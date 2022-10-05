Những thành viên cốt cán rời công ty Sơn Tùng M-TP, sự nghiệp của họ giờ ra sao?

Hậu trường 05/10/2022 09:36

Chỉ trong vòng chưa đến một năm, chứng kiến nhân sự công ty Sơn Tùng lần lượt rời đi, trong đó mới đây nhất là Kay Trần.

Mới đây, Kay Trần đã chính thức có bài đăng xác nhận về việc sẽ rời khỏi công ty của Sơn Tùng. Trước đó những đồn đoán về việc nam ca sĩ toang với công ty đã liên tục lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó dân mạng từng đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt của Kay Trần với công ty Sơn Tùng M-TP, song người trong cuộc đều giữ thái độ im lặng.

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Kay Trần chính thức nói lời chia tay với công ty của Sơn Tùng M-TP sau hai năm "đầu quân" - Ảnh: Internet

Hậu nói lời chia tay với công ty Sơn Tùng, netizen càng bất ngờ hơn khi Kay Trần xóa hết hình ảnh thưở còn ở công ty kèm động thái đổi avatar hình quả ớt. Thế nhưng Kay Trần không phải là thành viên đầu tiên rời công ty của giọng ca Em Của Ngày Hôm Qua.

Vào tối 27/5, trên trang cá nhân của mình, Ben Phạm, một trong những thành viên cốt cán, đã chính thức thông báo về việc rời khỏi công ty M-TP Entertainment sau hơn 2 năm gắn bó. Thông tin khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt, đặc biệt trong thời điểm Sơn Tùng đang đối diện với rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Ben Phạm đã gắn bó với Sơn Tùng M-TP trong loạt dự án đình đám với vai trò Giám đốc Sáng tạo và Giám đốc Nghệ thuật, tạo nên nhiều sản phẩm được đánh giá cao về mặt hình ảnh như Có Chắc Yêu Là Đây, Muộn Rồi Mà Sao Còn, Chúng Ta Của Hiện Tại,...

Những thành viên cốt cán rời công ty Sơn Tùng M-TP, sự nghiệp của họ giờ ra sao? - Ảnh 2
Ben Phạm đã gắn bó với Sơn Tùng M-TP trong loạt dự án đình đám - Ảnh: Internet

Trước Ben Phạm, CEO Châu Lê hay linh hồn trong các sản phẩm của Sơn Tùng M-TP - Producer onionn. cũng lần lượt "khăn gói ra đi" khỏi công ty của Sơn Tùng M-TP. 

Nếu như sau khi rời khỏi công ty Sơn Tùng M-TP, Ben Phạm vẫn chưa công bố hay chia sẻ về những dự án tiếp theo thì CEO Châu Lê và producer onionn đã có cái "bắt tay" đầy bất ngờ. Cụ thể cách đây chưa lâu, chàng producer tài năng Onionn và CEO Châu Lê chính là 2 người bạn thân mà Sơn Tùng từng xem như người trong gia đình đã dứt áo ra đi và cùng nhau xây dựng sự nghiệp trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Với lần hợp tác này, có mục đích khai thác thương mại độc quyền, cụ thể như hợp đồng sản xuất âm nhạc, làm Giám đốc Âm nhạc các Lễ hội Âm nhạc, show ca nhạc, hoặc giữ vai trò DJ trong các sự kiện cũng như đồng hành cùng nhãn hàng phù hợp với hình ảnh - tính cách nghệ sĩ.

Những thành viên cốt cán rời công ty Sơn Tùng M-TP, sự nghiệp của họ giờ ra sao? - Ảnh 3
CEO công ty M-TP Entertainment và Sơn Tùng M-TP - Ảnh: Internet
Những thành viên cốt cán rời công ty Sơn Tùng M-TP, sự nghiệp của họ giờ ra sao? - Ảnh 4
Producer onionn - Ảnh: Internet

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã có 4 nhân sự cốt cán lần lượt rời khỏi công ty của Sơn Tùng M-TP. Chính điều này đã làm dậy lên những câu hỏi, thắc mắc, song có lẽ những điều này chỉ người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất mà thôi. 

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Diễn viên "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh chọn một câu triết lý để phù hợp với chiếc áo màu xanh nhưng sửa nhiều lần vẫn sai chính tả.

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Từ khóa:   Sơn Tùng Ca sĩ Sơn Tùng M-TP rời công ty Kay Trần

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