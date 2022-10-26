Mr.Nawat thẳng thừng nói lý do Thiên Ân bị loại: 'phần thân trên dài hơn thân dưới'

Hậu trường 26/10/2022 14:47

Chủ tịch Miss Grand International nhận 'gạch đá' từ fan Việt vì có lời lẽ 'body shaming' đối với Thiên Ân.

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục từ đại diện Brazil - Isabella Menin cùng với 4 á hậu: Á hậu 1 (Thái Lan), Á hậu 2 (Indonesia), Á hậu 3 (Venezuela), Á hậu 4 (Cộng Hoà Séc). Việc đại diện Việt Nam dừng chân tại Top 20 chung cuộc vẫn chưa thể khiến cộng đồng mạng nguôi ngoai. Kết quả này đã khiến phần lớn cư dân mạng Việt cảm thấy bất bình và lập tức nhấn nút "unfollow".

Mr.Nawat thẳng thừng nói lý do Thiên Ân bị loại: 'phần thân trên dài hơn thân dưới' - Ảnh 1
Việc đại diện Việt Nam dừng chân tại Top 20 chung cuộc vẫn chưa thể khiến cộng đồng mạng nguôi ngoai - Ảnh: Internet
Mr.Nawat thẳng thừng nói lý do Thiên Ân bị loại: 'phần thân trên dài hơn thân dưới' - Ảnh 2
Cư dân mạng Việt cảm thấy bất bình và lập tức nhấn nút "unfollow" - Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước cơn bão dư luận, ông Nawat (chủ tịch cuộc thi Miss Grand) đã lên tiếng vì lý do tại sao Thiên Ân không thể tiến xa được. "Không công bằng và thẳng thắn qua vòng được vì là người duy nhất có phần thân trên dài hơn thân dưới, điều đó tôi thấy rõ mà. Và phần hông cũng to. Tôi có thể đưa ý kiến đưa ra cuộc thi kết thúc. Vì vậy, Top 20 cùng giải Country's Power of The Year đã đủ rồi".

Mr.Nawat thẳng thừng nói lý do Thiên Ân bị loại: 'phần thân trên dài hơn thân dưới' - Ảnh 3
Ông Nawat (chủ tịch cuộc thi Miss Grand) đã lên tiếng vì lý do tại sao Thiên Ân không thể tiến xa được - Ảnh: Internet

 

Ngay lập tức, chủ tích Hoa hậu Hoà bình Quốc tế tiếp tục "gặt" về hàng loạt gạch đá vì dùng lý do về hình thể để loại Thiên Ân. Thậm chí, nhiều người cho rằng đứng trên cương vị một chủ trì một cuộc thi sắc đẹp, tìm ra những mỹ nhân truyền cảm hứng nhưng ngài Nawat đã có tư duy "body shaming" dành cho một thí sinh. 

Mr.Nawat thẳng thừng nói lý do Thiên Ân bị loại: 'phần thân trên dài hơn thân dưới' - Ảnh 4
Chủ tích Hoa hậu Hoà bình Quốc tế tiếp tục "gặt" về hàng loạt gạch đá vì dùng lý do về hình thể để loại Thiên Ân - Ảnh: Internet

Một số bình luận thể hiện cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng dành cho chủ tịch Nawat:

- Càng nói càng không ưa. Hết lý do xong tới chê body người ta.

- Ủa là đang body shaming đó hả. 

- Lần đầu t thấy thân là chủ tịch 1 cuộc thi hoa hậu mà đi body shaming thí sinh. 

- Hoa hậu hoà bình mà đi body shaming, đúng là cái rạp xiếc.

Hiện tại cuộc tranh cãi về việc bị loại khỏi Top 10 của Hoa hậu Thiên Ân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

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Từ khóa:   Ông Nawat lên tiếng Đoàn Thiên Ân Miss Grand International 2022 Hoa hậu Hoà bình Quốc tế

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