Vừa ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi cùng hàng loạt sao Việt đã bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội

Hầu hết các trang cá nhân của người nổi tiếng đều giảm số người theo dõi xuống dưới 10.000 lượt.

Sáng nay (12/10), trang cá nhân của người dùng nổi tiếng mạng xã hội Facebook đều giảm tương tác mạnh. Cùng với đó, số lượt người theo dõi (follow) giới hạn xuống dưới 10.000. Theo đó nhiều sao Việt đã than trời trước sự cố này khiến netizen không nhịn được cười. Cụ thể, vừa mới ăn cưới chưa lâu, Diệu Nhi đã bất ngờ tụt giảm lượng lớn theo dõi trên trang cá nhân, chỉ hơn 9.000 người theo dõi thay vì hàng trăm nghìn người như trước đây.

Diệu Nhi vừa ăn cưới xong ít ngày đã gặp phải trường hợp oái ăm trên mạng xã hộ - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra Anh Đức, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Hà Nhi, Ali Hoàng Dương,... cũng rơi vào những trường hợp tương tự với số người theo dõi chỉ hơn 9.000.

Sau một đêm, trang cá nhân của người dùng nổi tiếng mạng xã hội Facebook đều giảm tương tác mạnh - Ảnh: Chụp màn hình Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ: "Sáng nay toàn bộ đồng nghiệp luợt theo dõi còn 9.000 nguời... Bình thuờng mấy triệu còn không ai thèm like giờ 9.000... xời tuyệt vời".

Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ việc Facebook cá nhân của mình bị sụt giảm người theo dõi nghiêm trọng - Ảnh: Chụp màn hình Vân Hugo bất ngờ trước sự cố trên mạng xã hội lần này: "Cuộc đời đúng là vô thường, một sáng mở mắt dậy thấy 35.0000 người theo dõi biến mất như 1 giấc mơ không". Ban đầu nhiều người cho rằng đây là hành động mới của Facebook khi muốn "lọc" lượng tài khoản ảo. Tuy nhiên, ngay cả trang cá nhân của CEO mạng xã hội này là Mark Zuckerberg cũng chỉ hiển thị 9.927 người theo dõi. Trang này vốn gần 120 triệu người theo dõi. Trang cá nhân của CEO mạng xã hội này là Mark Zuckerberg cũng chỉ hiển thị 9.927 người theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình Chính điều này đã khiến đông đảo người dùng thắc mắc, không biết sự cố này xuất phát từ hệ thống Facebook hay xấu hơn là do các hacker. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo cụ thể từ phía Facebook về sự cố này.

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