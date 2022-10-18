Hoa hậu Khánh Vân trải lòng về định nghĩa hạnh phúc

Hậu trường 18/10/2022 20:25

Nàng hậu xúc động khi tiết lộ ba là người đầu tiên mua giày cao gót tặng cô và cũng là người động viên con gái tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân trải lòng về định nghĩa hạnh phúc khi tham gia talkshow Mười một giờ, Mười một phút cùng hot TikToker Long Chun. Được “cảnh báo” trước là chương trình sẽ có nhiều cảm xúc, nhưng nàng hậu vẫn không lường trước được mình sẽ xúc động và khóc nhiều trong cuộc trò chuyện.

Hoa hậu Khánh Vân trải lòng về định nghĩa hạnh phúc - Ảnh 1
Long Chun và Khánh Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt khi nhắc đến ba, Khánh Vân không giấu được cảm xúc vì nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ cùng ba và gia đình. “Những gì Vân có được là nhờ mẹ ủng hộ và ba chắp cánh. Vân may mắn vì có gia đình là điểm tựa hạnh phúc, mình còn có ba mẹ, đó đã là hạnh phúc và may mắn rồi” - cô bộc bạch.  

Khánh Vân kể lại lúc xưa ba đi làm xa, mỗi lần đi làm có tiền là để dành mua đồ cho cô làm đẹp, có khi còn lấy đồ trang điểm của mẹ để trang điểm cho cô rồi chụp hình “Ba nói thích con gái ba làm đẹp, làm đẹp không phải hư mà làm đẹp cho bản thân mình”. Ba là người đầu tiên mua giày cao gót tặng Khánh Vân và động viên cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp. 

Hoa hậu Khánh Vân trải lòng về định nghĩa hạnh phúc - Ảnh 2
Hoa hậu Khánh Vân: 'May mắn vì có gia đình là điểm tựa hạnh phúc' - Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về vấn đề: “Làm gì để tìm hạnh phúc?”, Khánh Vân bày tỏ quan điểm: “Đôi khi có những khoảnh khắc chúng ta tuyệt vọng đến tột cùng, hãy nhìn lại bản thân và hạnh phúc với những gì mình đang có. Hạnh phúc là cảm xúc, là ngay bây giờ, và do mình có đang suy nghĩ hạnh phúc hay không?”. 

Cô chia sẻ, hồi nhỏ suy nghĩ muốn những người xung quanh phải hiểu đúng về mình. Nhưng lúc lớn lên, trải qua nhiều vấp ngã, có những câu chuyện không biết xuất phát từ đâu và cũng không có cách nào để giải thích, nếu không thể thay đổi thì học cách chấp nhận. Chấp nhận đó là thực tế của cuộc sống và chúng ta vẫn phải tiếp tục với cuộc sống này “Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, vẫn có con đường để mình thoát, tự biết cách giải thoát”. 

Đồng quan điểm với Hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Long Chun kể lại quãng thời gian khó khăn vì bệnh. “Hạnh phúc là được sống” - Long Chun của hiện tại có nhiều thay đổi so với xưa, nhưng đã trưởng thành và học được nhiều điều từ cuộc sống. 

Cả hai cùng nói đến vấn đề sức khoẻ tinh thần của giới trẻ ngày nay, nhiều người phải đối diện với những khó khăn, tổn thương về tinh thần và chịu đựng mỗi ngày, cảm nhận mình không hạnh phúc. Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ: “Muốn thấy được sự hạnh phúc, hãy đến bệnh viện. Hãy nhìn những bệnh nhân đang mỗi ngày chống chọi để giành lấy sự sống, bạn sẽ thấy mình may mắn và hạnh phúc như thế nào”. 

Hoa hậu Khánh Vân trải lòng về định nghĩa hạnh phúc - Ảnh 3
Khánh Vân xúc động khi chia sẻ về gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Khánh Vân nhắn nhủ các bạn trẻ hãy quan tâm nhiều đến sức khoẻ tinh thần bên trong, trân trọng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất và hãy nói ra những điều mình chất chứa trong lòng. Nếu không nói ra, người khác sẽ không biết bạn đang gặp phải chuyện gì và không thể giúp đỡ được. Nàng hậu nhấn mạnh thông điệp về định nghĩa hạnh phúc: “Tất cả mọi thứ xung quanh, đó là cảm xúc. Mỗi người sẽ có cảm nhận hạnh phúc khác nhau, hãy chuyển hoá những điều tiêu cực thành những điều tốt đẹp hơn và nuôi dưỡng tâm hồn mình”.

 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Khánh Vân tập trung phát triển các kế hoạch riêng như mở công ty, mở học viện. Sắp tới, cô sẽ có một dự án lớn về thời trang, sẽ được công bố với khán giả trong thời gian sớm. 

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Từ khóa:   Nguyễn Trần Khánh Vân Hoa hậu Khánh Vân Long Chun

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