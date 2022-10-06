Bình An 'vỗ béo' Phương Nga trước thềm hôn lễ, tự hào nhận bản thân 'mát tay'

Hậu trường 06/10/2022 09:54

Bình An vô cùng hào hứng khi khoe sự "mát tay" bản thân với bạn bè.

Vào ngày 10/10 sắp tới đây, Á hậu Phương Nga chính là một trong những "cô dâu mới" đình đám được quan tâm nhất hiện nay, cô và Bình An đã trải qua 5 năm hẹn hò đầy mặn nồng trước khi quyết định tiến tới một hôn lễ nhằm kết thúc mối tình lãng mạn. Vào ngày 16/9 vừa qua, cặp đôi đã khoe Giấy đăng ký kết hôn nhằm công khai chuyện cả hai đã là vợ chồng hợp pháp.

Bình An 'vỗ béo' Phương Nga trước thềm hôn lễ, tự hào nhận bản thân 'mát tay' - Ảnh 1
Vào ngày 10/10 sắp tới đây, Bình An và Phương Nga sẽ chính thức về chung một nhà sau khoảng 5 năm hẹn hò đầy mặn nồng - Ảnh: FBNV

Mới đây Bình An đã thông báo anh và vợ sắp cưới đã về nước sau khi tận hưởng "tuần trăng mật" sớm tại Hàn quốc. Đồng thời nam diễn viên vô cùng hào hứng khi khoe sự "mát tay" bản thân với bạn bè.

Bình An 'vỗ béo' Phương Nga trước thềm hôn lễ, tự hào nhận bản thân 'mát tay' - Ảnh 2
Tình cảm ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Bình An 'vỗ béo' Phương Nga trước thềm hôn lễ, tự hào nhận bản thân 'mát tay' - Ảnh 3
Bình An và Phương Nga đang tận hưởng quãng thời gian lãng mạn trước thềm đám cướiẢnh: FBNV

 

Cụ thể anh cho biết sau khi ra sức "vỗ béo" Phương Nga đã tăng 2 cân: "Cô bạn thân đi Hàn về tăng 2kg". Ở dưới phần bình luận, một người chị của Bình An khen ngợi sự chăm sóc từ phía đàn em dành cho Phương Nga: "Thế mặc đồ đám cưới mới đẹp", nam diễn viên vui vẻ đáp lại: "Ý là em mát tay ấy chị". Người này vẫn không ngừng trêu đùa: "Haha mát tay mấy năm rồi không tính à".

Bình An 'vỗ béo' Phương Nga trước thềm hôn lễ, tự hào nhận bản thân 'mát tay' - Ảnh 4
Nam diễn viên không thể giấu khỏi sự phấn khích khi khoe việc "vỗ béo" bạn gái tới bạn bè thân thiết - Ảnh: Chụp màn hình
Bình An 'vỗ béo' Phương Nga trước thềm hôn lễ, tự hào nhận bản thân 'mát tay' - Ảnh 5

Đông đảo khán giả đều bày tỏ sự thích thú trước sự quan tâm nồng nhiệt của Bình An dành cho Phương Nga. Đồng thời một số người không khỏi ghen tỵ khi chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi.

- Anh mình chăm mát tay ghê

- Tăng cân là tốt, có sức lo đám cưới chớ!

- Đôi bạn thân có chuyến đi tuyệt vời quá

- Cẩn thận tối lại ngủ ngoài phòng khách nhé 

- Cặp đôi này hạnh phúc thật đó

-....

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