Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục'

Hậu trường 05/10/2022 19:31

Phan Anh mong muốn khán giả hãy đi và cảm nhận nhiều hơn về sự kiên cường của bà con tại miền Trung ruột thịt.

Những ngày gần đây, MC Phan Anh là cái tên nhận được sự quan tâm của dư luận khi đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song MC Phan Anh cho biết không sợ thị phi và vẫn sẽ làm tròn công việc của mình. Sau khoảng 5 ngày nam MC đã thông báo dừng nhận quyên góp vì sự hỗ trợ từ anh không còn quá cấp thiết và đã thu về số tiền vượt ngoài dự kiến. 

Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục' - Ảnh 1
Hình ảnh của Phan Anh khi đang trao quà cho bà con tại tỉnh Quảng Nam Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, MC Phan Anh đã chia sẻ hành trình đi làm từ thiện tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên nam MC đã vấp phải một số ý kiến tiêu cực về cách anh truyền tải câu chuyện ở nơi đây.

Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục' - Ảnh 2

Cụ thể một người đã thẳng thắn góp ý tới nam MC: "Nghe nó hơi xáo và cải lương ý. Một là đầu óc không bình thường, hai là hơi đơn giản và nói hơi quá là ngu ngơ thì mới có thể cười được trước những nỗi đau. Còn gặp người cho tiền lại chả cười " xã giao"! Với những hoàn cảnh nghèo đến không thể nghèo hơn luôn hiện hữu ấy thì lấy gì mà qua nhanh đuợc? Vài triệu với họ như muối bỏ bể thôi mà. Đây là ý kiến của mình chỉ nói về cái bài đăng này thôi nhé, chứ không liên quan đến cả hoạt động thiện nguyện của bạn".

Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục' - Ảnh 3
Động thái đáp trả khôn khéo của MC Phan Anh trước lời góp ý của netizen gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp lại bình luận trên, Phan Anh từ tốn trả lời: "Mình mong bạn sẽ đi và gặp thật nhiều bà con. Tâm hồn, tinh thần, bản lĩnh, nghị lực.. của nhiều đồng bào mình phi thường lắm bạn ạ! Nếu không có những con người với tinh thần quật cường như thế làm sao dân tộc này có thể đi qua bao cuộc chiến đấu chống quân xâm lược mạnh hơn chúng ta rất nhiều lần? Nghe xáo và cải lương, nhưng hãy đi để cảm nhận những điều đó hiển hiện nơi đời sống, chứ không phải trên mấy trang Facebook hay sách vở bạn nhé. Đón chào bạn".

Những thành viên cốt cán rời công ty Sơn Tùng M-TP, sự nghiệp của họ giờ ra sao?

Những thành viên cốt cán rời công ty Sơn Tùng M-TP, sự nghiệp của họ giờ ra sao?

Chỉ trong vòng chưa đến một năm, chứng kiến nhân sự công ty Sơn Tùng lần lượt rời đi, trong đó mới đây nhất là Kay Trần.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Phan Anh Phan Anh từ thiện Phan Anh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 49 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh