Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia nhận sai sót ở đáp án câu hỏi tiếng Anh, điểm số các thí sinh thay đổi

Theo đó, ở phần thi Về đích của Vũ Nguyên Sơn, THPT Hà Nội - Amsterdam, chương trình đưa ra câu hỏi tiếng Anh liên quan đến đoạn MV See You Again. Câu hỏi là: "In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”. Can you tell me which word it is?” (Dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?).

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã đăng tải bài viết đính chính về một câu hỏi trong cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Đó là câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm trong phần thi Về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Với câu hỏi nay, Nguyên Sơn không đưa ra được đáp án cho câu hỏi này và người bấm chuông giành quyền trả lời là Bùi Anh Đức (THPT Chuyên Sơn La). Đáp án mà Anh Đức đưa ra là "Bond" nhưng không được chấp nhận. Đáp án của chương trình cho câu hỏi này là: "Brotherhood".

"Ngay tại thời điểm trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm. Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh. Cố vấn chấp nhận câu trả lời của Bùi Anh Đức là "Bond".

Phần thi về đích của Nguyên Sơn - Ảnh: Internet

Như vậy, có hai đáp án đúng ở câu hỏi này là: Bond và Brotherhood, câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác", BTC viết.

Số điểm chung cuộc của bốn thí sinh sẽ thay đổi như sau: Vũ Bùi Đình Tùng 35 điểm; Vũ Nguyên Sơn 155 điểm; Đặng Lê Nguyên Vũ 205 điểm và Bùi Anh Đức 120 điểm. Theo BTC, số điểm này không làm thay đổi thứ hạng của các thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. "Xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trận Chung kết hôm nay!", BTC chương trình gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Bùi Anh Đức đã đưa ra đáp án đúng nhưng ngay tại thời điểm phát sóng trực tiếp lại không được công nhận - Ảnh: Internet

BTC chương trình gửi lời xin lỗi đến khán giả vi sự cố này - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng đính chính ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì cho rằng, sai sót này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và chiến thuật của thí sinh Bùi Anh Đức.