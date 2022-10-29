Lâm Khánh Chi và Lynk Lee phẫu thuật giọng nói, hoàn thành ước mơ được là chính mình

Lynk Lee và đàn chị vui mừng khi bản thân đã hoàn thành giấc mơ trở thành phụ nữ 100% của mình.

Có thể nói, sau khi chuyển giới thành công, Lâm Khánh Chi và Lynk Lee đều được khán giả dành sự quan tâm lớn. Đa số lời khen từ cộng đồng mạng nhận xét rất xinh đẹp, nữ tính trong diện mạo mới. Đặc biệt, cả 2 đều lựa chọn cách bắt đầu "cuộc sống mới" thông qua phẫu thuật giọng nói. Dù biết có thể mất đi giọng hát truyền cảm vốn có nhưng đều sẵn sàng đối mặt. Lynk Lee đã có hành trình chuyển giới đầy gian nan - Ảnh: FBNV Vào đầu năm nay Lynk Lee vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài một giờ để can thiệp thanh quản tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Được biết, hiện tại Lynk Lee vẫn khỏe mạnh, đang dần phục hồi không đau vì chưa hết thuốc tê nhưng tạm thời sẽ không thể giao tiếp bằng giọng nói trong thời gian 2 tháng, nhưng rất hạnh phúc vì đã hoàn thành 100% ước mơ.

Lynk Lee trải qua ca phẫu thuật kéo dài một giờ để can thiệp thanh quản tại một bệnh viện ở Hàn Quốc - Ảnh: FBNV Cuối tháng 7 vừa qua, giọng ca Buồn thì cứ khóc đi hạnh phúc thông báo tới đông đảo khán giả sau khi ca phẫu thuật diễn ra thành công: "Thế là xong rồi ạ. Em mới tỉnh nên không được tươi lắm. Từ bây giờ là hai tháng em không được mở miệng nói. Cả nhà cứ nhắn tin cho em nhé, đừng gọi em, em khum nói được huhu. Tí chiều lại tung tăng đi chơi í mà. Không đau đâu ạ, hết thuốc tê thì em không biết. Hihi. Ước mơ hoàn thành 100% rồi, hồi phục nữa thôi ạ. Hẹn gặp lại cả nhà với giọng nói trong veo nha".

Nối tiếp đàn em, mới đây Lâm Khánh Chi vui mừng thông báo tin vui với người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp trên mạng xã hội về ca phẫu thuật can thiệp thanh quản tại Thái Lan. Lí do người đẹp đưa quyết định này vì cô muốn hướng đến "một Lâm Khánh Chi phiên bản hoàn hảo hơn trong nghệ thuật cũng như đời sống". Nữ ca sĩ hy vọng mọi người sẽ luôn dành sự quan tâm cho cô sau khi ca phẫu thuật hoàn thành. Cô cho biết quá trình tĩnh dưỡng sẽ kéo dài từ 1 đến 3 tháng - Ảnh: FBNV Sau khoảng 2 ngày, Lâm Khánh Chi không ngần ngại chia sẻ hình ảnh ở giường bệnh. Đồng thời cô cho biết quá trình tĩnh dưỡng sẽ kéo dài từ 1 đến 3 tháng: "Trước khi làm bác sĩ tư vấn rất kỹ khi làm giọng xong có thể hát hay, cũng có thể không hát hay nếu đồng ý thì làm. Và dưỡng giọng từ 1 tháng tới 3 tháng giọng mới ổn định được, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ thì Khánh Chi sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát, không thì dừng lại tại đây nhé. Quý vị khán giả yêu thương Khánh Chi cũng đừng buồn nếu Khánh Chi không hát được như trước nhé". Lâm Khánh Chi sau ca phẫu thuật thanh quản ở Thái Lan - Ảnh: FBNV Câu chuyện của hai sao nữ khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Cho đến thời điểm hiện tại, Lâm Khánh Chi và Lynk Lee có thể đi hát hay không trong tương lai gần còn là một ẩn số, nhưng 2 người đẹp thực sự đã tiếp thêm dũng khí cho nhiều người thuộc cộng đồng LGBT và luôn là hình mẫu đối với những người muốn chuyển giới.

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