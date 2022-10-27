Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên

Hậu trường 27/10/2022 09:50

Đây là lần hiếm hoi Quang Linh Vlog có phản hồi khi chuyện tình cảm bị mang ra bàn tán.

Miss Grand International 2022 kết thúc, ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp đến từ Brazil. Đoàn Thiên Ân của Việt Nam không may mắn khi chỉ dừng chân ở Top 10. Trước khi cuộc thi diễn ra, nhiều người đặt ra nghi vấn rằng Quang Linh đã gác lại công việc, lặng lẽ từ Angola qua Indonesia để xem Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ của mình để trao lại vương miện cho người mới.

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Thuỳ Tiên và Quang Linh liên tục được cư dân mạng "đẩy thuyền" vì hợp nhau về mọi mặt - Ảnh: Internet

Nghi vấn chàng trai xứ Nghệ sang Indonesia xem Thùy Tiên final walk càng được đẩy lên cao khi một tài khoản mạnh dạn hỏi: "Linh đi Indo rồi à chú ơi?". Dù không trả lời nhưng hành động like comment người này của Tiến Nguyễn, khiến mọi người phải đặt dấu hỏi anh đang giấu giếm chuyện Quang Linh đã đi xem chung kết Miss Grand International diễn ra tối 25/10. Chưa hết, có người còn cho biết gặp Quang Linh ở sân bay Indonesia từ chiều.

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Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên - Ảnh 3
Dân tình bàn luận về sự "mất tích" của Quang Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi dân mạng đang bán tín bán nghi về sự việc, mới đây Quang Linh Vlog đã có động thái gây chú ý. Theo đó, 9X đăng tải dòng trạng thái: "Trồng ngô tại biên giới Indonesia" kèm đoạn video ghi lại hình ảnh bản thân và bà con làm việc trên đồng ruộng. Ngoài ra, anh còn khẳng định mình đang chăm chỉ làm việc nên chẳng có thời gian đi đâu: "Đang đi gieo ngô bên Angola bận tối mặt mũi mà nhiều ông nhiều bà bảo đi Indonesia". 

Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên - Ảnh 4
Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên - Ảnh 5
Qua đoạn video, Quang Linh ngầm cho biết anh không hề đến Indonesia để ủng hộ Thùy Tiên như tin đồn trong thời gian qua - Ảnh: Chụp màn hình

"Thông báo với mọi người là gần đến biên giới thôi, chưa vào Indonesia đâu, bây giờ phải ngồi trên thuyền đi sang", anh hài hước nói thêm trong video mới nhất của mình.

Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên - Ảnh 6
Quang Linh sinh năm 1997, anh vốn được nhiều người biết đến thông qua việc đăng tải những video có nội dung về cuộc sống của bà con tại châu Phi - Ảnh: Internet
Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên - Ảnh 7
Hình ảnh của nàng hậu trong đêm chung kết vừa qua - Ảnh: Internet
Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên - Ảnh 8
Thùy Tiên chọn mẫu bạn trai lý tưởng là Quang Linh - Ảnh: Internet

Từ những động thái này cho thấy, anh phủ nhận việc "bỏ việc" đi cổ vũ bạn gái tin đồn. Nghe đến đây, dân mạng bày tỏ tiếc nuối khi "thuyền" Linh - Tiên vừa ra khơi đã bị chính nam Youtuber "đánh chìm nghỉm". Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi Quang Linh trực tiếp lên tiếng về tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm riêng.

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Từ khóa:   Thùy Tiên - Quang Linh Hoa hậu Thùy Tiên Quang Linh Vlog

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