Hoa hậu Thiên Ân núp sau dàn thí sinh 'lủi thủi' ăn vội gói mì

Hậu trường 07/10/2022 13:42

Hoa hậu Thiên Ân khiến fan cười ngất khi diện cây đồ cực kỳ chói chang, "núp" phía sau dàn thí sinh để ăn mì gói vội cho bữa sáng.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân đã chính thức tham gia vào hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International. Ngay từ khi bắt đầu hành trình chinh chiến quốc tế, mọi hoạt động và thông tin liên quan đến người đẹp sinh năm 2000 đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ sắc đẹp trong nước. Mới đây, người đẹp Long An đã có khoảnh khắc khiến fan cười ngất khi diện cây đồ cực kỳ chói chang, "núp" phía sau dàn thí sinh để ăn mì gói vội cho bữa sáng.

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Hành trình dự thi Miss Grand International 2022 của Đoàn Thiên Ân vẫn đang là chủ đề nóng gây chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Vào ngày thứ 4 tại Indonesia, người đẹp chọn diện một bộ suit màu hồng cánh sen vừa trang nhã nhưng không kém phần thu hút đám đông. Thiên Ân được fan khen nức nở khi chọn kiểu tóc thẳng để làm mới bản thân. Đấy là lần đầu tiên người đẹp diện kiểu tóc này trước công chúng. 

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Người đẹp Long An đã có khoảnh khắc khiến fan cười ngất khi "núp" phía sau dàn thí sinh để ăn mì gói vội cho bữa sáng - Ảnh: Internet

Nhiều fan đã hài hước bình luận khi nhìn thấy hình ảnh Thiên Ân cầm ly mì đầy vui vẻ: "Đợi chị một chút, chị ăn xong chị quậy cho coi". 

Hoa hậu Thiên Ân 3
Hoa hậu Thiên Ân 3

Cô nàng là thí sinh được đánh giá nổi trội nhất nhì cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhờ khả năng hoạt ngôn, nhảy số tốt khi giao tiếp dù cách trở về mặt ngôn ngữ nhưng người đẹp sinh năm 2000 hoàn toàn thu hút được người đối diện nhờ năng lượng tích cực của mình. 

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Người đẹp Long An "sáng bần bật" khi đọ sắc cùng các mỹ nhân khác - Ảnh: Internet
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Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International - Mr Nawat đã công khai khen ngợi Thiên Ân hết lời - Ảnh: FBNV

Trong livestream mới nhất, chủ tịch cuộc thi Miss Grand International - Mr Nawat đã công khai khen ngợi Thiên Ân hết lời. Với ông, Thiên Ân rất xinh đẹp, ở ngoài không đô con như lời đồn và đặc biệt ông ấn tượng về tinh thần sẵn sàng làm việc của đại diện Việt Nam dù ít nghỉ ngơi chỉ có hai ngày chuẩn bị cho cuộc thi. Liệu Đoàn Thiên Ân có thể nối gót Thùy Tiên thực hiện cú "back to back" để giúp vinh danh Việt Nam một lần nữa trên bản đồ nhan sắc thế giới?

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Từ khóa:   Hoa hậu Thiên Ân Miss Grand International 2022 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

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