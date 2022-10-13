Diệu Nhi - Đông Nhi thân thiết cỡ nào mà khiến netizen xôn xao vì danh xưng 'em gái ruột'?

Diệu Nhi - Đông Nhi gặp nhau ở chương trình truyền hình với vai trò giám khảo. Ngoài đời, họ có mối quan hệ thân thiết, gọi nhau là chị em ruột.

Trong ngày 10/10 vừa qua, hai "cô dâu mới" đình đám trong làng giải trí là Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh đều tổ chức tiệc cưới. Việc này khiến một số sao đều được mời đến hai hôn lễ rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười". Tuy nhiên Đông Nhi vô tình vướng vào luồng ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng, vì nữ ca sĩ trước đó đã thông báo vắng mặt với Diệu Nhi và nói thêm: "Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho 2 em". Nhưng chỉ một lát sau vợ chồng giọng ca Đôi mi em đang u sầu đang hào hứng khoe ảnh chụp chung với Liêu Hà Trinh. Diệu Nhi - Đông Nhi gặp nhau ở chương trình truyền hình với vai trò giám khảo. Kể từ đó, cả hai có mối quan hệ cực thân với nhau ở ngoài đời - Ảnh: Internet Đông Nhi vô tình vướng vào luồng ý kiến trái chiều vì vắng mặt trong đám cưới của Diệu Nhi và xuất hiện tại lễ cưới Liêu Hà Trinh - Ảnh: Internet Được biết, Diệu Nhi - Đông Nhi gặp nhau ở chương trình truyền hình với vai trò giám khảo. Trong chương trình cả hai thân mật gọi nhau “chị hai - em gái ruột”. Kể từ đó, cả hai có mối quan hệ cực thân với nhau ở ngoài đời. Trên mạng xã hội, Diệu Nhi - Đông Nhi thường xuyên tương tác qua lại, dõi theo cuộc sống, công việc của nhau.

Trong đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Diệu Nhi đã có mặt từ sớm và còn “quẩy” rất nhiệt tình đến mức… làm ướt bộ tóc giả, phải phơi bằng đèn ngủ để có thể trở về thành phố. Bên cạnh đó, cư dân mạng thắc mắc vì sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng không lựa chọn cách giống Trường Giang - Nhã Phương: Người ra Phan Thiết chung vui với Diệu Nhi, người ở lại TP.HCM dự đám cưới Liêu Hà Trinh. Diệu Nhi từng chia sẻ bản thân rất thần tượng Đông Nhi nên trong một số hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống của nữ ca sĩ, cô bày tỏ sự ủng hộ. Trong liveshow Ten On Ten, Diệu Nhi không ngần ngại cầm bảng tên, lighstick cổ vũ nhiệt tình. Khi đó, Đông Nhi hô lớn: “Em gái ruột của chị”.

Diệu Nhi từng chia sẻ bản thân rất thần tượng Đông Nhi nên trong một số hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống của nữ ca sĩ, cô bày tỏ sự ủng hộ - Ảnh: Internet Mấy ngày qua, cụm từ “chị hai - em gái ruột” đang là từ khoá mà dư luận tìm kiếm nhiều nhất. Sự việc xuất phát từ chuyện Đông Nhi không đi đám cưới “em gái guột” Diệu Nhi. Trên mạng xã hội, Đông Nhi đăng tải bài viết chia sẻ về việc không thể góp mặt trong lễ cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Bà xã Ông Cao Thắng viết: "Thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng "em gái guột" Diệu Nhi của chị. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho 2 em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé". Trên mạng xã hội, Đông Nhi đăng tải bài viết chia sẻ về việc không thể góp mặt trong lễ cưới Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh: Internet Diệu Nhi thoải mái để lại bình luận trêu đùa đàn chị: “Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc á”. Hành động tinh tế của Diệu Nhi nhận về mưa lời khen từ khán giả. Sau khi nhận nhiều phản ứng từ khán giả, bài viết chúc mừng đám cưới Diệu Nhi trên trang cá nhân của Đông Nhi đã “bay màu”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-nhi-dong-nhi-than-thiet-co-nao-ma-khien-netizen-xon-xao-vi-danh-xung-em-gai-ruot-512984.html