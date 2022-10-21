Lịch trình hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển

Thời gian gần đây, thông tin hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai thứ 2 của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) chính thức về chung một nhà đặc biệt nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía giới truyền thông và đông đảo khán giả. Hiện tại cặp đôi đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Đám cưới sẽ được diễn ra riêng tư, kín đáo với sự góp mặt từ phía người thân, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể và một số đối tác.



Hình ảnh của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên cạnh chồng sắp cưới trong lễ ăn hỏi vừa qua - Ảnh: FBNV

Mới đây Á hậu Thanh Tú, một trong những khách mời tại đám cưới của Đỗ Mỹ Linh-Vinh Quang đã vô tình tiết lộ lịch trình tiệc cưới sắp tới. Động thái này của nàng Á hậu đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả.