Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm

Hậu trường 04/10/2022 10:24

Khoảnh khắc Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân ngủ thiếp đi khi đang trang điểm khiến công chúng lo lắng chính là sức khỏe của nang Hậu bởi cô có thể sẽ đối mặt với nhiều áp lực, thiếu ngủ vì phải chuẩn bị cho Miss Grand International 2022.

Sau nhiều tháng tìm kiếm, danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã xác định được chủ nhân, đó chính là người đẹp đến từ Long An - Đoàn Thiên Ân. Với chiến thắng này, Đoàn Thiên Ân sẽ trở thành đại diện cho quốc gia tranh tài tại Miss Grand International tại Indonesia.

Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm - Ảnh 1
Vượt qua 49 thí sinh tài năng, Thiên Ân giành ngôi vị cao nhất - Ảnh: FBNV
Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm - Ảnh 2

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau khoảnh khắc Đoàn Thiên Ân ngủ gật vì quá mệt mỏi khi đang trang điểm. Theo đó, nàng hậu sinh năm 2000 khiến khán giả thương cảm vì không ngủ suốt 2 ngày liền. Đặc biệt, cô cho biết mình sẽ thức trắng để chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng cho đến ngày lên đường sang nước bạn “chinh chiến”.

Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm - Ảnh 3
Cư dân mạng chuyền tay nhau khoảnh khắc Đoàn Thiên Ân ngủ gật vì quá mệt mỏi khi đang trang điểm - Ảnh: Chụp màn hình
Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm - Ảnh 4
Nàng hậu không có thời gian ngủ sau khi đăng quang - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, không giống những đại diện trước đây của Việt Nam, vừa đăng quang 2 ngày, Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân tất bật chuẩn bị cho hành trang lên đường sang Indonesia để dự thi Miss Grand International 2022. Điều này đã được thông báo trước khi cuộc thi diễn ra nên khán giả không mấy bất ngờ. 

Tuy nhiên, điều khiến công chúng lo lắng chính là sức khỏe của Thiên An bởi cô có thể sẽ đối mặt với nhiều áp lực, thiếu ngủ vì phải chuẩn bị cho Miss Grand International 2022.

Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm - Ảnh 5
Khán giả rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của nàng hậu - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip vừa được lan truyền trên mạng xã hội, Thiên Ân gây chú ý khi ngủ thiếp đi giữa lúc đang trang điểm. Khi thấy cô ngủ, chuyên viên trang điểm cùng ê-kíp vô cùng bất ngờ, xen lẫn xúc động. 

Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm - Ảnh 6
Nàng hậu hoàn thành lịch trình trong nước, gặp gỡ truyền thông, báo chí trước khi lên đường chinh chiến - Ảnh: Internet

Được biết, Thiên Ân phải thức trắng gần 2 ngày trời để tham gia các hoạt động sau khi đăng quang và chuẩn bị cho cuộc thi lớn sắp tới. Quá trình làm tóc, trang điểm được diễn ra trong lúc Thiên Ân di chuyển để tận dụng tối đa thời gian. Chia sẻ về hành trình chinh chiến quốc tế sắp tới, Thiên Ân cho biết cô sẽ không ngủ để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Miss Grand International như thử quần áo, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết,...

Đoàn Thiên Ân không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ gật trong lúc trang điểm - Ảnh 7
Tân Hoa hậu hứa hẹn là chiến binh mạnh mẽ khi chinh chiến cuộc thi cấp quốc tế - Ảnh: FBNV

Đoạn clip Thiên Ân ngủ gật khi đang trang điểm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đa phần công chúng cảm thấy thương cho sự cố gắng của Thiên Ân và gửi nhiều lời chúc may mắn đến cô trong chặng đường sắp tới của Miss Grand International.

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