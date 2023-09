Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia nhận sai sót ở đáp án câu hỏi tiếng Anh, điểm số các thí sinh thay đổi

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã đăng tải bài viết đính chính về một câu hỏi trong cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Đó là câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm trong phần thi Về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Em Đặng Lê Nguyên Vũ xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - Ảnh: Internet

Theo đó, ở phần thi Về đích của Vũ Nguyên Sơn, THPT Hà Nội - Amsterdam, chương trình đưa ra câu hỏi tiếng Anh liên quan đến đoạn MV See You Again. Câu hỏi là: "In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”. Can you tell me which word it is?” (Dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?).