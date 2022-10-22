Bị dân mạng khuyên trả hit cho Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy nói gì?

Một tình huống tương đối oái oăm, đặc biệt là khi Hà Hồ chỉ vừa ra mắt ca khúc này được vài ngày.

Trong đêm diễn mới nhất, Bảo Thy vừa có màn cover cho ca khúc vừa ra mắt của Hà Hồ mang tên Cô Đơn Trên Sofa. Đoạn clip ghi lại phần trình diễn này đã được chia sẻ sau đó nhưng nhận về nhiều chỉ trích từ khán giả. Bảo Thy vừa có màn cover cho ca khúc vừa ra mắt của Hà Hồ mang tên Cô Đơn Trên Sofa - Ảnh: Internet Trong những clip được chia sẻ trên MXH, có thể thấy Bảo Thy đã cover Cô Đơn Trên Sofa theo phong cách khác. Không giữ lối hát tự sự của đàn chị Hà Hồ và beat nhạc hiện đại, catchy của Tăng Duy Tân, sự kết hợp của Bảo Thy và liveband dường như không phù hợp với Cô Đơn Trên Sofa. Giọng hát của “công chúa bong bóng" trong màn cover này bị nhận xét quá đuối và mỏng, làm cho ca khúc trở nên lạc quẻ, không phù hợp. Do đó, nhiều khán giả cho rằng Bảo Thy nên “trả hit cho Hồ Ngọc Hà".

Giọng hát của “công chúa bong bóng" trong màn cover này bị nhận xét quá đuối và mỏng, làm cho ca khúc trở nên lạc quẻ, không phù hợp - Ảnh: Internet Mới đây, Bảo Thy đã đăng tải đoạn clip ngắn trên trang TikTok của mình lên tiếng về những ý kiến tiêu cực này. Theo đó, khi cộng đồng mạng liên tục yêu cầu Bảo Thy "Trả hit lại cho Hồ Ngọc Hà", thì nữ ca sĩ đã thẳng thắn cho biết: "Đời em không bao giờ có ý nghĩ giật hit của ai đâu ạ, chỉ là do em vô tư quá mà thôi huhu".

Bảo Thy đã đăng tải đoạn clip ngắn trên trang TikTok của mình lên tiếng về những ý kiến tiêu cực này - Ảnh: Internet Không những thế, Bảo Thy cũng trải lòng trong đoạn video đính chính: "Ủa mọi người ơi, hôm qua Thy có nói rõ ràng là trong một phút giây ngẫu hứng và mê quá nên là xin phép được hát một đoạn, đâu có thuộc lời đâu, đâu có chuẩn bị gì đâu. Mọi người đừng chê nữa nha, tại Thy cũng thấy nó ghê thật mà, lần sau cố gắng hát hay hơn nha!". Nữ ca sĩ cũng đã thừa nhận rằng do mình quá vô tư, một phút ngẫu hứng cover nên đã không có chuẩn bị trước nên mới dẫn đến những ồn ào không đáng có - Ảnh: Internet Có thể thấy, nữ ca sĩ cũng đã thừa nhận rằng do mình quá vô tư, một phút ngẫu hứng cover nên đã không có chuẩn bị trước nên mới dẫn đến những ồn ào không đáng có. Bảo Thy cũng tự hứa lần tái xuất sau sẽ cố gắng mang đến một tiết mục biểu diễn thật hay và chỉn chu dành tặng cho khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-khuyen-tra-hit-cho-ho-ngoc-ha-bao-thy-noi-gi-516661.html