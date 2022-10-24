Chồng Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ tới vợ cực ngọt sau đám cưới: 'Bắt đầu hành trình mới với định mệnh của tôi'

Hậu trường 24/10/2022 13:21

Hôn lễ đẹp như mơ của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã diễn ra vào ngày 23/10 tại Hà Nội. Sau đám cưới, nam thiếu gia bất ngờ có chia sẻ ngọt ngào dành cho bà xã.

Sau 2 năm yêu, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã đi đến cái kết hạnh phúc. Hôn lễ của cặp đôi được diễn ra vào ngày 23/10 với quy tụ nhiều sao Việt đình đám tham dự. Trước đó cặp đôi đã có khoảng 2 năm để tìm hiểu, hẹn hò và quyết định đi đến hôn nhân.

Chồng Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ tới vợ cực ngọt sau đám cưới: 'Bắt đầu hành trình mới với định mệnh của tôi' - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh tay trong tay cùng chồng doanh nhân vào lễ đường. Đỗ Vinh Quang ngọt ngào gọi vợ là "định mệnh" - Ảnh: Internet

Trong tiệc cưới, chủ tịch CLB Hà Nội đã thổ lộ với vợ: "Đáng lý ra anh sẽ có kế hoạch, lộ trình, thế nhưng đứng trước em đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra rằng khi chúng ta sống với nhau một cách tự nhiên thì chúng ta sẽ thoải mái nhất và em chính là người định mệnh của anh, và anh có ngày hôm nay. Anh yêu em và luôn luôn như thế".

Đến sáng ngày 24/10, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã có chia sẻ đầu tiên để đánh dấu cột mốc mới với bà xã Đỗ Mỹ Linh. Câu nói ngọt ngào của anh dành riêng cho bà xã khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ.

Chồng Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ tới vợ cực ngọt sau đám cưới: 'Bắt đầu hành trình mới với định mệnh của tôi' - Ảnh 2
Trong đám cưới, Đỗ Vinh Quang liên tục dành cử chỉ ngọt ngào cho bà xã Hoa hậu - Ảnh: Internet

 

Cụ thể chủ tịch CLB Hà Nội đã đăng tải ảnh cưới với Đỗ Mỹ Linh và nhắn nhủ tới vợ: "A new journey with my destiny (tạm dịch là Một hành trình mới với định mệnh của tôi)". Cách nam thiếu gia tình tứ gọi Đỗ Mỹ Linh là “định mệnh” khiến dân tình thích thú và dành nhiều lời chúc phúc cho vợ chồng son. Trước đó, Đỗ Vinh Quang còn từng nói lời ngôn tình hứa sẽ yêu bà xã suốt một đời.

Chồng Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ tới vợ cực ngọt sau đám cưới: 'Bắt đầu hành trình mới với định mệnh của tôi' - Ảnh 3
Công chúng đều hy vọng vợ chồng nàng hậu sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau này - Ảnh: Internet

Màn thể hiện của con trai út bầu Hiển dành cho bà xã khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. Đồng thời đông đảo bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc đến cặp vợ chồng son: "Một ngày mới, một hành trình mới, niềm vui mới. Chúc mừng hai em luôn luôn hạnh phúc", "Quá đẹp đôi em à, rạng rỡ, mãn nguyện", "Trai tài gái sắc - quá đẹp đôi nhé Đỗ Vinh Quang ơi. Chúc mừng hai bạn!"...

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