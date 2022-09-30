Shark Bình và vợ chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, Phương Oanh tỏ thái độ 'vui mừng' hết cỡ?

Hậu trường 30/09/2022 13:51

Thông tin bạn trai nữ diễn viên Phương Oanh và vợ - doanh nhân Đào Lan Hương chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Vậy, trong câu chuyện này phản ứng của Phương Oanh ra sao?

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào giữa Shark Bình – Phương Oanh và bà Đào Lan Hương (vợ Shark Bình) lại tiếp tục được “hâm nóng” trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Mới đây nhất, Shark Bình từng chia sẻ với Zing vào chiều ngày 28/9 ông và vợ là bà Đào Lan Hương đều đã nhận được thư triệu tập từ tòa án để thực hiện hòa giải vào ngày 29/9. Tuy nhiên, Shark Bình và vợ là bà Đào Lan Hương chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản. Do đó, bà Hương đề nghị tòa án cho thêm thời gian.

Shark Bình và vợ chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, Phương Oanh tỏ thái độ 'vui mừng' hết cỡ? - Ảnh 1
Shark Bình và vợ là bà Đào Lan Hương chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản - Ảnh: Internet

"Cuối năm 2018 và đầu năm 2019 chúng tôi đã thỏa thuận, hoàn tất việc chia tài sản (bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty) theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi làm việc chiều nay, bà Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này", ông Bình nói với Zing.

Ngay sau khi thông tin chủ tịch tập đoàn Nexttech và vợ - doanh nhân Đào Lan Hương hòa giải không thành công. Cư dân mạng đã đổ dồn sự chú ý vào thái độ cũng như phản ứng của Phương Oanh trong câu chuyện lần này. Tuy nhiên, trái với "kì vọng" của netizen, nữ diễn viên Hương vị tình thân không hề có phát ngôn nào liên quan đến sự việc trên.

Shark Bình và vợ chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, Phương Oanh tỏ thái độ 'vui mừng' hết cỡ? - Ảnh 2
Trên trang cá nhân của mình, Phương Oanh chia sẻ một bài viết không liên quan đến sự việc trên - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân của mình, Phương Oanh chia sẻ một bài viết và cũng như mọi lần, người đẹp nhận về hàng nghìn bình luận mỉa mai, "ném đá" từ cư dân mạng. Cô viết: "Đã ra ngoài là phải thật thơm nhá, mà còn phải giữ hương lâu mới được cơ. Độ này Oanh thích "em" nước hoa này lắm luôn ý, mùi thơm nức nở của tầng hương sang trọng, quyến rũ đầy mê hoặc, 1 sắc hương đặc trưng riêng không lẫn lộn vào đâu được".

Dường như khán giả vẫn phản ứng cực gắt trước cuộc tình của Phương Oanh và bạn trai đại gia, dù trước đó cặp đôi đã khẳng định bản thân đến với nhau là "đường đường chính chính". Dưới bài đăng, netizens đã để lại hàng ngàn bình luận mang tính "công kích", "ném đá" như: Người thứ 3, ngoại tình, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác... Tuy nhiên, khác với những lần đáp trả 1 - 1 trước đó, lần này Phương Oanh chọn cách im lặng và thản nhiên trước mọi chuyện.

Shark Bình và vợ chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, Phương Oanh tỏ thái độ 'vui mừng' hết cỡ? - Ảnh 3
Shark Bình và vợ chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, Phương Oanh tỏ thái độ 'vui mừng' hết cỡ? - Ảnh 4
Mỗi bài viết Phương Oanh chia sẻ, cô nhận hàng nghìn bình luận “ném đá” từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trong chiều ngày 29/9, chia sẻ với Zing về mối quan hệ với Phương Oanh và việc bà Đào Lan Hương lập vi bằng về các bài viết trên trang cá nhân của diễn viên, ông Bình cho biết: "Tôi hẹn hò với Phương Oanh từ tháng 6, sau khi tôi ly thân vài năm và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó. Vì vậy quan điểm của tôi trước sau như một, cô ấy không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này như một số tài khoản trên mạng xã hội bình luận sai trái".

Shark Bình và vợ chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, Phương Oanh tỏ thái độ 'vui mừng' hết cỡ? - Ảnh 5
Shark Bình và vợ chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, Phương Oanh tỏ thái độ 'vui mừng' hết cỡ? - Ảnh 6
Hình ảnh Shark Bình tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh thêm một lần nữa khiến dư luận ồn àoẢnh: Internet

Hiện tại, chuyện tình của Shark Bình và Phương Oanh vẫn nóng hơn bao giờ hết. Mọi nhất cử nhất động của cặp đôi được người hâm mộ hết mực quan tâm.

Thêm khoảnh khắc shark Bình tình tứ bên Phương Oanh suốt buổi tiệc, giới thiệu bạn gái trong sự hò reo

Thêm khoảnh khắc shark Bình tình tứ bên Phương Oanh suốt buổi tiệc, giới thiệu bạn gái trong sự hò reo

Shark Bình sát bên không rời, tình tứ bên Phương Oanh trong bữa tiệc hoành tráng, nữ diễn viên cũng thoải mái chào hỏi nhân viên của bạn trai.

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Từ khóa:   Vợ chồng Shark Bình Phương Oanh Thái độ

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