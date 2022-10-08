Hoa hậu Thiên Ân bán hàng online 10k, rao khắp hội nhóm để mưu sinh

Hậu trường 08/10/2022 12:50

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ nỗ lực mưu sinh của Thiên Ân trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022.

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân đang trở thành từ khoá "hot" nhất mạng xã hội nhờ nhan sắc nóng bỏng cùng chặng hành trình chinh chiến tại Miss Grand International đang diễn ra tại Bali, Indonesia. 

Hoa hậu Thiên Ân bán hàng online 10k, rao khắp hội nhóm để mưu sinh - Ảnh 1
Thiên Ân bị "đào" loạt bài đăng bán hàng online trên nhiều hội nhóm. Cô khá chăm chỉ đăng bài để bán được hàng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên MXH xuất hiện loạt bài đăng "đào mộ" gây chú ý, liên quan đến Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân. Cụ thể, đó là loạt bài đăng bán hàng online của người đẹp Long An trong nhiều hội nhóm vào 2 năm trước, thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Hoa hậu Thiên Ân bán hàng online 10k, rao khắp hội nhóm để mưu sinh - Ảnh 2
Bài đéngcuar Thiên Ân trên một nhóm bán hàng online - Ảnh: Chụp màn hình

Khi đó chỉ 20 tuổi nhưng Thiên Ân đã rất dạn dĩ, rao bán nhiều mặt hàng từ đồ dùng nhà bếp, cho tới đồ ăn chỉ có giá 10 ngàn đồng...

Bên cạnh sự bất ngờ, ai nấy còn bày tỏ ngưỡng mộ trước nỗ lực mưu sinh của chân dài Long An. Được biết, Thiên Ân sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm còn bố bị bệnh, ở trọ TP.HCM và hay phải đi viện. Cô tranh thủ làm nhiều việc khi là sinh viên để trang trải thêm cho cuộc sống và việc học hành. Được biết trước khi thi Miss Grand Vietnam 2022 và đăng quang, người đẹp làm thêm tại một cửa hàng mắt kính tại đường Nguyễn Trãi, TP.HCM.

Hoa hậu Thiên Ân bán hàng online 10k, rao khắp hội nhóm để mưu sinh - Ảnh 3
Hiện tại, cô thu hút sự chú ý khi đại diện Việt Nam thi đấu tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, ở IndonesiaẢnh: Internet

Trưởng BTC - Bà Phạm Kim Dung từng chia sẻ: "Có lẽ em là Hoa hậu nghèo khó nhất và có hoàn cảnh đặc biệt nhất mà chị biết, mồ côi Mẹ từ năm học lớp 11, vẫn phấn đấu để vừa đi làm thêm vừa học đại học". Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam, Đoàn Thiên Ân còn phải làm thêm ở tiệm bán mắt kính, lương dao động từ 30-40.000/giờ. 

Hoa hậu Thiên Ân bán hàng online 10k, rao khắp hội nhóm để mưu sinh - Ảnh 4
Cô ghi dấu ấn với nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin, tiếng Anh lưu loát, luôn chủ động và thân thiện ​tại Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet

Có thể giây phút đăng quang của người đẹp đã có nhiều tranh cãi, nhưng cho đến khi cô dự thi quốc tế, liên tục nổi bật trong các hoạt động của Miss Grand International, khiến antifan cũng trở thành fan. Tinh thần lạc quan và nghị lực của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 có thể trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Không thể bàn cãi, chiếc vương miện hiện tại đã là "quả ngọt" cho nỗ lực của Thiên Ân trong hành trình sống của mình. 

Hoa hậu Thiên Ân núp sau dàn thí sinh 'lủi thủi' ăn vội gói mì

Hoa hậu Thiên Ân núp sau dàn thí sinh 'lủi thủi' ăn vội gói mì

Hoa hậu Thiên Ân khiến fan cười ngất khi diện cây đồ cực kỳ chói chang, "núp" phía sau dàn thí sinh để ăn mì gói vội cho bữa sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thiên Ân Miss Grand International 2022 Đoàn Thiên Ân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 52 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh