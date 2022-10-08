Hoa hậu Thiên Ân bán hàng online 10k, rao khắp hội nhóm để mưu sinh

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ nỗ lực mưu sinh của Thiên Ân trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022.

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân đang trở thành từ khoá "hot" nhất mạng xã hội nhờ nhan sắc nóng bỏng cùng chặng hành trình chinh chiến tại Miss Grand International đang diễn ra tại Bali, Indonesia. Thiên Ân bị "đào" loạt bài đăng bán hàng online trên nhiều hội nhóm. Cô khá chăm chỉ đăng bài để bán được hàng - Ảnh: Internet Mới đây, trên MXH xuất hiện loạt bài đăng "đào mộ" gây chú ý, liên quan đến Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân. Cụ thể, đó là loạt bài đăng bán hàng online của người đẹp Long An trong nhiều hội nhóm vào 2 năm trước, thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Bài đéngcuar Thiên Ân trên một nhóm bán hàng online - Ảnh: Chụp màn hình Khi đó chỉ 20 tuổi nhưng Thiên Ân đã rất dạn dĩ, rao bán nhiều mặt hàng từ đồ dùng nhà bếp, cho tới đồ ăn chỉ có giá 10 ngàn đồng... Bên cạnh sự bất ngờ, ai nấy còn bày tỏ ngưỡng mộ trước nỗ lực mưu sinh của chân dài Long An. Được biết, Thiên Ân sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm còn bố bị bệnh, ở trọ TP.HCM và hay phải đi viện. Cô tranh thủ làm nhiều việc khi là sinh viên để trang trải thêm cho cuộc sống và việc học hành. Được biết trước khi thi Miss Grand Vietnam 2022 và đăng quang, người đẹp làm thêm tại một cửa hàng mắt kính tại đường Nguyễn Trãi, TP.HCM.

Hiện tại, cô thu hút sự chú ý khi đại diện Việt Nam thi đấu tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, ở Indonesia - Ảnh: Internet Trưởng BTC - Bà Phạm Kim Dung từng chia sẻ: "Có lẽ em là Hoa hậu nghèo khó nhất và có hoàn cảnh đặc biệt nhất mà chị biết, mồ côi Mẹ từ năm học lớp 11, vẫn phấn đấu để vừa đi làm thêm vừa học đại học". Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam, Đoàn Thiên Ân còn phải làm thêm ở tiệm bán mắt kính, lương dao động từ 30-40.000/giờ. Cô ghi dấu ấn với nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin, tiếng Anh lưu loát, luôn chủ động và thân thiện ​tại Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet Có thể giây phút đăng quang của người đẹp đã có nhiều tranh cãi, nhưng cho đến khi cô dự thi quốc tế, liên tục nổi bật trong các hoạt động của Miss Grand International, khiến antifan cũng trở thành fan. Tinh thần lạc quan và nghị lực của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 có thể trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Không thể bàn cãi, chiếc vương miện hiện tại đã là "quả ngọt" cho nỗ lực của Thiên Ân trong hành trình sống của mình.

Hoa hậu Thiên Ân núp sau dàn thí sinh 'lủi thủi' ăn vội gói mì Hoa hậu Thiên Ân khiến fan cười ngất khi diện cây đồ cực kỳ chói chang, "núp" phía sau dàn thí sinh để ăn mì gói vội cho bữa sáng.

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