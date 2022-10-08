Quên đôi chân bầm tím, sưng vù, Thiên Ân mải mê đùa nghịch với 'đối thủ': 'Sao chị hứa sẽ không 'quậy' nữa'?

Mặc kệ đôi chân đau, Hoa hậu Thiên Ân vẫn "quẩy tới bến" với các thí sinh tại Miss Grand International 2022.
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Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 ít ngày, Đoàn Thiên Ân đã xách vali sang Indonesia để tham dự đấu trường nhan sắc Miss Grand International. Outfit của cô luôn nhận được lời khen ngợi, netizen cho rằng Thiên Ân đã diện đồ vô cùng thông minh và phù hợp với từng hoạt động. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng đã nhanh chóng tìm được "cạ cứng" trong cuộc thi.
Sáng ngày 8/10, các người đẹp đã có hoạt động dã ngoại và vui chơi tại bờ biển. Thay vì những bộ váy lộng lẫy, các thí sinh được mặc đồng phục vô cùng thoải mái và năng động. Họ cũng được đi giày thể thao để tiện di chuyển. Có lẽ vì vậy mà Thiên Ân cũng "quậy" hơn mọi khi, cô chơi đùa vui vẻ cùng bạn thi và còn "đá" nhau với đại diện Campuchia.
Nhìn những hình ảnh này, dân tình cảm thấy bớt lo lắng phần nào về sức khỏe của Thiên Ân. Trước đó tại Miss Grand Vietnam 2022, thí sinh Chu Lê Vi Anh từng chia sẻ việc Đoàn Thiên Ân bị tạo ổ mủ sâu bên trong mu bàn chân. Theo đó dù đã đi cắt và lấy dịch ra, thế nhưng hiện tại vết thương của người đẹp vẫn chưa lành lặn và hồi phục 100% để dự thi, thế nhưng cô nàng vẫn nén nỗi đau hoàn thành tốt những phần thi của mình.
Sau đó, cô không có thời gian chữa chân mà đã phải vội vã chuẩn bị sang Indonesia. Nhìn bàn chân thâm đen của Thiên Ân, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy xót xa. Ai cũng mong rằng nàng hậu có thể nhanh chóng bình phục để tỏa sáng trong các phần thi sắp tới.