Lê Dương Bảo Lâm ‘chơi tất tay’ chi tiền khủng để lấn sân làm ca sĩ, bà xã khuyên 'bớt báo lại'

Mới đây, trên trang cá nhân Lê Dương Bảo Lâm, anh đã khoe trọn bộ khoảnh khắc “bóng bẩy” khi đi diễn chẳng kém ca sĩ chuyên nghiệp. Có thể thấy, nam diễn viên đến từ Đồng Nai khá đầu tư về hình ảnh khi khoác trên mình trang phục sành điệu, bước xuống từ xe sang và đặc biệt có nhiều fan chào đón ngay tận cửa.

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình. Không chỉ tham gia gameshow, các vở hài kịch mà mới đây, nam diễn viên hài gốc Đồng Nai còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc .

Nhiều người bị choáng ngợp trước khung hình lung linh như minh tinh thì Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet



Chi phí để có được hình ảnh đó quá đắt đỏ đấy khiến Lê Dương Bảo Lâm lại “than trời” - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trái ngược với khung hình lung linh như minh tinh thì Lê Dương Bảo Lâm lại “than trời” vì chi phí để có được hình ảnh đó quá đắt đỏ. Cụ thể, anh tiết lộ: “Thuê xe: 2.000.000 đồng. Phục trang: 7.000.000 đồng. Thuê tài xế: 1.000.000 đồng. Makup: 2.000.000 đồng. Tóc: 2.000.000 đồng. Quay hậu truờng: 3.000.000 đồng. Chụp khoảng khắc: 4.000.000 đồng. Mua áo 2 ngày 1 đêm tặng fan: 15.000.000 đồng. Thuê toptop cơ quay 2 líp biến hình: 3.000.000 đồng. Vũ đoàn 4 bạn : 12.000.000 đồng. Bấm nhạc: 500.000 đồng. Đó là những thứ hôm qua tôi vừa trải qua, Quỳnh Quỳnh anh không làm ca sĩ nữa, anh xin lỗi, anh ‘ra dẻ’ quá”.

Phản ứng bất ngờ của Quỳnh Quỳnh khi thấy chi phí chồng bỏ ra khi "lấn sân" làm ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ở dưới phần bình luận, Quỳnh Quỳnh không khỏi bất ngờ và khuyên chồng nên ở nhà: "Ở nhà livestream nha tí em, không có đi hát nữa. Vợ ở nhà kiếm từng đơn, bớt báo lại". Cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước màn trêu đùa của bà xã nam diễn viên: "Đam mê làm ca sĩ của thằng bé, mới chúm chím nở đã vội tàn", "Sống vì đam mê mà thôi ráng vài hôm nữa nổi tiếng giờ á", "Quỷ tí em này, hay ra vẻ quá nha. Làm khổ Quỳnh Quỳnh không hà"...