Bị 'tố' mặc quần ngược tham dự Miss Grand International, Thiên Ân lên tiếng: 'Mặc lộn có xíu thôi'

Hậu trường 20/10/2022 14:56

Câu chuyện hài hước này của tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân hiện đang nhận được chú ý rất lớn từ người hâm mộ quê nhà.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Đoàn Thiên Ân đang đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia vừa khiến người hâm mộ “cười nghiêng ngả” với hoạt động mới nhất.

Bị 'tố' mặc quần ngược tham dự Miss Grand International, Thiên Ân lên tiếng: 'Mặc lộn có xíu thôi' - Ảnh 1
Là đại diện nổi bật nhất nhì Miss Grand International 2022, nên mọi hoạt động của Thiên Ân đều được thu hút fan sắc đẹp - Ảnh: Internet

Theo đó, ở một sự kiện thuộc khuôn khổ Miss Grand International nàng hậu xuất hiện với một bộ trang phục màu xanh cực kỳ tôn dáng. Tuy nhiên, người đẹp bị nhà thiết kế ý kiến vì...mặc quần ngược từ đằng sau ra trước.

Ngay sau khi biết mình mặc ngược quần, Thiên Ân đã vui vẻ gửi lời xin lỗi đến khán giả thông qua đoạn video trên TikTok: "Mặc lộn (ngược) có xíu thôi, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa"

Bị 'tố' mặc quần ngược tham dự Miss Grand International, Thiên Ân lên tiếng: 'Mặc lộn có xíu thôi' - Ảnh 2
Thiên Ân bị tố mặc quần ngược - Ảnh: Internet
Bị 'tố' mặc quần ngược tham dự Miss Grand International, Thiên Ân lên tiếng: 'Mặc lộn có xíu thôi' - Ảnh 3
Thiên Ân đã vui vẻ gửi lời xin lỗi đến khán giả khi biết mình mặc ngược quần - Ảnh: Internet

Thiên Ân được người hâm mộ nước nhà kỳ vọng sẽ nối tiếp đàn chị Thuỳ Tiên để chinh phục vương miện Miss Grand International năm nay. Nàng hậu hiện vẫn đang thể hiện rất tốt và nhận được nhiều ủng hộ từ fan sắc đẹp.

Có thể nói trong suốt thời gian tham gia Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân tự mình lo liệu trang phục, kiểu tóc đến makeup, tuy nhiên người đẹp vẫn ghi điểm nhờ sự tự tin, người hâm mộ dành lời khen cho sắc vóc và thần thái của đại diện Việt Nam. 

Bị 'tố' mặc quần ngược tham dự Miss Grand International, Thiên Ân lên tiếng: 'Mặc lộn có xíu thôi' - Ảnh 4

Trước đó, người đẹp Long An đã giành chiến thắng "mở màn" khi dẫn dầu 10 thí sinh được bình chọn cao nhất để dùng bữa tối thân mật cùng ban tổ chức. Vừa qua, cô cũng đã hoàn thành suôn sẻ phần thi catwalk trong trang phục thể thao. Dù chỉ có ít ngày chuẩn bị trước khi "đem chuông đi đánh xứ người" nhưng sự thể hiện của Thiên Ân giúp cô được các fan Việt kỳ vọng sẽ nối gót Thùy Tiên, đạt thành tích tốt ở sân chơi này.

Bị 'tố' mặc quần ngược tham dự Miss Grand International, Thiên Ân lên tiếng: 'Mặc lộn có xíu thôi' - Ảnh 5
Ngay từ khi đặt chân đến Indonesia, cô đã liên tục "giật spotlight" nhờ sự tự tin, nguồn năng lượng tích cực cùng tiếng Anh thành thạo - Ảnh: Internet

Chung kết Miss Grand International 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 sắp tới. Người chiến thắng sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và có một nhiệm kỳ rực rỡ với nhiều hoạt động trong và ngoài nước. 

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Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Miss Grand International 2022 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

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