Chồng đại gia muốn trọn đời bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hậu trường 17/10/2022 09:55

Đỗ Vinh Quang có hành động mang đến niềm vui rất lớn cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang đã đăng ảnh chúc mừng bố mẹ tròn 34 năm bên nhau. Anh viết "Kỉ niệm 34 năm ngày cưới của ba mẹ. Hình mẫu lý tưởng mà con hướng tới".

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Ảnh cưới của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh: FBNV

 

Trước dòng chúc mừng ngọt ngào của nam doanh nhân, có lẽ, người hạnh phúc nhất có lẽ là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi Đỗ Vinh Quang đã công khai về mong ước sống trọn đời bên cô. Cặp đôi vàng của làng bóng đá Việt Nam sẽ làm đám cưới vào ngày 23/10 tới.

Trước đó, chồng đại gia cũng nàng hậu công khai tình yêu của mình bằng tấm ảnh hai người bên nhau. Khoảnh khắc ngọt ngào được cả hai chụp lại trong chuyến đi Ý vào tháng 8/2022. Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội còn công khai nói lời ngôn tình dành cho Đỗ Mỹ Linh: "Tưởng yêu đương nhất thời, hóa ra lại là thương nhất đời. Chúc mừng sinh nhật em".

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sắp trở thành “nàng hậu” của bóng đá Việt Nam khi làm đám cưới với Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Đỗ Mỹ Linh tiết lộ: “Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình!

Tháng 10 lúc nào cũng là 1 tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm 1 ngày kỉ niệm vào tháng 10! Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội".

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Cặp đôi sẽ có hôn lễ vào ngày 23/10 Ảnh: Internet

Gia thế giàu có của Chủ tịch CLB Hà Nội có lẽ không cần giới thiệu. Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu thì nhan sắc đương nhiên thuộc hàng cực phẩm ở bóng đá Việt Nam. Đôi trai tài gái sắc này hứa hẹn thu hút mọi ánh nhìn trong thời gian tới.

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