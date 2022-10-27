Miss Grand International 2022 kết thúc, ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp đến từ Brazil. Đoàn Thiên Ân của Việt Nam không may mắn khi chỉ dừng chân ở Top 10. Trước khi cuộc thi diễn ra, nhiều người đặt ra nghi vấn rằng Quang Linh đã gác lại công việc, lặng lẽ từ Angola qua Indonesia để xem Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ của mình để trao lại vương miện cho người mới.



Thuỳ Tiên và Quang Linh liên tục được cư dân mạng "đẩy thuyền" vì hợp nhau về mọi mặt - Ảnh: Internet

Nghi vấn chàng trai xứ Nghệ sang Indonesia xem Thùy Tiên final walk càng được đẩy lên cao khi một tài khoản mạnh dạn hỏi: "Linh đi Indo rồi à chú ơi?". Dù không trả lời nhưng hành động like comment người này của Tiến Nguyễn, khiến mọi người phải đặt dấu hỏi anh đang giấu giếm chuyện Quang Linh đã đi xem chung kết Miss Grand International diễn ra tối 25/10. Chưa hết, có người còn cho biết gặp Quang Linh ở sân bay Indonesia từ chiều.