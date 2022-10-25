Thiên Ân lấy lại năng lượng, tươi như hoa sắn sàng giật crown: Chờ thời khắc để 'bung lụa' hết cỡ

Chung kết Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra vào tối 25/10 tại Jakarta, Indonesia. Đây là mùa thi kỷ niệm 10 năm của sân chơi này. Hiện tại, các thí sinh đã chuẩn bị đồ đạc và di chuyển đến khu vực thi đấu cho tối nay. Hoa hậu Thiên Ân cũng đã xuất hiện với vẻ ngoài "tươi không cần tưới".

Thiên Ân đăng tải bộ ảnh trước thềm chung kết tràn đầy năng lượng. Cô diện áo phông và quần jeans đơn giản, năng động nhưng vẫn tỏa sáng. Nàng hậu viết trên trang cá nhân: "Thiên Ân đã sẵn sàng", cho thấy được sự quyết tâm của cô đối với chiếc vương miện danh giá của Miss Grand International 2022.

Bài đăng của Thiên Ân trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Thiên Ân đăng tải bộ ảnh trước thềm chung kết tràn đầy năng lượng - Ảnh: FBNV

Trước đó các fan sắc đẹp nước nhà cũng không khỏi lo lắng khi Thiên Ân chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh phải ăn cháo, uống thuốc cận kề thời điểm diễn ra đêm chung kết. Song chắc chắn rằng với tinh thần Việt Nam, Đoàn Thiên Ân sẽ chiến đầu hơn 100% sức lực để mang về thành tích tốt nhất.