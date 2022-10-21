Lịch trình hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển

Hậu trường 21/10/2022 10:51

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức chia sẻ việc kết hôn cùng con trai bầu Hiển ở tuổi 26. Người đẹp và chồng sắp cưới có hành trình yêu hạnh phúc, bình yên.

Thời gian gần đây, thông tin hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai thứ 2 của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) chính thức về chung một nhà đặc biệt nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía giới truyền thông và đông đảo khán giả. Hiện tại cặp đôi đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Đám cưới sẽ được diễn ra riêng tư, kín đáo với sự góp mặt từ phía người thân, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể và một số đối tác.

Lịch trình hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Ảnh 1
Hình ảnh của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên cạnh chồng sắp cưới trong lễ ăn hỏi vừa qua - Ảnh: FBNV

Mới đây Á hậu Thanh Tú, một trong những khách mời tại đám cưới của Đỗ Mỹ Linh-Vinh Quang đã vô tình tiết lộ lịch trình tiệc cưới sắp tới. Động thái này của nàng Á hậu đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả.

Lịch trình hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Ảnh 2
Hình ảnh bên trong thiệp cưới của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Vinh Quang - Ảnh: Chụp màn hình

Thông qua nội dung trong thiệp cưới của Á hậu Thanh Tú đăng tải, dễ dàng nhận thấy hôn lễ của cặp đôi bao gồm hai phần. Cụ thể vào 3h chiều ngày 23/10 hôn lễ tổ chức tại tư gia, sau đó đến 5h cùng ngày lễ thành hôn sẽ được diễn ra tại một khách sạn đắt đỏ nằm tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Lịch trình hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Ảnh 3
Thiếu gia Vinh Quang cùng dàn phù rể di chuyển đến nhà gái bằng xích lô khiến nhiều người tò mò và vô cùng thích thú - Ảnh: Internet
Lịch trình hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Ảnh 4
Cặp đôi tham gia một số sự kiện trước đó - Ảnh: Internet

 

Trước đó, vào ngày 17/1, đám hỏi của cặp đôi được diễn ra tại nhà riêng của cô dâu trên một con phố cổ Hà Nội, với sự có mặt của hai bên gia đình, họ hàng, và một vài người bạn thân. Xung quanh lễ đều có đông đảo vệ sĩ vây quanh và sẵn sàng sử dụng ô màu tím để che chắn diện mạo của người nhà hai bên gia đình. Đồng thời việc thiếu gia Vinh Quang cùng dàn phù rể di chuyển đến nhà gái bằng xích lô khiến nhiều người tò mò và vô cùng thích thú.

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