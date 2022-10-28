Á hậu Thúy Vân lên tiếng bênh vực Đoàn Thiên Ân khi bị chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế – ông Nawat Itsaragrisil miệt thị ngoại hình.

Những ngày qua, Thiên Ân là nàng hậu "nóng" nhất mạng xã hội Việt Nam. Hành trình thi quốc tế của cô nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, cùng với đó là những tranh cãi xung quanh màn trượt top 10 đầy đáng tiếc. Đoàn Thiên Ân - Ảnh: Internet Sau cuộc thi, nhiều fan Việt có động thái un-follow Fanpage Miss Grand International, từ Facebook tới Instagram. Đây được cho là động thái nhằm phản đối kết quả với Ban tổ chức, đồng thời thể hiện sự bức xúc cho Thiên Ân khi cô không được gọi tên vào Top 10.

Nhiều tranh cãi xung quanh màn trượt top 10 của Thiên Ân nổ ra- Ảnh: Internet Trước làn sóng phẫn nộ đấy, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International đã có những cuộc livestream liên tục và dùng những lời lẽ "khó nghe". Nói về lý do loại Thiên Ân, ông Thiên Ân của Việt Nam body chưa nhức nách, chê cô ấy chậm chạp và thậm chí chê luôn chúng ta chọn sai người đi thi Miss Grand International. Ông Nawat bị chỉ trích vì có lời lẽ miệt thị ngoại hình đại diện của Việt Nam - Đoàn Thiên Ân - Ảnh: Internet Được biết, vào tháng 10 vừa qua, ông Nawat được chào đón qua Việt Nam để tham dự chung kết Miss Grand Vietnam 2022, ông cũng từng khen Thiên Ân và tỏ vẻ hài lòng với danh hiệu mà cô ấy đạt được. Trước những màn công kích tinh thần này, loạt hoa hậu - á hậu, người mẫu đã lên tiếng bảo vệ nàng hậu sinh năm 2000.

Mới đây, Á hậu Quốc tế 2015 Phạm Hồng Thủy Vân đã chia sẻ về quan điểm của mình về vụ việc trên trang cá nhân, cô viết: "Thương em Thiên Ân, không cô gái nào đáng phải nghe những lời như vậy, đặc biệt đến từ những người mình đã tin tưởng và tôn trọng". Á hậu Thúy Vân cũng để lại lời động viên dành cho Thiên Ân - Ảnh: Chụp màn hình Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2019 rất ít khi lên tiếng phân bua về đời tư cá nhân trên mạng xã hội. Nên hành động này của Thúy Vân được xem là đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh. Thậm chí, mọi người còn mừng thay Thiên Ân khi được chị Thúy Vân an ủi, vỗ về.

Hành động này của Thúy Vân được xem là đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh - Ảnh: Internet Hầu hết các khán giả Việt Nam đều cho rằng đây là một sự xúc phạm nặng nề đến đại diện của Việt Nam. Họ cho rằng, cuộc thi hoa hậu yêu cầu yếu tố ngoại hình là đúng, nhưng suy cho cùng việc miệt thị ngoại hình người khác trước truyền thông đại chúng như vậy chẳng khác nào công kích.

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