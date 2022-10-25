Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong

Hậu trường 25/10/2022 10:37

Sau khi nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng về câu chuyện xích mích với người bán hàng rong, vợ chồng Jaykii mới đây đã lên tiếng giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội rần rần chia sẻ câu chuyện của vợ chồng nam ca sĩ Jaykiihotgirl Mai Anh xảy ra xích mích với 1 người bán hàng rong. Theo lời kể của người chứng kiến sự việc, vợ chồng Jaykii đã đậu xe ngay chỗ bán nước của người đàn ông nọ. 

Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong - Ảnh 1
Jaykii và hotgirl Mai Anh - Ảnh: FBNV

Sau đó, nam ca sĩ tỏ thái độ tức giận. Anh trực tiếp xuống xe, đồng thời lớn tiếng với người bán hàng. Hai bên lời qua tiếng lại hồi lâu và cuối cùng Jaykii quyết định lên xe ra về. Về phía vợ của Jaykii - Mai Anh được cho là không có động thái can thiệp. Không những vậy, cô còn cùng chồng đôi co với người đàn ông lớn tuổi. Vụ việc của vợ chồng Jaykii cũng được ghi lại và đang lan truyền trên mạng. 

Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong - Ảnh 2
Ca sĩ Jaykii đôi co với người đàn ông bán hàng rong ở nơi công cộng - Ảnh: Cắt từ clip
Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong - Ảnh 3
Vợ chồng Jaykii cùng nhau cự cãi với người này vì đậu xe đúng chỗ nhưng bị chửi bới, dọa nạt hành hung - Ảnh: Cắt từ clip

 

Sau một hồi khiến cư dân mạng bàn tán và tranh cãi không dứt, thì mới đây Trương Hoàng Mai Anh - vợ của nam ca sĩ cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi và làm rõ vấn đề. "Trước tiên mình xin lỗi đã để những sự việc không đáng có xảy ra ngày hôm nay. Mình có một vài điều muốn chia sẻ với mọi người", cô viết.

Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong - Ảnh 4
Nguyên văn bài chia sẻ khá dài của bà xã Jaykii - Ảnh: Chụp màn hình

 

Cô cho biết, xe của vợ chồng cô đã đỗ đúng nơi quy định, ở khu vực cho phép đỗ xe. Còn người bán hàng rong thì bày bàn ghế ngay dưới lòng đường chứ không phải trên vỉa hè. Khi Jaykii đỗ xe thì bị người này mắng bằng những lời lẽ không hay ho. Bên cạnh đó, qua lời kể của Mai Anh, người bán hàng rong kia còn chụp lại biển số xe của 2 vợ chồng cô và gọi người tới. Khi Mai Anh yêu cầu xóa hình rồi đôi co thêm 1 lúc,  vợ chồng người bán hàng rong thậm chí còn đe dọa dùng vũ khí hành hung. Sau đó, vợ chồng Jaykii đã rời đi, tránh để sự việc xấu xảy đến. Vợ chồng Mai Anh gửi lời xin lỗi đến khán giả vì liên quan đến sự việc không hay. Tuy nhiên, cặp đôi rất mong khán giả công tâm đánh giá câu chuyện từ 2 phía trước khi buông lời chỉ trích vô căn cứ.

Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong - Ảnh 5
Vợ Jaykii khẳng định họ đỗ xe đúng khu vực cho phép - Ảnh: FBNV
Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong - Ảnh 6
Cả hai vợ chồng đều còn khá trẻ nên có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc thiếu kiềm chế mới đây - Ảnh: FBNV
Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong - Ảnh 7
Dù đã lên tiếng thanh minh và xin lỗi, nhưng sự việc này đã làm cộng đồng mạng xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều nổ ra - Ảnh: FBNV

Hiện tại, dù đã lên tiếng thanh minh và xin lỗi, nhưng sự việc này đã làm cộng đồng mạng xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Một bên cho rằng vợ chồng Jaykii không sai vì đã làm đúng quy định, người bán hàng rong cũng đang chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh nên không có quyền cấm người khác đậu xe. Ý kiến khác cho rằng vợ chồng Jaykii không nên có thái độ gay gắt với người đáng tuổi cha mẹ mình như vậy. 

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