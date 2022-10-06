Bình An 'vỗ béo' Phương Nga trước thềm hôn lễ, tự hào nhận bản thân 'mát tay'

Vào ngày 10/10 sắp tới đây, Á hậu Phương Nga chính là một trong những "cô dâu mới" đình đám được quan tâm nhất hiện nay, cô và Bình An đã trải qua 5 năm hẹn hò đầy mặn nồng trước khi quyết định tiến tới một hôn lễ nhằm kết thúc mối tình lãng mạn. Vào ngày 16/9 vừa qua, cặp đôi đã khoe Giấy đăng ký kết hôn nhằm công khai chuyện cả hai đã là vợ chồng hợp pháp.

Vào ngày 10/10 sắp tới đây, Bình An và Phương Nga sẽ chính thức về chung một nhà sau khoảng 5 năm hẹn hò đầy mặn nồng - Ảnh: FBNV

Mới đây Bình An đã thông báo anh và vợ sắp cưới đã về nước sau khi tận hưởng "tuần trăng mật" sớm tại Hàn quốc. Đồng thời nam diễn viên vô cùng hào hứng khi khoe sự "mát tay" bản thân với bạn bè.