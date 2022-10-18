Lệ Quyên không ngại dằn mặt anti-fan trước những bình luận kém duyên.
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Trong thời gian gần đây, mỗi khi Lệ Quyên khoe những khoảnh khắc mới đều gặp phải ý kiến ác ý từ anti-fan. Ban đầu nữ ca sĩ lựa chọn cách bỏ qua, tuy nhiên một số người vẫn không dừng lại việc để lại bình luận tiêu cực. Trên trang cá nhân, "nữ hoàng phòng trà" đã nổi đóa trước nhiều ý kiến tiêu cực. Khi nhận được bình luận "Tham gia mạng cộng đồng thì nhận phản hồi từ nhiều ý khi đăng chứ" Lệ Quyên đã vô cùng phẫn nộ.
Sau đó nữ ca sĩ nhanh chóng đáp trả ngay lập tức: "Ý kiến không ai cấm em ơi, nhưng không được vô giáo dục và vô ý thức. Ai chị không biết chứ chị không có ý định nhẫn nhịn với loại mất dạy. Đa số chị quét rác thôi nhưng thỉnh thoảng chị cũng để đây cho chốn công cộng người ta thấy lắm kẻ trong đầu toàn bã đậu,vô phước đức nên kiếm chuyện vô cớ với người khác!".
Lệ Quyên không ngần ngại việc "xù lông" để bảo vệ bản thân: "Chưa bao giờ mất kiểm soát bạn nhé, đi với ma thì mặc áo giấy bởi chúng đâu phải là người mà cần lý lẽ. Khán giả góp ý chứ không ai xúc phạm, với những kẻ không có não vô ý thức thì chả việc gì phải tôn trọng bạn ơi. Nhà mình có người dạy, mình được ăn học tử tế nên lúc nào cũng chừng mực và đúng sai rõ ràng. Mình tiếc cho những ai không được dạy dỗ đầy đủ mới vô cớ xúc phạm người khác. Có liêm sỉ và tự trọng không ai làm thế, chưa kể nói thẳng vào mặt vẫn cứ trơ ra. Lấy đâu cái suy nghĩ hoang đường là nghệ sĩ phải nhịn thế? Đừng mơ! Càng lương thiện càng phải biết tự bảo vệ mình, Quyên là thế".
Lệ Quyên là nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, được người trong nghề ưu ái dành tặng danh xưng "Nữ hoàng phòng trà". Dù đã ở tuổi 40 nhưng giọng ca "Tình lỡ" vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp, hình thể thon gọn, quyến rũ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Đức Huy, cả hai có 1 con trai chung. Đến tháng 9/2020, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Hiện tại, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và cùng chăm sóc, nuôi nấng con trai chung.