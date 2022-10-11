Vừa bắt được hoa cưới, chưa kịp lên xe hoa, Sam đã gặp 'biến' lớn, sẽ nhờ luật sư can thiệp

Vừa bắt được hoa cưới tại hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú, Sam mới đây đã bất ngờ chia sẻ sự việc không vui.

Chiều nay (10/10), đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú chính thức diễn ra tại một resort sang chảnh ở Phan Thiết - quê nhà cô dâu. Trong lễ cưới, Sam chính là mỹ nhân Vbiz may mắn bắt được hoa của cô dâu. Chính điều này đã khiến netizen trông chờ rằng, cô nàng sẽ sớm công khai "nửa kia" và lên xe hoa vào một ngày không xa. Sam chính là mỹ nhân bắt được hoa cưới của Diệu Nhi - Ảnh: Internet Vừa đón tin vui chưa lâu, mới đây, Sam đã có bài đăng bất ngờ chia sẻ việc bản thân bị cắt ghép câu nói khiến nhiều khán giả hiểu lầm.

Cụ thể Sam chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình cũng có theo dõi các bạn vì nghĩ chúng ta là page văn minh. Nhưng xin lỗi, hông nay mình xin hủy theo dõi các bạn. Mình thật sự rất buồn và thất vọng. Vì không nghĩ các bạn có thể cố ý cắt xẻ câu nói của mình trong một game show truyền hình. Bài đăng của Sam - Ảnh: Chụp màn hình Mà đó là fomat trò chơi. Được phát luận điểm nào thì nghệ sĩ phải bảo vệ luận điểm đó mặc dù không phải cách chúng ta nghĩ. Các bạn có thể trích dẫn câu nói của người khác, nhưng phải đúng ngữ cảnh. Chứ cố tình cắt xé câu chữ rồi vung lên như mình phát ngôn chính thức thế này. Là đang đặt điều, vu khống và làm ảnh hưởng đến danh dự của mình bằng cách gián tiếp".

Chia sẻ của Sam trong một gameshow truyền hình bị cắt xén rồi chia sẻ lại khiến nhiều người lầm tưởng đây là phát ngôn chính thức của cô - Ảnh: Internet Bên cạnh đó Sam cũng cho biết cô sẽ mời luật sư làm việc về câu chuyện lần này: "Mình xin địa chỉ công ty chủ quản của các bạn để mời luật sư làm việc. Xin cung cấp cho bên mình. Xin cảm ơn". Sam cho biết sẽ nhờ luật sư vào cuộc - Ảnh: Internet Hành động của Sam ngay lập tức đã được khán giả ủng hộ. Nhiều người cho rằng cô cần phải làm tới cùng và triệt để trước việc một số fanpage cắt xén câu nói của nghệ sĩ tạo nên sự hiểu lầm không đáng có. Hiện bài đăng của Sam vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

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