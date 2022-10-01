‘Bố bỉm của năm’ gọi tên JustaTee: Chăm con sốt, ghi lại từng nhiệt độ khi vợ ngủ

Hậu trường 01/10/2022 16:56

Với hành động tinh tế, yêu thương vợ con hết mực của JustaTee, nhiều người đã dành lời khen cho anh là người đàn ông rất quan tâm đến gia đình.

JustaTee và Trâm Anh dù rất kín tiếng khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư nhưng cả 2 vẫn thường xuyên khiến các fan phải cảm thán vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nam rapper sinh năm 1990 kiệm lời nhưng luôn có những hành động ấm áp, ngọt ngào dành cho vợ con.

‘Bố bỉm của năm’ gọi tên JustaTee: Chăm con sốt, ghi lại từng nhiệt độ khi vợ ngủ - Ảnh 1
JustaTee và Trâm Anh thường xuyên khiến các fan phải cảm thán vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc - Ảnh: FBNV 

Mới đây, hot girl Trâm Anh chia sẻ trên trang cá nhân đoạn tin nhắn của chồng. Theo đó, con trai Mino của cả hai bị sốt cao nên JustaTee đã thức đêm để chăm con cho vợ ngủ. Không những vậy, anh còn cẩn thận ghi lại sự thay đổi nhiệt độ của con sau mỗi nửa tiếng để vợ nắm được. 

Trâm Anh cho hay: "Chả nói gì nhưng đêm vẫn cứ là canh con sốt cho vợ ngủ, note lại qua tin nhắn cho vợ sáng đọc".

‘Bố bỉm của năm’ gọi tên JustaTee: Chăm con sốt, ghi lại từng nhiệt độ khi vợ ngủ - Ảnh 2
 JustaTee đã thức đêm để chăm con cho vợ ngủ. Anh còn cẩn thận ghi lại sự thay đổi nhiệt độ của con sau mỗi nửa tiếng để vợ nắm được - Ảnh: FBNV 

Chia sẻ của Trâm Anh khiến nhiều người phải cảm thán: "Ông bố của năm luôn rồi nha, vậy mới là người chồng quốc dân chứ nhỉ", "Nhất em tôi", "Người đàn ông của gia đình", "Cảm thấy ấm lòng", "Xin vía của chị Trâm Anh có anh chồng cực xịn như vậy!"...

Trước đó, Trâm Anh cũng nhiều lần dành lời khen cho ông xã là người đàn ông rất quan tâm đến gia đình. Cô cho hay, trừ việc nấu ăn, JustaTee biết làm đủ mọi việc, từ tắm cho con, cho con ăn, nấu ăn, ru con ngủ, dẫn con đi chơi vệ sinh cho con, trò chuyện cùng con đến cùng vợ đưa con đi chơi.

‘Bố bỉm của năm’ gọi tên JustaTee: Chăm con sốt, ghi lại từng nhiệt độ khi vợ ngủ - Ảnh 3
Trâm Anh cũng nhiều lần dành lời khen cho ông xã là người đàn ông rất quan tâm đến gia đình - Ảnh: FBNV 

 

"Ngoài việc cho con ăn ra thì việc gì anh ý cũng làm từ tắm táp, trông con, ru ngủ đều 1 tay anh chứ chị không cho con ngủ được. Nhưng bây giờ việc tắm cho con thì chị lo vì Cici cũng lớn rồi, chị tự tay tắm cho con, Mino thì bé quá bố nó không đủ tự tin em ạ", hot girl chia sẻ.

Về phía JustaTee, anh tiết lộ phải thay đổi lối sống, thói quen kể từ khi có hai con nhỏ. Thay vì thức khuya để sáng tác nhạc như trước đây, anh sinh hoạt theo giờ giấc của con đó là đi ngủ sớm và dậy lúc 6h sáng. Anh trải lòng: ”Khi có gia đình đã là level hoàn toàn khác, tới khi có con thì mình thay đổi quá nhiều. Hành trình đến với gia đình, con cái và cuộc sống bây giờ làm mình tích cực hơn. Cứ nửa năm mình ở nhà, nửa năm lại đi xa nên quãng thời gian lớn lên của bọn trẻ, mình không có cơ hội ở cạnh các con nhiều. Mình không được chứng kiến nhiều thứ như khi các bé gọi tiếng bố đầu tiên hay bất cứ điều gì nhỏ nhất. Nhiều khi mình đi về các bạn ý còn quên tên mình. Mình nghĩ là nên có kỷ niệm với các con để sau này khi lớn lên sẽ biết là ngày xưa không phải bố bỏ rơi mà do cuộc sống khiến bố phải như thế”.

‘Bố bỉm của năm’ gọi tên JustaTee: Chăm con sốt, ghi lại từng nhiệt độ khi vợ ngủ - Ảnh 4
Nam ca sĩ thừa nhận, nhờ việc chăm con mà anh cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, được học cách làm bố mẹ và tiếp thu những kiến thức mới - Ảnh: FBNV 

Ngoài ra, nam ca sĩ thừa nhận, nhờ việc chăm con mà anh cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, được học cách làm bố mẹ và tiếp thu những kiến thức mới. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi so với thời gian độc thân nhưng JustaTee rất vui mừng vì nhà cửa có thêm niềm vui, tiếng cười. Nam rapper cũng cho hay, bà xã Trâm Anh là hậu phương vững chắc và giúp đỡ mình rất nhiều trong việc chăm sóc hai con nhỏ, giúp anh có thời gian sáng tác và hoạt động nghệ thuật. 

‘Bố bỉm của năm’ gọi tên JustaTee: Chăm con sốt, ghi lại từng nhiệt độ khi vợ ngủ - Ảnh 5
Bà xã Trâm Anh là hậu phương vững chắc và giúp đỡ anh rất nhiều, giúp anh có thời gian sáng tác và hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV 

Hiện tại, con gái đầu lòng Cici Anh Chi của cặp đôi đã ở tuổi lên 4, con trai Mino Anh Minh hơn 1 tuổi. Hai con của họ được nhận xét đáng yêu, giống bố y đúc.

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