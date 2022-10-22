Bị dân mạng khuyên trả hit cho Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy nói gì?

Hậu trường 22/10/2022 19:08

Một tình huống tương đối oái oăm, đặc biệt là khi Hà Hồ chỉ vừa ra mắt ca khúc này được vài ngày.

Trong đêm diễn mới nhất, Bảo Thy vừa có màn cover cho ca khúc vừa ra mắt của Hà Hồ mang tên Cô Đơn Trên Sofa. Đoạn clip ghi lại phần trình diễn này đã được chia sẻ sau đó nhưng nhận về nhiều chỉ trích từ khán giả.

Bị dân mạng khuyên trả hit cho Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy nói gì? - Ảnh 1
Bảo Thy vừa có màn cover cho ca khúc vừa ra mắt của Hà Hồ mang tên Cô Đơn Trên SofaẢnh: Internet

Trong những clip được chia sẻ trên MXH, có thể thấy Bảo Thy đã cover Cô Đơn Trên Sofa theo phong cách khác. Không giữ lối hát tự sự của đàn chị Hà Hồ và beat nhạc hiện đại, catchy của Tăng Duy Tân, sự kết hợp của Bảo Thy và liveband dường như không phù hợp với Cô Đơn Trên Sofa. Giọng hát của “công chúa bong bóng" trong màn cover này bị nhận xét quá đuối và mỏng, làm cho ca khúc trở nên lạc quẻ, không phù hợp. Do đó, nhiều khán giả cho rằng Bảo Thy nên “trả hit cho Hồ Ngọc Hà".

Bị dân mạng khuyên trả hit cho Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy nói gì? - Ảnh 2
Giọng hát của “công chúa bong bóng" trong màn cover này bị nhận xét quá đuối và mỏng, làm cho ca khúc trở nên lạc quẻ, không phù hợp - Ảnh: Internet

 

Mới đây, Bảo Thy đã đăng tải đoạn clip ngắn trên trang TikTok của mình lên tiếng về những ý kiến tiêu cực này. Theo đó, khi cộng đồng mạng liên tục yêu cầu Bảo Thy "Trả hit lại cho Hồ Ngọc Hà", thì nữ ca sĩ đã thẳng thắn cho biết: "Đời em không bao giờ có ý nghĩ giật hit của ai đâu ạ, chỉ là do em vô tư quá mà thôi huhu".

Bị dân mạng khuyên trả hit cho Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy nói gì? - Ảnh 3
 Bảo Thy đã đăng tải đoạn clip ngắn trên trang TikTok của mình lên tiếng về những ý kiến tiêu cực này - Ảnh: Internet

Không những thế, Bảo Thy cũng trải lòng trong đoạn video đính chính: "Ủa mọi người ơi, hôm qua Thy có nói rõ ràng là trong một phút giây ngẫu hứng và mê quá nên là xin phép được hát một đoạn, đâu có thuộc lời đâu, đâu có chuẩn bị gì đâu. Mọi người đừng chê nữa nha, tại Thy cũng thấy nó ghê thật mà, lần sau cố gắng hát hay hơn nha!".

Bị dân mạng khuyên trả hit cho Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy nói gì? - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cũng đã thừa nhận rằng do mình quá vô tư, một phút ngẫu hứng cover nên đã không có chuẩn bị trước nên mới dẫn đến những ồn ào không đáng có - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nữ ca sĩ cũng đã thừa nhận rằng do mình quá vô tư, một phút ngẫu hứng cover nên đã không có chuẩn bị trước nên mới dẫn đến những ồn ào không đáng có. Bảo Thy cũng tự hứa lần tái xuất sau sẽ cố gắng mang đến một tiết mục biểu diễn thật hay và chỉn chu dành tặng cho khán giả.

Trước khi công khai ảnh mang bầu 6 tháng cho bạn trai đại gia, Mâu Thủy từng cùng bạn trai tình tứ lộ diện

Trước khi công khai ảnh mang bầu 6 tháng cho bạn trai đại gia, Mâu Thủy từng cùng bạn trai tình tứ lộ diện

Chia sẻ niềm vui lần đầu làm mẹ, song Mâu Thủy chưa tiết lộ giới tính thai nhi và danh tính nửa kia.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy Bảo Thy hát Cô Đơn Trên Sofa Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh