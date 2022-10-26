Không phải ngài Nawat, đây mới là người 'hai mặt' sau khi Thiên Ân out top Miss Grand 2022

Thiên Ân rớt Top 10 Miss Grand International khiến nhiều người rất tiếc nuối.

Tối 25/10, đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trải qua nhiều phần thi hấp dẫn, MC đã chính thức xướng tên Top 10 vào phần thi trình diễn dạ hội, thật đáng tiếc vì Đoàn Thiên Ân của Việt Nam không phải là 10 cái tên được đi vào vòng trong. Đoàn Thiên Ân phải dừng chân từ sớm ở Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet Dù được kỳ vọng nhiều tại đấu trường nhan sắc này, song đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân lại phải dừng chân sớm và không thể bước tiếp vào top 10 chung cuộc.

Ông Nawat vấp phải những chỉ trích từ fan Việt - Ảnh: Internet Trước đó, rất nhiều khán giả đã nhấn nút theo dõi tài khoản Instagram chính thức của Miss Grand International để có thể bình chọn cho Thiên Ân. Nhưng ngay sau khi Thiên Ân không có tên trong Top 10, làn sóng "hủy theo dõi" (unfollow) đã diễn ra ồ ạt khiến tài khoản Miss Grand International sụt giảm số lượng người quan tâm với tốc độ choáng váng: Từ 6.5 triệu followers đã rớt xuống còn hơn 5 triệu chỉ sau 1 tiếng. Theo đó một số dân mạng đã chỉ trích chủ tịch Nawat cũng như ban tổ chức vì đại diện Việt Nam xứng đáng có thể đi sâu hơn tại Miss Grand. Tài khoản Instagram của Miss Grand International tụt 1,6 triệu follow chỉ trong vài giờ - Ảnh: Internet

Thế nhưng không phải ngài Nawat, một bộ phận dân mạng cũng có lỗi đối với Đoàn Thiên Ân, đặc biệt là sau khi cô nàng out top 10 Miss Grand. Cụ thể đó chính là những netizen đã lên tiếng chỉ trích Thiên Ân ngay khi cô nàng vừa đăng quang danh hiệu Miss Grand Vietnam 2022 hồi tháng 9. Cụ thể thời điểm Thiên Ân đăng quang, cô nàng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng đại diện đến từ Long An không xứng đáng với danh hiệu này. Thậm chí một số dân mạng còn "body-shaming" nàng Hậu. Thế nhưng giờ đây, những người này lại "quay xe", ủng hộ cho Thiên Ân và tuyên bố rằng "Thiên Ân là Hoa hậu trong lòng người hâm mộ".

Lý do Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand: Interview, sash chưa mạnh hay thời gian chuẩn bị quá ít? Thiên Ân có sự tiến bộ ở chặng cuối cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, song cô vẫn không đủ mạnh để được gọi tên vào top 10 chung cuộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-ngai-nawat-day-moi-la-nguoi-hai-mat-sau-khi-thien-an-out-top-miss-grand-2022-517824.html