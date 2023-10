Phương Oanh có động thái lạ sau khi mở lại tài khoản Facebook: Xóa toàn bộ bài đăng với Shark Bình, chặn người lạ bình luận

Cách đây 2 tuần, diễn viên Phương Oanh khóa trang cá nhân Facebook của mình. Chia sẻ với báo chí về lý do khóa trang cá nhân, cô cho biết thời gian này bản thân muốn tập trung hơn vào công việc.

Màn comeback của Phương Oanh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái "comeback" của người đẹp 8X ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và netizens. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân để lại bình luận khen ngợi cho diện mạo "mới lạ", xinh đẹp của Phương Oanh.

Động thái "comeback" của người đẹp 8X ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và netizens - Ảnh: FBNV

Tại đây, cư dân mạng đã soi ra được chi tiết, mặc dù mỹ nhân Hương vị tình thân đã mở lại tài khoản mạng xã hội, tuy nhiên người đẹp vẫn hạn chế bình luận đối với người lạ.

Phương Oanh đã tắt tính năng bình luận công khai dành cho người lạ, chỉ cho phép bạn bè tương tác - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Phương Oanh đã tắt tính năng bình luận công khai dành cho người lạ, chỉ cho phép bạn bè tương tác. Chính bởi thế, bài đăng này của nữ diễn viên không còn xuất hiện những bình luận "ném đá", những lời chỉ trích của cư dân mạng như những bức hình trước đó.

Từ trước đến nay, Phương Oanh nổi tiếng là mỹ nhân thẳng thắn, sẵn sàng "combat" với antifan và "bỏ ngoài tai" những lời đàm tiếu của dư luận - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi Phương Oanh khóa chặt trang cá nhân Facebook, Shark Bình đã có hành động cực ngọt gửi đến người bạn gái. Theo đó, vị chủ tịch đã tặng cô ca khúc You Raise Me Up. Trước khi trình bày ca khúc, nam doanh nhân cho biết anh rất ít khi hát nên ca khúc chỉ muốn gửi gắm sự chân thành dành tặng bạn gái dịp 20/10.