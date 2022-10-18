Trong thời gian gần đây, mỗi khi Lệ Quyên khoe những khoảnh khắc mới đều gặp phải ý kiến ác ý từ anti-fan. Ban đầu nữ ca sĩ lựa chọn cách bỏ qua, tuy nhiên một số người vẫn không dừng lại việc để lại bình luận tiêu cực. Trên trang cá nhân, "nữ hoàng phòng trà" đã nổi đóa trước nhiều ý kiến tiêu cực. Khi nhận được bình luận "Tham gia mạng cộng đồng thì nhận phản hồi từ nhiều ý khi đăng chứ" Lệ Quyên đã vô cùng phẫn nộ.

Lệ Quyên là người thẳng tính, trước những lời lẽ kém duyên từ anti-fan, nữ ca sĩ không ngại đáp trả - Ảnh: Internet

Sau đó nữ ca sĩ nhanh chóng đáp trả ngay lập tức: "Ý kiến không ai cấm em ơi, nhưng không được vô giáo dục và vô ý thức. Ai chị không biết chứ chị không có ý định nhẫn nhịn với loại mất dạy. Đa số chị quét rác thôi nhưng thỉnh thoảng chị cũng để đây cho chốn công cộng người ta thấy lắm kẻ trong đầu toàn bã đậu,vô phước đức nên kiếm chuyện vô cớ với người khác!".