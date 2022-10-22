Bình An và Phương Nga là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Đã hơn 4 năm kể từ khi công khai, cả hai nắm tay nhau bước qua những chông gai của showbiz và rồi kết thúc bằng đám cưới viên mãn. Và sau bao ngày chờ đợi, tối ngày 21/10, hôn lễ của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đã được diễn ra tại Hà Nội. Tại đây nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dàn Hoa, Á hậu đình đám đều tề tựu nhằm chung vui với cặp vợ chồng son. Trước đó thiệp mời màu hồng của cả hai từng nhận được sự săn đón từ phía một bộ phận khán giả bởi sự tinh tế và ngọt ngào.



Huỳnh Anh tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái - Ảnh: Internet

Mới đây tại hôn lễ của cặp đôi đình đám, diễn viên Huỳnh Anh đã xuất hiện để chúc phúc cho hai người bạn thân thiết. Anh chàng đã lấy lại được phong thái tự tin cùng diện mạo điển trai như trước, đồng thời nam diễn viên còn tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái.