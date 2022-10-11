Giữa 'cơn bão' chỉ trích vì không đi đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi, Đông Nhi có động thái 'quay xe'

Hậu trường 11/10/2022 19:56

Việc cáo bận không dự đám cưới của Diệu Nhi nhưng lại rộn ràng đến chúc mừng Liêu Hà Trinh đã khiến vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng vấp phải làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Ngày 10/10, showbiz Việt rộn ràng hơn bao giờ hết khi có đến 3 cặp đôi tổ chức đám cưới là Diệu Nhi – Anh Tú, Liêu Hà Trinh – Anh Khoa và Lý Tuấn Kiệt (HKT) – Thảo Linh. Cũng chính vì cưới trùng ngày nên đã có không ít nghệ sĩ phải “chạy show” từ đám này qua đám khác để kịp chung vui, gửi lời chúc phúc đến người đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng sắp xếp được lịch trình để tham dự hết các đám cưới được mời, đành phải lựa chọn ra mối quan hệ ưu tiên để đi dự hôn lễ của người đó.

Giữa 'cơn bão' chỉ trích vì không đi đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi, Đông Nhi có động thái 'quay xe' - Ảnh 1
Đông Nhi hiện đã xóa/ẩn 2 bài đăng chúc mừng Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh - Ảnh: Internet

Trong không khí rộn ràng của ngày đôi trẻ về chung một nhà, vợ chồng Đông Nhi chiếm spotlight khi đến tham dự đám cưới của Liêu Hà Trinh nhưng không có mặt tại đám cưới Diệu Nhi dù cả hai là chị em thân thiết. Sau đó, nữ ca sĩ cũng đăng tải bài viết gọi Diệu Nhi là "em gái ruột" và bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể có mặt để chung vui cùng em.

Giữa 'cơn bão' chỉ trích vì không đi đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi, Đông Nhi có động thái 'quay xe' - Ảnh 2
Đông Nhi gửi lời chúc mừng đến Diệu Nhi – Anh Tú - Ảnh: Internet
Giữa 'cơn bão' chỉ trích vì không đi đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi, Đông Nhi có động thái 'quay xe' - Ảnh 3
Đông Nhi gửi tâm thư cho “cô bạn thanh xuân” Liêu Hà Trinh - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái này tiếp tục nhận phải vô số chỉ trích từ cư dân mạng bởi nhiều ngôi sao được mời ở 2 đám cưới vẫn có thể tham dự cả hai như vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang phân nhau mỗi người đi một nơi hay Ngô Kiến Huy, Jun Phạm cố gắng góp mặt ở cả hai nơi. 

Sau khi nhận phải nhiều phản ứng trái chiều, Đông Nhi mới đây đã xóa hoặc ẩn cả 2 bài đăng chúc mừng Diệu Nhi lẫn Liêu Hà Trinh trên trang cá nhân. Vì thế, khán giả không còn thấy lời chúc mừng trên Facebook của nữ ca sĩ. Hiện Đông Nhi vẫn chưa có phát ngôn chính thức về sự việc này. 

Giữa 'cơn bão' chỉ trích vì không đi đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi, Đông Nhi có động thái 'quay xe' - Ảnh 4
Đông Nhi - Ông Cao Thắng cùng đi dự đám cưới Liêu Hà Trinh - Ảnh: Internet

Trước những lời chúc trên, Diệu Nhi nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến “đàn chị”. Cô cũng không quên nhắc lại “chuyện năm xưa” khi mình bị xô xuống nước, nay vẫn chưa được “phục thù”. Nữ nghệ sĩ 9X bày tỏ: “Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc vậy á!”. Động thái trên đã phần nào khẳng định được tình cảm chị em giữa Đông Nhi – Diệu Nhi vẫn vô cùng tốt đẹp.

Giữa 'cơn bão' chỉ trích vì không đi đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi, Đông Nhi có động thái 'quay xe' - Ảnh 5
Trước đó, Diệu Nhi đã nhiệt tình tham gia đám cưới của Đông Nhi - Ảnh: Internet

Về phía Liêu Hà Trinh, Đông Nhi cũng có mối quan hệ thân thiết với nữ MC hơn 10 năm qua. Họ từng tham gia nhiều chương trình khi Liêu Hà Trinh đảm nhận vai trò MC còn Đông Nhi là khách mời. Ngoài ra, Liêu Hà Trinh cũng là người đã hướng dẫn 2 nhóm nhạc đình đám của công ty vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng là Lip B và Uni5 những kỹ năng làm việc như đàm phán, thuyết trình, giao tiếp trước đám đông và trên bàn tiệc,...

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Từ khóa:   Đông Nhi Đông Nhi - Diệu Nhi Liêu Hà Trinh

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