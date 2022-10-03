Dương Triệu Vũ tiết lộ về cuộc sống chuẩn 'rich kid' của con trai Đàm Vĩnh Hưng: 3 tuổi đã sở hữu 200 đôi giày

Bên cạnh ngoại hình bụ bẫm, dễ thương của bé Polo Huỳnh - con trai nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, mới chỉ 3 tuổi, bé Polo đã có cuộc sống sung sướng đúng chất Richkid.

Thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có con trai 3 tuổi khiến khắp các diễn đàn showbiz rần rần bàn tán từ tối qua đến giờ. Theo đó, trong buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 51 của mình mới đây, Mr. Đàm gây chấn động khi lần đầu cho quý tử (tên Polo Huỳnh (tên tiếng Việt là Quân), năm nay hơn 3 tuổi) xuất hiện trước đông đảo công chúng và truyền thông. Nam ca sĩ cho hay, suốt thời gian qua anh cố gắng bảo vệ và giấu thông tin con trai trước truyền thông và chờ đợi một dịp thích hợp để công bố với khán giả. Bé Polo Huỳnh 3 tuổi sở hữu gương mặt bụ bẫm, đáng yêu hết nấc - Ảnh: FBNV Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng cũng như Dương Triệu Vũ - đàn em thân thiết của nam ca sĩ - chia sẻ thêm hình ảnh nhóc tỳ trên mạng xã hội. Có thể thấy bé Polo Huỳnh trông rất đáng yêu, thừa hưởng nhiều đường nét của giọng ca Lâu Đài Tình Ái.

Trong khi đó, Dương Triệu Vũ hé lộ là bố đỡ đầu của bé Polo Huỳnh, vui vẻ chia sẻ: "Bố đỡ đầu cho con là ba Tin nên con nói chuyện lớ lớ giống Việt kiều. Con thích cười nhưng không thích bị chụp hình nhiều, nên khi nào ai chụp hình con cũng không cười đâu nha. Anh chàng tiết lộ bé Polo đã biết nói, hoạt bát, đáng yêu và sở hữu cuộc sống không thua bất kì Richkid nào - Ảnh: FBNV Con thích xe nữa, và con có khoảng 200 đôi giày nhưng hơn một nửa đã hết vừa. Con có thể hát theo bài 'Hello' của ba Hưng. Chào các cô chú! Rất vui quen biết nhau. Con đi uống sữa đây".

Có thể thấy, cậu bé Polo ở tuổi lên 3 trộm vía rất khôi ngô, đáng yêu và được gia đình lo cho cuộc sống sung túc, thoải mái. Bé Polo ở tuổi lên 3 trộm vía rất khôi ngô, đáng yêu và được gia đình lo cho cuộc sống sung túc, thoải mái - Ảnh: FBNV Bên dưới phần bình luận, NSND Hồng Vân, ca sĩ Thanh Thảo cùng nhiều bạn bè của Đàm Vĩnh Hưng thích thú cảm thán: "Bản sao của ba Hưng luôn", "Thằng bé khôi ngô, trắng trẻo, giống ba Đàm Vĩnh Hưng và có nhiều nét giống bà nội nữa nha!", "Yeah dễ thương quá... giống ba Hưng quá, chắc sau này được thừa hưởng tài năng, năng lực và sức hút của ba Hưng và ba đỡ đầu Vũ quá"... Hiện Đàm Vĩnh Hưng chưa tiết lộ về mẹ ruột của con trai - Ảnh: FBNV Hiện Đàm Vĩnh Hưng chưa tiết lộ về mẹ ruột của con trai. Trước bé Polo Huỳnh, nam ca sĩ từng công khai 2 con nuôi là Huỳnh Như và bé Tin, cả hai đều là con của em gái ruột anh.

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