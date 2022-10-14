Lệ Quyên tiết lộ bí kíp giữ gìn vóc dáng 'vạn người mê': Đúng là 'không ai tự nhiên đẹp'

Đã bước sang tuổi 41 nhưng Lệ Quyên vẫn giữ cho mình sự quyến rũ, sức sống và phong thái sang trọng với bí quyết riêng. Nhờ đường cong cơ thể "bốc lửa", "nữ hoàng phòng trà" luôn tự tin diện những trang phục cắt xẻ đầy táo bạo. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ về cách cô giữ gìn vóc dáng và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả.

Cô tâm sự trước đây mỗi khi đi lưu diễn từ Mỹ về, sẽ vô cùng mệt mỏi và sẵn sàng nằm dài trên giường và bấm điện thoại: "Xong ai hỏi sẽ bảo ôi bận lắm, không có thời gian tập tành đâu hehe..vv...Bây giờ, khi thật sự yêu bản thân hơn thì tự động sẽ khác. Dù mệt nhũn người vẫn cố gắng lên phòng tập sau 20 phút cadio thì ướt sũng, sau đó tập là hết mệt luôn đấy. Ăn xong 10 giờ khuya đi ngủ, 6 giờ sáng dậy thế là ép quen giờ luôn, khỏi uể oải. Trí não con người là bộ điều khiển thông minh nhất, cơ thể con nguời cũng từ đó vận hành theo không phải gỗ đá thì làm gì có chuyện không mệt mỏi".

Lệ Quyên khẳng định muốn đẹp phải trải qua sự cố gắng, nỗ lực trong thời gian dài - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng đều dành lời khen ngợi trước sự chăm chỉ của Lệ Quyên, đồng thời một số người muốn xin bí quyết duy trì vóc dáng từ phía nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Đồng thời Lệ Quyên khẳng định muốn đẹp phải trải qua sự cố gắng, nỗ lực trong thời gian dài: "Tuy nhiên nếu bạn muốn tuổi 40 vẫn mặc được croptop hay tất cả trang phục nào bạn thích một cách hoàn hảo, không phải thích là được với một cái bụng lèo phèo mỡ, cơ thể nhão nhệu.. Đừng lý do và đổ tại hoặc bĩu môi khi thấy ai đó sexy bằng đường cong chuẩn chỉnh, còn đẹp thì cứ mặc thôi ít nhất bạn phải hiểu đó là cả sự cố gắng nỗ lực không ngừng và là sự thể hiện yêu thương bản thân tuyệt vời đấy. Chả có gì tự nhiên có đâu, không ai tự nhiên đẹp, không tiền bạc của cải nào tự bay vào tài khoản của bạn cả. Do chính bản thân mình từ khối óc và bàn tay".