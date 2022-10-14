Profile 'khủng' của nữ MC VTVCab ghi danh tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023

Góp mặt tại vòng sơ khảo cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam 2023, nữ MC xinh đẹp 25 tuổi đến từ Bắc Giang của VTVcab được đánh giá là một trong những thí sinh sáng giá của cuộc thi năm nay.

Đường đua Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam - Miss International Queen Vietnam 2023 đang “nóng” hơn bao giờ hết khi có sự xuất hiện của một nữ MC xinh đẹp và tài năng đang làm việc tại đài VTVcab - Nguyễn Vũ Hà Anh, gây chú ý khi góp mặt tại vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Cô sở hữu hình thể chuẩn với chiều cao 1m73, số đo 3 vòng ấn tượng lần lượt là 85-63-90. Người đẹp họ Nguyễn hiện tại công tác tại VTVCab với vai trò là MC, BTV. Bên cạnh đó, Hà Anh cũng là một KOL, người mẫu và ca sĩ tự do - Ảnh: Internet Vượt qua 1000 thí sinh đăng ký ghi danh, Hà Anh hiện tại xuất sắc có mặt trong top 68 sau vòng casting đầu tiên diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh tài năng, ngoại hình nổi bật với visual long lanh tựa nàng thơ là những điểm cộng giúp cô nàng nhận về nhiều sự chú ý.

han sắc của Hà Anh cũng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh tú, ngọt ngào, mềm mại và nữ tính - Ảnh: Internet Về học vấn, Hà Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc, Khoa Quản lý Văn hóa, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Hiện nay, bên cạnh việc làm MC cho các chương trình dành cho thiếu nhi và giới trẻ ở đài VTVcab, Hà Anh còn đang là một KOL, người mẫu và ca sĩ tự do. Gương mặt xinh đẹp với đường nét mềm mại giúp cô nàng khi kết thân cùng layout makeup nhẹ nhàng, đơn giản thì lại càng thêm duyên dáng, tươi trẻ - Ảnh: Internet Ngoại hình nổi bật cùng sự đa tài của cô MC trẻ đến từ Bắc Giang khiến cho cô trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm nay - Ảnh: Internet Được biết, Hà Anh có tên khai sinh là Nguyễn Duy Long. Từ khi còn nhỏ cô đã nhận thấy sự khác biệt giữa bản thân với các bạn cùng trang lứa. Cô không thích các trò chơi của con trai mà chỉ thích chơi với hội bạn nữ. Điều đó khiến Hà Anh tin rằng cô luôn khao khát được trở thành con gái. Tuy nhiên, sự khác biệt cũng khiến Hà Anh từng phải hứng chịu những lời mỉa mai, châm chọc ác ý từ bạn bè.

Ngay khi hồ sơ của nữ MC - BTV VTVCab được đăng tải trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới, dân tình ai nấy đều trầm trồ khen ngợi cho nhan sắc lộng lẫy này - Ảnh: Chụp màn hình Thời điểm lên đại học, Hà Anh dần dũng cảm hơn và đã "come out" bằng việc thay đổi ngoại hình. Ban đầu bố mẹ Hà anh cảm thấy rất sốc. Nhưng với tình yêu thương dành cho con, họ cũng chấp nhận để Hà Anh được sống đúng với chính bản thân cô. Để trở thành một người con gái thực sự, nữ MC - BTV VTVCab đã sử dụng hormone nữ - Ảnh: Internet Để trở thành một người con gái thực sự, nữ MC - BTV VTVCab đã sử dụng hormone nữ. Do sức khỏe yếu, cô không sử dụng được thuốc ở dạng tiêm nên dùng thuốc uống và thuốc bôi. Bổ sung hormone nữ, Hà Anh cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong con người mình. "Cơ thể em dần nữ tính hơn, da dẻ trắng hơn, chân tay không còn thô cứng", Hà Anh chia sẻ trong một lần phỏng vấn với truyền thông trước đây. Từ khi còn nhỏ Hà Anh đã nhận thấy sự khác biệt giữa bản thân với các bạn cùng trang lứa - Ảnh: Internet Hà Anh cho biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng cả về yếu tố tinh thần lẫn kỹ năng khi tham gia tranh tài tại cuộc thi năm nay - Ảnh: Internet Khi quyết định tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm nay, Hà Anh cho biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng cả về yếu tố tinh thần lẫn kỹ năng cần thiết. Ngoài ra cô cũng gửi đến thông điệp: "Hãy yêu lấy chính bản thân mình và phát triển nó mỗi ngày. Cơ hội sẽ đến với chúng ta bất kể lúc nào, điều quan trọng bạn đã đủ sự tự tin và sẵn sàng cháy hết mình với cơ hội ấy hay không".

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