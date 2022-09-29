BTV Trần Ngọc bất ngờ tiết lộ bảng xếp hạng 'nội bộ' những MC đẹp nhất, giàu nhất của VTV

Nhiều người sẽ bất ngờ với bảng xếp hạng này.

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, MC Khánh Vy đăng tải video mới về các anh chị đồng nghiệp thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, cô phỏng vấn MC Trần Ngọc - có 17 năm làm việc tại VTV, và yêu cầu anh trả lời thật về các đồng nghiệp.

Trần Ngọc là gương mặt MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam qua các chương trình như "Hãy chọn giá đúng", "Đường lên đỉnh Olympia", "Rung chuông vàng", "Cafe sáng"... Ảnh minh họa: Internet Khánh Vy là gương mặt mới trong dàn MC của VTV. Khánh Vy gây ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao - Ảnh: Internet Theo đánh giá của Trần Ngọc, MC có giọng hay nhất với anh là Minh Hà. Tiếp đó, MC xinh nhất nhà Đài là Mai Ngọc, MC xứng đáng được nhiều người biết tới hơn là Ngọc Huy, MC giàu nhất VTV là Dương Ngọc Trinh.

Trần Ngọc cho rằng Mai Ngọc là MC xinh nhất VTV - Ảnh: Cắt từ clip Khi được hỏi MC nào ở ngoài xinh hơn lên hình, Trần Ngọc thành thật nói: "Tất cả các MC ở trên TV đều là được x3 lần nhan sắc rồi, nên bạn gặp ở ngoài là phải giảm đi 3 lần sắc đẹp". Không những vậy, Trần Ngọc còn tự tin nhận mình là MC đẹp trai nhất VTV. Anh cho rằng MC giàu nhất VTV là Dương Ngọc Trinh - Ảnh: Cắt từ clip Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả bình luận để lại cảm nghĩ và bày tỏ sự yêu mến của mình đến các MC VTV:

- "Mai Ngọc xinh nhất thật, mê chị ý lắm". - "Xinh nhất trong mắt mình là chị Hoài Anh. Thích giọng Nam của chị nữa". - "Đẹp nhất VTV theo ngũ quan thì là Khánh Trang, 39 tuổi mà quá trẻ luôn". - "Ngọc Trinh giàu thật. Nhà toàn kim cương với Roll Royce. Đi làm chắc vì đam mê". - "Chỗ anh Ngọc Huy thấy đúng nè. Ảnh kiểu MC hướng nội hay sao ấy, cứ ẩn ẩn tụt tụt sao á. Ảnh đáng được biết nhiều hơn giờ"... VTV là Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam, vì thế các MC làm việc tại đây không chỉ sở hữu kỹ năng chuyên môn và bảng thành tích khủng mà còn có ngoại hình ưa nhìn, thu hút khán giả. MC Dương Ngọc Trinh - Ảnh: Internet MC Mai Ngọc - Ảnh: Internet Trong đó, Mai Ngọc được mệnh danh là "Hoa khôi VTV" nhờ nhan sắc khả ái, chiều cao ấn tượng 1m70 cùng giọng nói truyền cảm. MC Dương Ngọc Trinh thì nổi tiếng với gia thế giàu có, cuộc sống sang chảnh và niềm đam mê những món đồ hiệu đắt đỏ như đồng hồ Richard Mille, Hublot, Franck Muller, xe hơi Lamborghini, Ferrari, Bentley, Range Rover, Rolls-Royce...

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