Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết?

Hậu trường 24/10/2022 10:40

Sau những ồn ào không đáng có, hiện tại mối quan hệ giữa Diệu Nhi và Đông Nhi vẫn vô cùng thân thiết, bền chặt.

Những ngày qua, sự vắng mặt của Đông Nhi trong đám cưới người em thân thiết Diệu Nhi khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán. Đáng chú ý, cùng thời điểm với đám cưới Diệu nhi, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã hiện diện tại đám cưới của một cô dâu khác khiến làn sóng chỉ trích nữ ca sĩ dấy lên. Mặc dù đã tiết lộ về tình hình công việc bận bịu và phải chăm sóc con gái nhỏ Winnie bị ốm thế nhưng cư dân mạng vẫn chưa dừng hoạt động tấn công nữ ca sĩ.

Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết? - Ảnh 1
Sự vắng mặt của Đông Nhi trong đám cưới người em thân thiết Diệu Nhi khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán - Ảnh: Internet
Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết? - Ảnh 2
Trong đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, Diệu Nhi xuất hiện từ sớm để chung vui cùng cô dâu, thậm chí nhiệt tình “quẩy” đến mức “quên lối về” - Ảnh: FBNV

Mới đây, Đông Nhi đã có những động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh cô con gái nhỏ Winnie với hàng loạt biểu cảm "nũng nịu" dễ thương. Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, Diệu Nhi đã để lại bình luận "trêu đùa" ái nữ nhà đàn chị. Màn tương tác qua lại đã hé lộ về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết? - Ảnh 3
Đông Nhi đã có những động thái đầu tiên trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết? - Ảnh 4
Diệu Nhi đã để lại bình luận "trêu đùa" dưới bài đăng của Đông Nhi - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, khi Đông Nhi đăng tải hình ảnh công chúa nhỏ Winnie làm nũng bố mẹ, ngay lập tức, Diệu Nhi đã để lại bình luận "trêu đùa": "Thôi tiêu rồi, chiều em ship gấp cái mái giả qua cho cháu chị nha". Đáp lại đàn em, Đông Nhi đã có câu trả lời với giọng điệu thân thiết: "Diệu Nhi chắc con phải xin cô dài dài rùi vì số phận con phải gắn liền với em mái giả hơi nhiều á cô". Có thể thấy, bỏ qua những ồn ào không đáng có, ở thời điểm hiện tại, Diệu Nhi và Đông Nhi vẫn giữ mối quan hệ tình bạn thân thiết, tốt đẹp.

Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết? - Ảnh 5
Đông Nhi gửi lời chúc mừng đến Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh: Chụp màn hình
Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết? - Ảnh 6
Buổi tối cùng ngày, Đông Nhi đến tham dự tiệc cưới của MC Liêu Hà Trinh - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Có thể thấy, sau ồn ào này, mối quan hệ giữa Đông Nhi và Diệu Nhi không vì thế mà bị ảnh hưởng. Diệu Nhi thừa nhận vẫn rất trân trọng đàn chị và dành tình cảm vẹn nguyên cho người chị thân thiết của mình. 

Hậu ồn ào 'chị ruột - em ruột', mối quan hệ hiện tại giữa Diệu Nhi và Đông Nhi liệu có còn thân thiết? - Ảnh 7
Diệu Nhi thừa nhận vẫn rất trân trọng đàn chị và dành tình cảm vẹn nguyên cho người chị thân thiết của mình - Ảnh: FBNV

Cộng đồng mạng cũng khui lại nhiều bằng chứng chứng minh cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Diệu Nhi và Đông Nhi bao năm qua. Theo đó, trên mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip họp báo minishow, tại đây Diệu Nhi tiết lộ Đông Nhi sống rất nghĩa tình với cô từ thời cô chưa nổi tiếng. Trong minishow đầu tiên của mình, Đông Nhi đã nhận lời làm khách mời và khẳng định không nhận cát-xê vì tình cảm chị em dành cho nhau rất gắn bó và thân thiết.

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