã từng cực kỳ thân thiết, đi đâu cũng gắn bó như hình với bóng. Ấy thế mà đến một ngày, cả hai lại bỗng dưng nghỉ chơi với nhau, nếu lỡ đụng độ ở một sự kiện hay chương trình ca nhạc nào đó thì sẽ tránh mặt, coi như chưa từng quen biết. Lệ Quyên từng cho biết giữa cô và Hà Hồ có những bất đồng. Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đã từng cực kỳ thân thiết, đi đâu cũng gắn bó như hình với bóng - Ảnh: Internet Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, giữa cô và Lệ Quyên không có bất hòa như tin đồn mà đơn giản chỉ là sự lệch tông trong quan điểm sống: "Chẳng có chuyện bất hòa nào sau bao biến cố xảy ra. Trong mọi mối quan hệ công việc và cuộc sống, sẽ có những lúc mình ưng ý nhưng cũng có nhiều lúc chẳng thể hài lòng về những người bạn bên cạnh mình.

Đôi bạn thân thiết một thời của showbiz Việt giờ coi nhau như người dưng ngược lối - Ảnh: Internet Trong suốt quãng thời gian với những biến cố trong cuộc sống riêng của mỗi người, có thể chị Quyên và tôi có những quan điểm khác nhau. Khi đã không cùng chung một quan điểm thì mỗi người sẽ chọn cho mình cuộc sống riêng". Còn nhớ, trong liveshow Người tình mùa đông của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và Hà Hồ đều cùng là khách mời. Tại sự kiện này, 2 nữ ca sĩ từng chơi thân quay lưng vào nhau và không có một lời chào hỏi khi đi qua nhau.

Hà Hồ cũng khẳng định thêm, bạn bè mà không chia sẻ được thì tốt nhất không nên trải lòng với nhau nữa: "Vì bạn bè là để chia sẻ, nếu không chia sẻ được thì vẫn tiếp tục mối quan hệ đó nhưng không còn chia sẻ với nhau nữa. Hoàn toàn không có chuyện tôi và chị Quyên cãi nhau hay có những biến cố xảy ra sau lưng". Tuy nhiên, mỗi lần Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên lại luôn giữ khoảng cách với nhau mỗi khi "chạm mặt". Mới đây, khán giả lại bất ngờ khi thấy Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên ngồi chung một bàn tiệc. Tất nhiên đây chỉ là theo sắp xếp của ban tổ chức chương trình và hai ca sĩ cũng cách nhau hai chiếc ghế chứ không phải ngồi sát cạnh. Hai nữ ca sĩ vô tình bị xếp ngồi chung bàn tiệc khiến dân mạng được phen bàn luận - Ảnh: Internet Dựa vào phản ứng của Hồ Ngọc Hà lẫn Lệ Quyên trên bàn tiệc, dân mạng cho rằng mối bất hòa của họ vẫn còn rất lớn. Khi ban tổ chức giới thiệu Hồ Ngọc Hà hoặc Lệ Quyên, người còn lại đều xoay mặt về phía sân khấu, giữ khuôn mặt lạnh như băng và tuyệt nhiên không liếc về phía đối phương một lần nào. Trong suốt chương trình, cả hai cũng không hề hướng mắt sang nhau, coi người kia như vô hình. Và có lẽ Đàm Vĩnh Hưng là nhân vật khó xử nhất khi anh chơi thân với cả hai nữ ca sĩ và ngồi giữa hai người trong bữa tiệc này. Hai bên hoàn toàn ngó lơ nhau dù ngồi chung bàn tiệc - Ảnh: Internet Lệ Quyên chỉ còn xuất hiện ở... bảng tên trên bàn tiệc trong bức ảnh Hồ Hà chia sẻ - Ảnh: Internet Nhưng bất ngờ hơn nữa là phản ứng của Hồ Ngọc Hà sau sự kiện. Trên trang cá nhân tối qua, nữ ca sĩ đăng bức ảnh ngồi ở bàn tiệc nhưng hoàn toàn không có Lệ Quyên, chỉ có Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng và một người nữa lộ diện mà thôi. Bức ảnh ngay lập tức thu hút dân mạng ồ ạt vào bình luận, nhiều người cho rằng động thái này của Hồ Ngọc Hà chứng tỏ mối quan hệ giữa cô và Lệ Quyên vẫn rất căng thẳng, chưa thế xóa bỏ chuyện cũ để chơi lại như xưa.

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