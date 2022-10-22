Nối tiếp Bình An, Huỳnh Anh xác nhận chuẩn bị trở thành 'chồng người ta'

Hậu trường 22/10/2022 12:28

Bình An và Phương Nga đã hẹn hò trong khoảng 5 năm trước khi tổ chức đám cưới.

Bình An và Phương Nga là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Đã hơn 4 năm kể từ khi công khai, cả hai nắm tay nhau bước qua những chông gai của showbiz và rồi kết thúc bằng đám cưới viên mãn. Và sau bao ngày chờ đợi, tối ngày 21/10, hôn lễ của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đã được diễn ra tại Hà Nội. Tại đây nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dàn Hoa, Á hậu đình đám đều tề tựu nhằm chung vui với cặp vợ chồng son. Trước đó thiệp mời màu hồng của cả hai từng nhận được sự săn đón từ phía một bộ phận khán giả bởi sự tinh tế và ngọt ngào.

Nối tiếp Bình An, Huỳnh Anh xác nhận chuẩn bị trở thành 'chồng người ta' - Ảnh 1
Huỳnh Anh tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái - Ảnh: Internet

Mới đây tại hôn lễ của cặp đôi đình đám, diễn viên Huỳnh Anh đã xuất hiện để chúc phúc cho hai người bạn thân thiết. Anh chàng đã lấy lại được phong thái tự tin cùng diện mạo điển trai như trước, đồng thời nam diễn viên còn tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái.

Đầu tiên nam diễn viên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cặp đôi đình đám: "Tôi trông chờ đám cưới này từ rất lâu, từ khi đóng chung phim với Bình An từ bộ phim Tình khúc bạch dương. Tôi thấy hai bạn yêu nhau từ rất lâu, và mong chờ ngày này nhưng không nghĩ cả hai đã quen biết đến 5 năm. Chúc hai đứa mãi hòa thuận với nhau, yêu thương nhau và trăm hạnh phúc". 

Nối tiếp Bình An, Huỳnh Anh xác nhận chuẩn bị trở thành 'chồng người ta' - Ảnh 2
Cách đây không lâu nam diễn viên từng tự tay chuẩn bị từng khâu nhỏ nhất cho tiệc sinh nhật của bạn gái - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về việc tổ chức hôn lễ với Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh khẳng định chắc chắn sẽ thực hiện đám cưới. Tuy nhiên về thời điểm anh chàng khéo léo từ chối trả lời.

Nối tiếp Bình An, Huỳnh Anh xác nhận chuẩn bị trở thành 'chồng người ta' - Ảnh 3
Không ít khán giả mong muốn cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

Công khai hẹn hò vào cuối năm 2020, Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội. Trước đó, nữ MC đã nhận lời cầu hôn và cả hai đang rục rịch chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Sau Bình An, không ít khán giả mong muốn cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian sắp tới.

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Từ khóa:   Huỳnh Anh Bình An - Bùi Phương Nga huỳnh anh - bạch lan phương

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