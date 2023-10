Mr.Nawat thẳng thừng nói lý do Thiên Ân bị loại: 'phần thân trên dài hơn thân dưới'

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục từ đại diện Brazil - Isabella Menin cùng với 4 á hậu: Á hậu 1 (Thái Lan), Á hậu 2 (Indonesia), Á hậu 3 (Venezuela), Á hậu 4 (Cộng Hoà Séc). Việc đại diện Việt Nam dừng chân tại Top 20 chung cuộc vẫn chưa thể khiến cộng đồng mạng nguôi ngoai. Kết quả này đã khiến phần lớn cư dân mạng Việt cảm thấy bất bình và lập tức nhấn nút "unfollow".

Việc đại diện Việt Nam dừng chân tại Top 20 chung cuộc vẫn chưa thể khiến cộng đồng mạng nguôi ngoai - Ảnh: Internet

Cư dân mạng Việt cảm thấy bất bình và lập tức nhấn nút "unfollow" - Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước cơn bão dư luận, ông Nawat (chủ tịch cuộc thi Miss Grand) đã lên tiếng vì lý do tại sao Thiên Ân không thể tiến xa được. "Không công bằng và thẳng thắn qua vòng được vì là người duy nhất có phần thân trên dài hơn thân dưới, điều đó tôi thấy rõ mà. Và phần hông cũng to. Tôi có thể đưa ý kiến đưa ra cuộc thi kết thúc. Vì vậy, Top 20 cùng giải Country's Power of The Year đã đủ rồi".