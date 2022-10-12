Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội

Hậu trường 12/10/2022 12:03

Hầu hết các trang cá nhân của người nổi tiếng đều giảm số người theo dõi xuống dưới 10.000 lượt.

Sáng nay (12/10), trang cá nhân của người dùng nổi tiếng mạng xã hội Facebook đều giảm tương tác mạnh. Cùng với đó, số lượt người theo dõi (follow) giới hạn xuống dưới 10.000. Theo đó nhiều sao Việt đã than trời trước sự cố này khiến netizen không nhịn được cười.

Cụ thể, vừa mới ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi đã bất ngờ tụt giảm lượng lớn theo dõi trên trang cá nhân, chỉ hơn 9.000 người theo dõi thay vì hàng trăm nghìn người như trước đây.

Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội - Ảnh 1
Diệu Nhi vừa ăn cưới xong ít ngày đã gặp phải trường hợp oái ăm trên mạng xã hộ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra Anh Đức, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Hà Nhi, Ali Hoàng Dương,... cũng rơi vào những trường hợp tương tự với số người theo dõi chỉ hơn 9.000. 

Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội - Ảnh 2
Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội - Ảnh 3
Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội - Ảnh 4
Sau một đêm, trang cá nhân của người dùng nổi tiếng mạng xã hội Facebook đều giảm tương tác mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ: "Sáng nay toàn bộ đồng nghiệp luợt theo dõi còn 9.000 nguời... Bình thuờng mấy triệu còn không ai thèm like giờ 9.000... xời tuyệt vời".

Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội - Ảnh 5
Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ việc Facebook cá nhân của mình bị sụt giảm người theo dõi nghiêm trọng - Ảnh: Chụp màn hình

Vân Hugo bất ngờ trước sự cố trên mạng xã hội lần này: "Cuộc đời đúng là vô thường, một sáng mở mắt dậy thấy 35.0000 người theo dõi biến mất như 1 giấc mơ không". 

Ban đầu nhiều người cho rằng đây là hành động mới của Facebook khi muốn "lọc" lượng tài khoản ảo. Tuy nhiên, ngay cả trang cá nhân của CEO mạng xã hội này là Mark Zuckerberg cũng chỉ hiển thị 9.927 người theo dõi. Trang này vốn gần 120 triệu người theo dõi.

Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội - Ảnh 6
Trang cá nhân của CEO mạng xã hội này là Mark Zuckerberg cũng chỉ hiển thị 9.927 người theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Chính điều này đã khiến đông đảo người dùng thắc mắc, không biết sự cố này xuất phát từ hệ thống Facebook hay xấu hơn là do các hacker. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo cụ thể từ phía Facebook về sự cố này.

Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao?

Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao?

Sau khi gây tranh cãi khi ghép gương mặt của mình vào bức ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên, Miss Grand Cambodia 2022, Pich Votey Saravody, đã nhanh chóng gặp mặt người đẹp Việt và nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệu Nhi Facebook giảm lượt theo dõi Anh Đức

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 15 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 15 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 15 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh