Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng về khoảnh khắc 'thất thần' kém sắc tại Miss Grand, khiến nhiều người phải lo lắng?

Hậu trường 08/10/2022 17:00

Trong một livestream, Thiên Ân chia sẻ lý do mình 'không còn thần sắc' khi vừa bước xuống xe khiến nhiều người phải thương xót.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân đang trở thành từ khóa "hot" nhất mạng xã hội nhờ nhan sắc nóng bỏng cùng chặng hành trình chinh chiến tại Miss Grand International đang diễn ra tại Bali, Indonesia. Mới đây, trong ngày thứ 4 tại Indonesia, người đẹp Long An đã phải tham gia nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. 

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Đoàn Thiên Ân là đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet

Trên trang chủ của Miss Grand International xuất hiện video ghi lại hình ảnh các mỹ nhân bước xuống xe thần thái ngút ngàn nhưng đến khi quay trúng Hoa hậu Thiên Ân - đại diện Việt Nam, cô nàng với diện mạo đầu bù tóc rối, mặt "nhợt nhạt" "thất thần" khiến khán giả tại quê nhà đã không khỏi lo lắng. 

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Hoa hậu Thiên Ân xuống xe với diện mạo đầu bù tóc rối, mặt "nhợt nhạt" "thất thần" khiến khán giả tại quê nhà đã không khỏi lo lắng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Thiên Ân đã đưa ra lời giải thích cụ thể về hình ảnh kém sắc này của mình trên livestream: "Hình ảnh mình mặc vest hồng rồi cài cái bông trên đầu, bước xuống xe thất thần như vậy do là mình bị say xe rất là nặng. Dù mình đã có gắng ngủ, sau đó đến nơi vừa đứng lên thì bao nhiêu thứ trong bụng đã 'trào' ra hết, vừa ăn ly mì xong được khoảng một tiếng thì mình đã buồn nôn. Như các bạn biết đó, sau khi say xe xong thì mình không còn thần thái nữa, do mình nôn ra làm trôi hết son môi, rửa mặt lại cũng bớt đi phần nào make-up. Chưa hết, trên đường về mình còn làm thêm 'mấy ụm' nữa đến mức không còn thần thái gì". 

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Thiên Ân đã đưa ra lời giải thích cụ thể về hình ảnh kém sắc này của mình trên livestream - Ảnh: Internet

Sau buổi giao lưu với fan qua livestream, nhiều người đã cảm thấy khá thương xót cho tình trạng sức khỏe của Thiên Ân, vừa đăng quang được 3 ngày đã phải lên đường một mình sang Indonesia thi đấu, chưa kể chân của nàng hậu vẫn chưa khỏi hẳn còn mắc thêm chứng bị say xe. 

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Dù tình trạng sức khỏe không được tốt, tuy nhiên đại diện đến từ Việt Nam vẫn vui vẻ, tươi cười hoàn thành tốt những sự kiện trong khuôn khổ Miss Grand International - Ảnh: Internet

Dù tình trạng sức khỏe không được tốt, tuy nhiên đại diện đến từ Việt Nam vẫn vui vẻ, tươi cười hoàn thành tốt những sự kiện trong khuôn khổ Miss Grand International, từ đó khiến fan Việt không khỏi tự hào. Cô chưa từng để công chúng trong nước phải thất vọng về hình ảnh của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Thậm chí, fan Thái cũng dành nhiều tình cảm cho sự lạc quan và hoà đồng của Thiên Ân ở Miss Grand International 2022. 

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Từ khóa:   Thiên Ân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Miss Grand International

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