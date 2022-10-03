Á hậu Kiều Loan làm rõ ồn ào câu hỏi 'ứng xử tuyển dụng' dành cho Mai Ngô: 'Đó hoàn toàn là suy diễn, không đúng sự thật'

Cụ thể, trong phần đặt câu hỏi cho Mai Ngô, với vai trò giám khảo, người đẹp sinh năm 2000 đặt câu hỏi ứng xử: "Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào?". Với câu hỏi này, sau đêm chung kết netizen đã chỉ trích Lona Kiều Loan về việc đặt câu hỏi lạc đề, từ đó gián tiếp khiến Mai Ngô chỉ giành được vị trí Á hậu 4, thay vì Hoa hậu như dự đoán.

Sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã xác định được chủ nhân, đó chính là người đẹp đến từ Long An - Đoàn Thiên Ân . Bên cạnh những "hạt sạn" trong đêm chung kết, netizen cũng quan tâm đến phần thi ứng xử của Mai Ngô.

Sau nhiều ồn ào, mới đây, Kiều Loan chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cô cho biết danh sách câu hỏi phần thi ứng xử bao gồm 5 câu, tương ứng top 5 thí sinh sẽ tham gia phần thi ứng xử. Trong bình thăm có tên của tất cả giám khảo, thí sinh bốc trúng giám khảo nào thì người đó sẽ đọc câu hỏi theo thứ tự.

"Chào mọi người, Miss Grand Việt Nam 2022 vừa khép lại đêm qua sau hơn 2 tháng xuyên suốt diễn ra. Bên cạnh những thành công của cuộc thi thì cũng có những việc Lona mong muốn được làm rõ với mọi người.

Dòng chia sẻ của Kiều Loan sau ồn ào trong đêm chung kết - Ảnh: Chụp màn hình

Danh sách câu hỏi phần thi ứng xử bao gồm 5 câu tương ứng top 5 thí sinh sẽ tham gia phần thi ứng xử. Và trong bình thăm sẽ có tên của tất cả các vị giám khảo, thí sinh bốc trúng ai thì giám khảo sẽ đọc câu hỏi theo thứ tự. Nhiều giám khảo không được đặt câu hỏi do chỉ có 5 thí sinh.

Người đẹp Quảng Nam lý giải thêm: "Các câu hỏi được đặt ra và thông qua bởi Ban Tổ chức cuộc thi và Ban cố vấn. Văn bản này được giữ kín đến phần thi ứng xử mới giao đến Ban giám khảo để đặt cho thí sinh. 5 giám khảo sẽ được bốc thăm, giám khảo được hỏi trước sẽ được chọn trước theo thứ tự từ 1-5 câu hỏi trong danh sách".

Cô cho biết bản thân vốn dĩ không muốn lên tiếng về vấn đề này nhưng với vai trò là thành viên Ban giám khảo, cô phải có trách nhiệm làm rõ về "ồn ào" trên vì nhận thấy câu chuyện đã đi quá xa và xuất hiện nhiều tiêu cực.

Nữ giám khảo cũng khẳng định: "Trong vấn đề này, không ai là nạn nhân của ai và cũng không có lý do nào khiến cuộc thi phải cố tình gây khó dễ cho ai cả. Thế nên, hoàn toàn không có chuyện tôi không thích chị Mai Ngô hay Ban Tổ chức dàn xếp để tôi chọn câu hỏi khó nhất đặt cho chị Mai Ngô. Đó hoàn toàn là suy diễn, không đúng sự thật".

Hiện những chia sẻ của Lona Kiều Loan đã và đang nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những fan sắc đẹp - Ảnh: Internet

Sau tất cả cô mong những chia sẻ của mình sẽ giải tỏa được những thắc mắc của dân mạng sau đêm chung kết và tất cả sẽ cùng hướng về hành trình của Đoàn Thiên Ân tại Miss Grand Interntional sắp tới. Hiện những chia sẻ của Lona Kiều Loan đã và đang nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những fan sắc đẹp.