Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục'

Mới đây trên trang cá nhân, MC Phan Anh đã chia sẻ hành trình đi làm từ thiện tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên nam MC đã vấp phải một số ý kiến tiêu cực về cách anh truyền tải câu chuyện ở nơi đây.

Những ngày gần đây, MC Phan Anh là cái tên nhận được sự quan tâm của dư luận khi đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song MC Phan Anh cho biết không sợ thị phi và vẫn sẽ làm tròn công việc của mình. Sau khoảng 5 ngày nam MC đã thông báo dừng nhận quyên góp vì sự hỗ trợ từ anh không còn quá cấp thiết và đã thu về số tiền vượt ngoài dự kiến.

Cụ thể một người đã thẳng thắn góp ý tới nam MC: "Nghe nó hơi xáo và cải lương ý. Một là đầu óc không bình thường, hai là hơi đơn giản và nói hơi quá là ngu ngơ thì mới có thể cười được trước những nỗi đau. Còn gặp người cho tiền lại chả cười " xã giao"! Với những hoàn cảnh nghèo đến không thể nghèo hơn luôn hiện hữu ấy thì lấy gì mà qua nhanh đuợc? Vài triệu với họ như muối bỏ bể thôi mà. Đây là ý kiến của mình chỉ nói về cái bài đăng này thôi nhé, chứ không liên quan đến cả hoạt động thiện nguyện của bạn".

Động thái đáp trả khôn khéo của MC Phan Anh trước lời góp ý của netizen gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp lại bình luận trên, Phan Anh từ tốn trả lời: "Mình mong bạn sẽ đi và gặp thật nhiều bà con. Tâm hồn, tinh thần, bản lĩnh, nghị lực.. của nhiều đồng bào mình phi thường lắm bạn ạ! Nếu không có những con người với tinh thần quật cường như thế làm sao dân tộc này có thể đi qua bao cuộc chiến đấu chống quân xâm lược mạnh hơn chúng ta rất nhiều lần? Nghe xáo và cải lương, nhưng hãy đi để cảm nhận những điều đó hiển hiện nơi đời sống, chứ không phải trên mấy trang Facebook hay sách vở bạn nhé. Đón chào bạn".