Thiên Ân lấy lại năng lượng, tươi như hoa sắn sàng giật crown: Chờ thời khắc để 'bung lụa' hết cỡ

Mặc dù mới ốm dậy nhưng Thiên Ân vẫn tràn đầy năng lượng để chuẩn bị thi đấu trong đêm chung kết Miss Grand International 2022.
- Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'?
- Chồng Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ tới vợ cực ngọt sau đám cưới: 'Bắt đầu hành trình mới với định mệnh của tôi'
Chung kết Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra vào tối 25/10 tại Jakarta, Indonesia. Đây là mùa thi kỷ niệm 10 năm của sân chơi này. Hiện tại, các thí sinh đã chuẩn bị đồ đạc và di chuyển đến khu vực thi đấu cho tối nay. Hoa hậu Thiên Ân cũng đã xuất hiện với vẻ ngoài "tươi không cần tưới".
Thiên Ân đăng tải bộ ảnh trước thềm chung kết tràn đầy năng lượng. Cô diện áo phông và quần jeans đơn giản, năng động nhưng vẫn tỏa sáng. Nàng hậu viết trên trang cá nhân: "Thiên Ân đã sẵn sàng", cho thấy được sự quyết tâm của cô đối với chiếc vương miện danh giá của Miss Grand International 2022.
Trước đó các fan sắc đẹp nước nhà cũng không khỏi lo lắng khi Thiên Ân chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh phải ăn cháo, uống thuốc cận kề thời điểm diễn ra đêm chung kết. Song chắc chắn rằng với tinh thần Việt Nam, Đoàn Thiên Ân sẽ chiến đầu hơn 100% sức lực để mang về thành tích tốt nhất.
Khán giả cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Thiên Ân có phong độ ổn định. Bên cạnh đó việc đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp của Thiên Ân đã lên đường sang Indonesia để cổ vũ nàng Hậu trong đêm chung kết sắp tới cũng là liều thuốc tinh thần cực mạnh, giúp Đoàn Thiên Ân bung xõa trong đêm chung kết.