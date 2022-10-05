Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan

Hậu trường 05/10/2022 21:01

Đây là cơ hội rất lớn để Thiên Ân tiếp xúc gần với BTC Miss Grand International, cho họ hiểu rõ hơn về mình.

Chiều 5/10, BTC Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - chính thức công bố kết quả hạng mục bình chọn "Top 10 Pre-Arrival". Sau khi công bố Top 10 thí sinh có lượt tương tác tốt nhất trên mạng xã hội, các cô gái đã có cơ hội dùng tiếc tối cùng ông Nawat, bà Teresa và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan - Ảnh 1
Thiên Ân đứng nhất hạng mục bình chọn mạng xã hội đầu tiên tại Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet
Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan - Ảnh 2

Thật may mắn và vinh dự với sự ủng hộ của khán giả trong nước, đại diện Việt Nam - hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng có tên trong danh sách này. Đây là một có hội rất lớn để các thí sinh thu hút truyền thông cũng như được diện kiến những ông to bà lớn của cuộc thi. 

Nắm bắt cơ hội đáng giá ngàn vàng này, Đoàn Thiên Ân của Việt Nam đã chuẩn bị váy áo thật chu đáo, cô đánh son môi đỏ chót, mái tóc xoăn lọn bồng bềnh. Người đẹp sinh năm 2000 diện trên người bộ váy màu hồng pastel ánh kim lấp lánh. Đây rõ ràng là một layout quá phù hợp cho sự kiện này. 

Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan - Ảnh 3
Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan - Ảnh 4
Fan quốc tế còn khen rằng, đại diện Việt Nam cứ như một Miss fashion tại mùa giải năm nay - Ảnh: Internet

Đứng chung khung hình với 9 cô gái còn lại, nhìn Thiên Ân tỏa ra một hào quang cực kì thu hút. Cô tự tin giao tiếp, nô đùa cùng các bạn thí sinh. Mới có 3 ngày chuẩn bị mà thần thái của Thiên Ân như thế này rõ ràng là một điểm cộng quá lớn. 

Đặc biệt hơn khi Thiên Ân cùng chị đại Thái Lan - Engfa Waraha, xét về diện mạo rõ ràng Thiên Ân lấn lướt không khoan nhượng. Fan quốc tế còn khen rằng, đại diện Việt Nam cứ như một Miss fashion tại mùa giải năm nay. 

Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan - Ảnh 5
 Thiên Ân đã chính thức nhận sash từ Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Cũng trong ngày hôm nay, Thiên Ân đã chính thức nhận sash từ Thùy Tiên. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Cô cho biết, kể từ giờ phút này, cô phải chiến đấu hết mình bằng tất cả đam mê, tình yêu và trách nhiệm. 

 

Thùy Tiên xuất hiện với visual sáng bừng lấn át dàn thí sinh tại buổi trao sash Miss Grand International

Thùy Tiên xuất hiện với visual sáng bừng lấn át dàn thí sinh tại buổi trao sash Miss Grand International

Chỉ diện outfit đơn giản nhưng vẻ ngoài của Hoa hậu Thùy Tiên vẫn khiến dân tình phải choáng ngợp.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Miss Grand International 2022

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