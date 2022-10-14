Vừa tặng biệt thự, Hòa Minzy tiếp tục chi tiền tỷ báo hiếu cha mẹ, đúng 'con nhà người ta'

Hậu trường 14/10/2022 11:46

Hoà Minzy khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chi tiền khủng mua xế hộp tiền tỷ tặng bố mẹ dịp sinh nhật.

Mặc dù sinh ra và lớn lên tại vùng quê xứ Kinh Bắc thanh bình, trong gia đình cũng không có ai theo con đường nghệ thuật, nhưng Hòa Minzy vẫn là một ca sĩ được lòng nhiều người hâm mộ Việt nhờ giọng hát ngọt ngào và tính cách gần gũi, tích cực.

Vừa tặng biệt thự, Hòa Minzy tiếp tục chi tiền tỷ báo hiếu cha mẹ, đúng 'con nhà người ta' - Ảnh 1
Hòa Minzy vẫn là một ca sĩ được lòng nhiều người hâm mộ Việt nhờ giọng hát ngọt ngào và tính cách gần gũi, tích cực - Ảnh: TCNNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoà Minzy đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc  trong ngày sinh nhật của mẹ. Nữ ca sĩ không ngại chi tiền lớn mua xế hộp tiền tỷ tặng bố mẹ. Cô viết: “Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu và chúc mừng bố với ước mơ có 1 chiếc xe oto riêng đã thành hiện thực. Hưởng thụ cuộc sống thật thoải mái và hạnh phúc nhé bố mẹ.

Vừa tặng biệt thự, Hòa Minzy tiếp tục chi tiền tỷ báo hiếu cha mẹ, đúng 'con nhà người ta' - Ảnh 2
Hoà Minzy đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc  trong ngày sinh nhật của mẹ - Ảnh: TCNNV
Vừa tặng biệt thự, Hòa Minzy tiếp tục chi tiền tỷ báo hiếu cha mẹ, đúng 'con nhà người ta' - Ảnh 3
 Nữ ca sĩ không ngại chi tiền lớn mua xế hộp tiền tỷ tặng bố mẹ - Ảnh: TCNNV

 

Có những điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa mà con luôn cố gắng thực hiện mỗi ngày đó là được báo hiếu bố mẹ, giúp đời, giúp người và chăm lo tốt cho con cái, chăm lo tốt cho sự nghiệp”.

Vừa tặng biệt thự, Hòa Minzy tiếp tục chi tiền tỷ báo hiếu cha mẹ, đúng 'con nhà người ta' - Ảnh 4

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ:

Ngưỡng mộ mẹ Bo. Bố mẹ chị chắc chắn rất hạnh phúc và tự hào về con gái.

- Tuyệt vời quá chị Hòa ơi, chúc hai bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên con cháu.

- Em là 1 người con rất hiếu thảo không phải vì những vật chất em tặng bố mẹ mà là cách em báo hiếu bố mẹ từ tấm lòng yêu thương, kính trọng và biết ơn bố mẹ! Chúc em ngày càng thành công hơn nữa  trong công việc của mình. 

 

Vừa tặng biệt thự, Hòa Minzy tiếp tục chi tiền tỷ báo hiếu cha mẹ, đúng 'con nhà người ta' - Ảnh 5

Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ báo hiếu bố mẹ với món quà khủng thế này. Đầu năm mới, Hòa Minzy cũng hé lộ căn nhà 2 tầng do chính cô bỏ tiền, lo mọi chi phí từ A-Z tại Bắc Ninh. Đây chính là cơ ngơi mà cô dành tặng cho bố mẹ và em trai sau nhiều năm tích cóp. Dù không tiết lộ về số tiền xây dựng nhưng nhìn mức độ hoành tráng bề thế của căn biệt thự, dân mạng cũng đoán được rằng tổng số tiền Hòa Minzy bỏ ra không hề nhỏ. Trước đó vào năm 2020, nữ ca sĩ cũng từng tặng cho bố mẹ căn nhà 5 tầng 2 mặt tiền cũng được mua từ số tiền đi hát suốt nhiều năm qua.

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