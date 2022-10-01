BTV, MC nghẹn ngào lời chia tay với VTV6 sau 15 năm gắn bó

Hậu trường 01/10/2022 17:45

Hàng loạt biên tập viên kỳ cựu của VTV từng làm việc tại VTV6 đã chia sẻ tình cảm luyến tiếc trước việc kênh truyền hình dành cho giới trẻ VTV6 sẽ chính thức đóng kênh, dừng phát sóng từ 0h ngày 15-10, sau 15 năm hoạt động.

Sau 15 năm hoạt động, kênh truyền hình Thanh thiếu niên VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chính thức giải thể vào ngày 14/10 tới. Trước đó, theo nghị định số 60/2022/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Truyền hình Việt Nam được ban hành, VTV6 đã không còn nằm trong hệ thống phòng, ban của Đài. Từ 15/10/2022, VTV6 sẽ được thay thế bằng kênh truyền hình VTV Cần Thơ. 

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Bức ảnh kỷ niệm của các thành viên VTV6 - Ảnh: Facebook BTV, MC Minh Hằng

Nhiều MC, BTV đã không giấu được cảm xúc tiếc nuối, buồn và sốc khi chính thức nói lời chia tay với VTV6.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" chia sẻ với PV Dân trí: "Ngày 30/09/2022, VTV6 chính thức dừng hoạt động và kết thúc sứ mệnh phục vụ khán giả sau hơn 15 năm phát sóng các chương trình truyền hình. Điều mà Trang hay Trang tin tất cả các đồng nghiệp của Ban Thanh thiếu niên không muốn xảy ra, thì giờ vẫn phải đón nhận nó.

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MC Huyền Trang "Mù Tạt" gắn bó với chương trình "Bữa trưa vui vẻ" của VTV6 qua nhiều mùa phát sóng - Ảnh: FBNV

VTV6 chính là cánh cửa đầu tiên mở ra giúp Trang đến với sự nghiệp truyền hình, là ân nhân, là người bạn lớn và là một phần thanh xuân của mình. Trang sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc, những kỷ niệm được cùng các anh chị lãnh đạo kênh, những đồng nghiệp miệt mài quên ngày tháng, quên mọi thứ của cuộc sống cá nhân để lao mình vào công việc, được làm nghề, được cống hiến những chương trình tốt nhất, ý nghĩa và giá trị nhất cho khán giả. Ở VTV6, ai cũng được vui, được buồn, được tôn trọng, hạnh phúc và thấy tự hào mình là một phần của nơi đây.

Ngày hôm nay, dù Trang phải nói lời tạm biệt với VTV6, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn dừng lại, hay quên đi, mà sẽ là tiền đề cho một chặng đường mới, quãng đường mới đầy hi vọng. Trang sẽ mang theo hành trang mà VTV6 đã trao cho trong suốt 8 năm qua, duy trì và phát triển thật tốt tại đơn vị mới - Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3 - PV). Mong rằng quý khán giả, tất cả mọi người sẽ ủng hộ Trang trong chặng đường mới này.

Cảm ơn VTV6 đã bên cạnh Trang suốt những năm tháng qua. Xin được một lần nữa được nhắc đến câu nói mang tinh thần chiến binh VTV6: Ở đâu có chúng tôi, ở đó có V6!"

BTV, MC Đoàn Minh Hằng cũng là một gương mặt quen thuộc của VTV6. Chị đã gắn bó với VTV6 từ khi còn trên ghế giảng đường của Học viện Ngoại giao. Tên tuổi của chị gắn liền với chương trình: Cất cánh, Thanh xuân tươi đẹp, Trạm yêu thương... Xúc động chia sẻ với PV Dân trí: "VTV6 được thân thương gọi là thanh xuân tươi đẹp của rất nhiều người, trong đó có khán giả và những người thực hiện các chương trình của VTV6.

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BTV, MC Minh Hằng - Ảnh: FBNV

Riêng với tôi, VTV6 như là "nhà" mình thật, khi tôi tốt nghiệp Đại học là được tuyển thẳng vào VTV6, làm truyền hình đầu tiên là từ các chương trình của VTV6, từ một cô sinh viên non nớt đến bà mẹ 2 con, VTV6 luôn chứng kiến từng bước trưởng thành đó. Nhiều người gắn bó 10 năm, 15 năm… nên nói không buồn khi chia tay là không phải. Nhưng chúng tôi biết rằng với tình yêu và nhiệt huyết với nghề, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở nhiều vị trí và nhiều chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Nên ai cũng khích lệ và chúc nhau thành công ở những vị trí mới. Tôi cũng mong tiếp tục được khán giả ủng hộ và yêu quý trên chặng đường tiếp theo của mình".

Gắn bó với VTV6 từ những ngày đầu, BTV Tôn Hiếu Anh ngậm ngùi tâm sự: "Hoang mang, bối rối, thất vọng và tiếc nuối là tâm trạng của tôi sau khi xóa sổ Ban Thanh thiếu niên. Gọi tất cả mọi nơi để tham vấn, để tìm hiểu xem nên về đâu? Rất nhiều lời gọi mời trân quý, từ nơi có "rau cháo nuôi nhau" cho đến nơi "không đi được đâu thì về với anh".

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BTV Tôn Hiếu Anh (Áo trắng): "Tôi tin cái tinh thần, phong cách VTV6 sẽ được mang đi mọi nơi, mọi nền tảng" - Ảnh: FBNV

Tôi cảm ơn những đồng nghiệp đang ở những "lò lửa" hừng hực khí thế đã tận tâm chia sẻ và cho tôi nhận ra thứ họ cần là "tuổi trẻ", là sự tận hiến. Nếu như... nếu như và nếu như. Sự thật tôi phải chấp nhận là sức tôi không thể bán mạng cho công việc như xưa nữa rồi, tôi cũng sẵn sàng quay lại từ đầu để chứng minh năng lực, để sáng tạo content và cho mình một lần nữa thử sức với chính mình. Và tôi quyết định về Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3 - PV) - nơi đầu tiên tôi đến làm việc cách đây 14 năm".

BTV Tôn Hiếu Anh cũng tiết lộ, tất cả nhân sự của VTV6 đều được 9 đơn vị khác nhau trong Đài đón nhận.

Trước đó, Nhà báo, MC Đỗ Bạch Dương - người đã chia tay VTV6 từ rất lâu cũng không giấu nổi được cảm xúc ngỡ ngàng, hụt hẫng khi VTV6 giải thể. Chị trải lòng trên trang cá nhân: "Các bạn ở V6 đồng loạt post hình VTV6 như một lời chia tay chính thức. Đã bảo không có gì có thể làm mình buồn nữa mà vẫn buồn. 15 năm, cả tuổi thanh xuân, tâm huyết của biết bao người ở đó chứ không đơn giản đâu...".

"VTV6 có chương trình Cầu vồng mình rất thích, nhiều người thích. Bài hát "Cầu vồng" của Hoàng Anh Minh - một cựu thành viên của VTV6 những ngày này cứ văng vẳng bên tai mình. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ hiện lên. Mọi khó khăn, biến động rồi cũng sẽ qua. Hãy luôn có một cầu vồng trong tim. Cầu vồng không chỉ của VTV6, VTV, mà cầu vồng là của cả cuộc đời chúng ta nhé các bạn!", MC Đỗ Bạch Dương viết.

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Từ khóa:   VTV6 MC Huyền Trang MC Minh Hằng

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