Hoa hậu Thiên Ân núp sau dàn thí sinh 'lủi thủi' ăn vội gói mì

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân đã chính thức tham gia vào hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International. Ngay từ khi bắt đầu hành trình chinh chiến quốc tế, mọi hoạt động và thông tin liên quan đến người đẹp sinh năm 2000 đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ sắc đẹp trong nước. Mới đây, người đẹp Long An đã có khoảnh khắc khiến fan cười ngất khi diện cây đồ cực kỳ chói chang, "núp" phía sau dàn thí sinh để ăn mì gói vội cho bữa sáng.



Hành trình dự thi Miss Grand International 2022 của Đoàn Thiên Ân vẫn đang là chủ đề nóng gây chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Vào ngày thứ 4 tại Indonesia, người đẹp chọn diện một bộ suit màu hồng cánh sen vừa trang nhã nhưng không kém phần thu hút đám đông. Thiên Ân được fan khen nức nở khi chọn kiểu tóc thẳng để làm mới bản thân. Đấy là lần đầu tiên người đẹp diện kiểu tóc này trước công chúng.