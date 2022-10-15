Cuộc sống Đàm Vĩnh Hưng ra sao sau khi công khai con ruột?

Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với hình tượng bóng bẩy, trau chuốt mỗi khi xuất hiện với công chúng, Đàm Vĩnh Hưng sau khi con đã trở thành một "bố bỉm" đúng nghĩa. Anh không ngần ngại mặc đồ bộ xuề xòa, tóc tai rối bời để ân cần chăm sóc, để tâm tới bé Polo. Để có thể tự tin giới thiệu bé Polo với tất cả mọi người, nam ca sĩ đã suy nghĩ và cân nhắc trong một quãng thời gian dài.

Sau hơn 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa con trai ruột ra ánh sáng vào tối 2.10. Nam ca sĩ cho biết đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ thông tin này. Thời gian qua, giọng ca Xin lỗi tình yêu không công khai sự việc vì muốn bảo vệ con trước dư luận. Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi bất ngờ trước sự đón nhận tích cực của khán giả. Đặc biệt, bé Polo Huỳnh trở thành một trong những nhóc tì được yêu thích nhất showbiz. Từ khi công khai con, nam ca sĩ vui vẻ, lạc quan hơn.

Ngày 17/8/2019 chính là ngày nhóc tỳ Polo ra đời. Đàm Vĩnh Hưng từng bồi hồi chia sẻ về cảm xúc được lần đầu gặp con: "Đến khi người bạn thân duy nhất mang con ra thì tôi nhìn mà cảm giác đặc biệt lắm, nhìn Polo mà hơn cả hàng trăm giải thưởng của tôi cộng lại. Cảm giác đặc biệt khó tả lắm". "Ông hoàng nhạc Việt" vốn là một nghệ sĩ thẳng thắn, hào sảng và thường xuyên cập nhật câu chuyện đời tư đến đông đảo khán giả. Tuy nhiên khi quyết định có con và đón con, anh đã quyết định tạm thời che giấu chuyện này với công chúng.

Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh con trai - Ảnh: Internet

Sự thay đổi "chóng mặt" của nam ca sĩ làm cho đông đảo khán giả vô cùng bất ngờ - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng đã trải qua khoảng 30 năm hoạt động trong nghề, từng trải qua nhiều lần những ồn ào thị phi không đáng có. Anh không ít lần vướng phải luồng ý kiến trái chiều từ khán giả, mọi cảm xúc từ yêu ghét nam ca sĩ đều đã được đón nhận. Hơn ai hết, "ông hoàng nhạc Việt" hiểu được việc công khai con có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhóc tỳ. Tuổi thơ của nam ca sĩ đã gặp nhiều khó khăn và tủi hờn, nên khi có con Đàm Vĩnh Hưng luôn cố gắng chăm chút, ra sức bảo vệ bé Polo.

Trong 3 năm qua, mỗi khi muốn ngầm nói về đứa con bé bỏng. Nam ca sĩ sẽ lựa chọn đăng tải những bài thơ, bài viết do chính anh sáng tác có nội dung ẩn ý về tình cảm dành cho con trai. Hành động này của Đàm Vĩnh Hưng đã làm cho nhiều người đặt ra nhiều nghi vấn, tuy nhiên hầu như ít người có thể nghĩ đến anh đã âm thầm nuôi dưỡng và nhắc về con trai.

Mọi khoảnh khắc của con trong những năm đầu đời đều được Đàm Vĩnh Hưng ghi lại và lưu trữ - Ảnh: Internet

Nhóc tỳ Polo được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng dí dỏm cho biết anh có hơn 50.000 bức ảnh, 9.000 video bên con trai từ khi bé chào đời. “Hưng hứa sẽ đăng dần dần để cả nhà thấy ba Hưng đã nuôi Polo ra sao nha”, anh chia sẻ. Thậm chí, Mr. Đàm còn hứa sẽ lập fanpage riêng cho con trai trước sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nhằm thỏa mãn đam mê "khoe con", nam ca sĩ đã lập một số tài khoản mạng xã hội riêng cho bé Polo - Ảnh: Internet

Một số người hâm mộ hài hước cho rằng trang cá nhân của nam ca sĩ hiện tại giống như của bé Polo hơn. Đàm Vĩnh Hưng dường như đã "bỏ quên" việc cập nhật hình ảnh của bản thân, thay vào đó anh liên tục khoe con nhằm thỏa nỗi lòng kìm nén trong 3 năm vừa qua. Từng dòng chú thích, tấm hình đều được "ông hoàng nhạc Việt" suy nghĩ và lựa chọn cẩn thận để truyền tải tình cảm của bản thân dành cho con trai.