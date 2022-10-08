Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'?

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 ít ngày, Đoàn Thiên Ân đã xách vali sang Indonesia để tham dự đấu trường nhan sắc Miss Grand International. Outfit của cô luôn nhận được lời khen ngợi, netizen cho rằng Thiên Ân đã diện đồ vô cùng thông minh và phù hợp với từng hoạt động. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng đã nhanh chóng tìm được "cạ cứng" trong cuộc thi.

Đoàn Thiên Ân là đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet

Các người đẹp đã có hoạt động dã ngoại và vui chơi tại bờ biển - Ảnh: Internet

Sáng ngày 8/10, các người đẹp đã có hoạt động dã ngoại và vui chơi tại bờ biển. Thay vì những bộ váy lộng lẫy, các thí sinh được mặc đồng phục vô cùng thoải mái và năng động. Họ cũng được đi giày thể thao để tiện di chuyển. Có lẽ vì vậy mà Thiên Ân cũng "quậy" hơn mọi khi, cô chơi đùa vui vẻ cùng bạn thi và còn "đá" nhau với đại diện Campuchia.