Lệ Quyên đáp trả 'cực gắt' khi bị anti-fan tấn công: 'Chị không có ý định nhẫn nhịn với loại mất dạy'

Hậu trường 18/10/2022 10:26

Lệ Quyên không ngại dằn mặt anti-fan trước những bình luận kém duyên.

Trong thời gian gần đây, mỗi khi Lệ Quyên khoe những khoảnh khắc mới đều gặp phải ý kiến ác ý từ anti-fan. Ban đầu nữ ca sĩ lựa chọn cách bỏ qua, tuy nhiên một số người vẫn không dừng lại việc để lại bình luận tiêu cực. Trên trang cá nhân, "nữ hoàng phòng trà" đã nổi đóa trước nhiều ý kiến tiêu cực. Khi nhận được bình luận "Tham gia mạng cộng đồng thì nhận phản hồi từ nhiều ý khi đăng chứ" Lệ Quyên đã vô cùng phẫn nộ.

Lệ Quyên đáp trả 'cực gắt' khi bị anti-fan tấn công: 'Chị không có ý định nhẫn nhịn với loại mất dạy' - Ảnh 1
Lệ Quyên là người thẳng tính, trước những lời lẽ kém duyên từ anti-fan, nữ ca sĩ không ngại đáp trả - Ảnh: Internet

Sau đó nữ ca sĩ nhanh chóng đáp trả ngay lập tức: "Ý kiến không ai cấm em ơi, nhưng không được vô giáo dục và vô ý thức. Ai chị không biết chứ chị không có ý định nhẫn nhịn với loại mất dạy. Đa số chị quét rác thôi nhưng thỉnh thoảng chị cũng để đây cho chốn công cộng người ta thấy lắm kẻ trong đầu toàn bã đậu,vô phước đức nên kiếm chuyện vô cớ với người khác!".

Lệ Quyên đáp trả 'cực gắt' khi bị anti-fan tấn công: 'Chị không có ý định nhẫn nhịn với loại mất dạy' - Ảnh 2
Màn đáp trả cực "gắt" của nữ ca sĩ đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Lệ Quyên không ngần ngại việc "xù lông" để bảo vệ bản thân: "Chưa bao giờ mất kiểm soát bạn nhé, đi với ma thì mặc áo giấy bởi chúng đâu phải là người mà cần lý lẽ. Khán giả góp ý chứ không ai xúc phạm, với những kẻ không có não vô ý thức thì chả việc gì phải tôn trọng bạn ơi. Nhà mình có người dạy, mình được ăn học tử tế nên lúc nào cũng chừng mực và đúng sai rõ ràng. Mình tiếc cho những ai không được dạy dỗ đầy đủ mới vô cớ xúc phạm người khác. Có liêm sỉ và tự trọng không ai làm thế, chưa kể nói thẳng vào mặt vẫn cứ trơ ra. Lấy đâu cái suy nghĩ hoang đường là nghệ sĩ phải nhịn thế? Đừng mơ! Càng lương thiện càng phải biết tự bảo vệ mình, Quyên là thế".

Lệ Quyên đáp trả 'cực gắt' khi bị anti-fan tấn công: 'Chị không có ý định nhẫn nhịn với loại mất dạy' - Ảnh 3
Dù đã ở tuổi 40 nhưng giọng ca "Tình lỡ" vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp, hình thể thon gọn, quyến rũ - Ảnh: Internet

 

Lệ Quyên là nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, được người trong nghề ưu ái dành tặng danh xưng "Nữ hoàng phòng trà". Dù đã ở tuổi 40 nhưng giọng ca "Tình lỡ" vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp, hình thể thon gọn, quyến rũ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Đức Huy, cả hai có 1 con trai chung. Đến tháng 9/2020, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Hiện tại, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và cùng chăm sóc, nuôi nấng con trai chung.

Chồng đại gia muốn trọn đời bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Chồng đại gia muốn trọn đời bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Vinh Quang có hành động mang đến niềm vui rất lớn cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên  ca sĩ Lệ Quyên  Lệ Quyên đáp trả anti-fan

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh