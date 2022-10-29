Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'xin vía' sớm sinh con cho chồng thiếu gia

Mới đây, Thu Hoài đăng tải trên trang cá nhân của mình khoảnh khắc đứng chung khung hình với Đỗ Mỹ Linh trong ngày cưới, nhan sắc “một chín, một mười” của cả hai khiến dân tình “u mê”. Có thể thấy dù bầu bí vượt mặt song trông thần sắc Thu Hoài vẫn rất "ổn áp", không hề bị lép vế khi đứng cạnh Hoa Hậu Việt Nam 2016.

Thu Hoài không quên nhắn tới Mỹ Linh: “Đi ăn cưới là nhả vía bầu ngay. Chúc cô Đỗ Mỹ Linh trăm năm hạnh phúc và sẽ luôn rạng ngời thế này nhé”. Ngay khi được đàn chị “nhả vía bầu”, hoa hậu Việt Nam nhanh chóng đáp lời: “Mong xin vía thành công”. Thấy cô em xinh đẹp rất hào hứng với chuyện bầu bí, Thu Hoài khẳng định: “Nhả là dính luôn nha”.



Vừa lên xe hoa, Đỗ Mỹ Linh nóng lòng xin vía mang bầu của MC Thu Hoài - Ảnh: Chụp màn hình



Bà bầu Thu Hoài cùng cô dâu xinh đẹp Mỹ Linh - Ảnh: FBNV

Tiết lộ về chuyện tình yêu với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Linh và anh Quang may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình".

Trong tiệc cưới, chủ tịch CLB Hà Nội đã thổ lộ với vợ: "Đáng lý ra anh sẽ có kế hoạch, lộ trình, thế nhưng đứng trước em đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra rằng khi chúng ta sống với nhau một cách tự nhiên thì chúng ta sẽ thoải mái nhất và em chính là người định mệnh của anh, và anh có ngày hôm nay. Anh yêu em và luôn luôn như thế". Khán giả nóng lòng chờ ngày cặp đôi sớm thông báo tin vui đến người hâm mộ.