Loạt quy định trong lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang.

Hiện tại, đám cưới của Đỗ Mỹ Linh đang trở thành tâm điểm nhận được sự quan tâm của khán giả. Đến nay, Đỗ Mỹ Linh đã đi thử và lựa chọn váy cưới. Đồng thời, cô và Đỗ Vinh Quang cũng lựa chọn được địa điểm sẽ diễn ra tiệc cưới của mình. Đám cưới của Đỗ Mỹ Linh đang trở thành tâm điểm nhận được sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Internet Lễ cưới của Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra vào lúc 17h ngày 23/10 tại một khách sạn hạng sang nằm trên khu đất "vàng" ở Hà Nội. Nơi đây là địa điểm quen thuộc của nhiều đám cưới "thượng lưu", có không gian thoáng đãng và rộng rãi, quy mô hàng nghìn khách. Buổi tiệc ấm cúng sẽ có sự hiện diện của người thân, bạn bè và hai bên gia đình.

Đỗ Mỹ Linh đã đi thử và lựa chọn váy cưới cho ngày trọng đại của mình - Ảnh: Internet Để buổi tiệc được diễn ra suôn sẻ, cặp đôi cũng đã đề ra một số quy định trong hôn lễ của mình. Được biết, do tổ chức riêng tư nên quy định không chụp ảnh, quay phim được cặp đôi chú trọng đặt lên hàng đầu. Đồng thời, các khách mời khi tham dự tiệc thì phải mang theo thiệp cưới để được hướng dẫn chỗ ngồi và cũng từ đây, cặp đôi mới có thể kiểm soát được lượng khách. Để buổi tiệc được diễn ra suôn sẻ, cặp đôi cũng đã đề ra một số quy định trong hôn lễ của mình - Ảnh: Internet Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức công khai diện mạo ông xã thiếu gia vào ngày sinh nhật tròn 26 tuổi. Xác nhận với Zing, cô cho biết, hôn lễ của cả hai sẽ được diễn ra vào ngày 23/10 tới. Đỗ Mỹ Linh tâm sự cô và bạn trai có nhiều điểm tương đồng về sở thích, quan điểm sống và tình yêu. Cặp đôi cũng coi trọng nề nếp, văn hóa và đề cao giá trị truyền thống.

Đỗ Mỹ Linh tâm sự cô và bạn trai có nhiều điểm tương đồng về sở thích, quan điểm sống và tình yêu - Ảnh: Internet Hoa hậu chia sẻ: "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu giữa tôi và anh Quang. Tôi chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất. Tôi và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Tôi mong chặng đường phía trước được mọi người ủng hộ và chúc phúc".

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