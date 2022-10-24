Chồng Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ tới vợ cực ngọt sau đám cưới: 'Bắt đầu hành trình mới với định mệnh của tôi'

Sau 2 năm yêu, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã đi đến cái kết hạnh phúc. Hôn lễ của cặp đôi được diễn ra vào ngày 23/10 với quy tụ nhiều sao Việt đình đám tham dự. Trước đó cặp đôi đã có khoảng 2 năm để tìm hiểu, hẹn hò và quyết định đi đến hôn nhân.

Đỗ Mỹ Linh tay trong tay cùng chồng doanh nhân vào lễ đường. Đỗ Vinh Quang ngọt ngào gọi vợ là "định mệnh" - Ảnh: Internet

Trong tiệc cưới, chủ tịch CLB Hà Nội đã thổ lộ với vợ: "Đáng lý ra anh sẽ có kế hoạch, lộ trình, thế nhưng đứng trước em đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra rằng khi chúng ta sống với nhau một cách tự nhiên thì chúng ta sẽ thoải mái nhất và em chính là người định mệnh của anh, và anh có ngày hôm nay. Anh yêu em và luôn luôn như thế".