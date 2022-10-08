Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'?

Hậu trường 08/10/2022 21:16

Mặc kệ đôi chân đau, Hoa hậu Thiên Ân vẫn "quẩy tới bến" với các thí sinh tại Miss Grand International 2022.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 ít ngày, Đoàn Thiên Ân đã xách vali sang Indonesia để tham dự đấu trường nhan sắc Miss Grand International. Outfit của cô luôn nhận được lời khen ngợi, netizen cho rằng Thiên Ân đã diện đồ vô cùng thông minh và phù hợp với từng hoạt động. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng đã nhanh chóng tìm được "cạ cứng" trong cuộc thi.

Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'? - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân là đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet
Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'? - Ảnh 2
Các người đẹp đã có hoạt động dã ngoại và vui chơi tại bờ biển - Ảnh: Internet

Sáng ngày 8/10, các người đẹp đã có hoạt động dã ngoại và vui chơi tại bờ biển. Thay vì những bộ váy lộng lẫy, các thí sinh được mặc đồng phục vô cùng thoải mái và năng động. Họ cũng được đi giày thể thao để tiện di chuyển. Có lẽ vì vậy mà Thiên Ân cũng "quậy" hơn mọi khi, cô chơi đùa vui vẻ cùng bạn thi và còn "đá" nhau với đại diện Campuchia.

Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'? - Ảnh 3
Thay vì những bộ váy lộng lẫy, các thí sinh được mặc đồng phục vô cùng thoải mái và năng động - Ảnh: Internet
Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'? - Ảnh 4
Thiên Ân chơi đùa vui vẻ cùng bạn thi và còn "đá" nhau với đại diện Campuchia - Ảnh: Internet

Nhìn những hình ảnh này, dân tình cảm thấy bớt lo lắng phần nào về sức khỏe của Thiên Ân. Trước đó tại Miss Grand Vietnam 2022, thí sinh Chu Lê Vi Anh từng chia sẻ việc Đoàn Thiên Ân bị tạo ổ mủ sâu bên trong mu bàn chân. Theo đó dù đã đi cắt và lấy dịch ra, thế nhưng hiện tại vết thương của người đẹp vẫn chưa lành lặn và hồi phục 100% để dự thi, thế nhưng cô nàng vẫn nén nỗi đau hoàn thành tốt những phần thi của mình.

Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'? - Ảnh 5
Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'? - Ảnh 6
Đôi chân bầm tím, sưng vù của Tân Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân - Ảnh: Internet

Sau đó, cô không có thời gian chữa chân mà đã phải vội vã chuẩn bị sang Indonesia. Nhìn bàn chân thâm đen của Thiên Ân, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy xót xa. Ai cũng mong rằng nàng hậu có thể nhanh chóng bình phục để tỏa sáng trong các phần thi sắp tới.

Hậu công khai quý tử, Đàm Vĩnh Hưng thông báo lập tài khoản mạng xã hội cho con trai

Hậu công khai quý tử, Đàm Vĩnh Hưng thông báo lập tài khoản mạng xã hội cho con trai

Đàm Vĩnh Hưng mong muốn con trai sẽ nhận được sự yêu thương từ đông đảo khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Miss Grand Vietnam 2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 54 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh