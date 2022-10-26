Phương Oanh có động thái lạ sau khi mở lại tài khoản Facebook: Xóa toàn bộ bài đăng với Shark Bình, chặn người lạ bình luận

Động thái mới của Phương Oanh sau ồn ào chuyện tình cảm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thời gian qua, ồn ào tình ái giữa bộ 3 Phương Oanh - Shark Bình và bà Đào Lan Hương chưa có dấu hiệu lắng xuống, mọi động thái của cả ba luôn thu hút sự quan tâm từ dư luận. Thời điểm ấy, cả Phương Oanh và Shark Bình đều lên tiếng thông báo đang tìm hiểu đối phương trong khi cả hai đang còn độc thân. Tuy nhiên vợ của Shark Bình là bà Đào Lan Hương bất ngờ phủ nhận thông tin trên và cho rằng mình cùng chồng vẫn đang có mối quan hệ vợ chồng hợp pháp. Bà Hương cũng nhiều lần ẩn ý nói việc Phương Oanh là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của vợ chồng bà. Thời gian qua, ồn ào tình ái giữa bộ 3 Phương Oanh - Shark Bình và bà Đào Lan Hương chưa có dấu hiệu lắng xuống - Ảnh: FBNV

Cách đây 2 tuần, diễn viên Phương Oanh khóa trang cá nhân Facebook của mình. Chia sẻ với báo chí về lý do khóa trang cá nhân, cô cho biết thời gian này bản thân muốn tập trung hơn vào công việc. Chiều ngày 25/10, Phương Oanh chính thức mở lại Facebook cá nhân sau thời dài tạm ngưng sử dụng nền tảng mạng xã hội này. Thay vì có màn comeback âm thầm, Phương Oanh đã cho đăng tải hình ảnh xinh đẹp, mới lạ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: "Oanh nè, tháng mới tốt lành nha mọi người".

Màn comeback của Phương Oanh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Động thái "comeback" của người đẹp 8X ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và netizens. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân để lại bình luận khen ngợi cho diện mạo "mới lạ", xinh đẹp của Phương Oanh. Động thái "comeback" của người đẹp 8X ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và netizens - Ảnh: FBNV Tại đây, cư dân mạng đã soi ra được chi tiết, mặc dù mỹ nhân Hương vị tình thân đã mở lại tài khoản mạng xã hội, tuy nhiên người đẹp vẫn hạn chế bình luận đối với người lạ. Phương Oanh đã tắt tính năng bình luận công khai dành cho người lạ, chỉ cho phép bạn bè tương tác - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, Phương Oanh đã tắt tính năng bình luận công khai dành cho người lạ, chỉ cho phép bạn bè tương tác. Chính bởi thế, bài đăng này của nữ diễn viên không còn xuất hiện những bình luận "ném đá", những lời chỉ trích của cư dân mạng như những bức hình trước đó. Từ trước đến nay, Phương Oanh nổi tiếng là mỹ nhân thẳng thắn, sẵn sàng "combat" với antifan và "bỏ ngoài tai" những lời đàm tiếu của dư luận - Ảnh: FBNV Trước đó, khi Phương Oanh khóa chặt trang cá nhân Facebook, Shark Bình đã có hành động cực ngọt gửi đến người bạn gái. Theo đó, vị chủ tịch đã tặng cô ca khúc You Raise Me Up. Trước khi trình bày ca khúc, nam doanh nhân cho biết anh rất ít khi hát nên ca khúc chỉ muốn gửi gắm sự chân thành dành tặng bạn gái dịp 20/10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-oanh-co-dong-thai-la-sau-khi-mo-lai-tai-khoan-facebook-xoa-toan-bo-bai-dang-voi-shark-binh-chan-nguoi-la-binh-luan-517848.html