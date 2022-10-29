Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'xin vía' sớm sinh con cho chồng thiếu gia

Hậu trường 29/10/2022 17:30

Nàng hoa hậu khéo léo thể hiện niềm vui thích khi nói về chuyện "xin vía bầu ngay".

Tối 23/10, dàn sao gồm những người đẹp nổi tiếng của showbiz như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Tường San... xúng xính lên đồ tham dự tiệc cưới của cặp đôi Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'xin vía' sớm sinh con cho chồng thiếu gia - Ảnh 1
Vừa qua Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang chính thức lên xe hoa với một đám cưới hoành tráng - Ảnh: Internet

 

Mới đây, Thu Hoài đăng tải trên trang cá nhân của mình khoảnh khắc đứng chung khung hình với Đỗ Mỹ Linh trong ngày cưới, nhan sắc “một chín, một mười” của cả hai khiến dân tình “u mê”. Có thể thấy dù bầu bí vượt mặt song trông thần sắc Thu Hoài vẫn rất "ổn áp", không hề bị lép vế khi đứng cạnh Hoa Hậu Việt Nam 2016.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'xin vía' sớm sinh con cho chồng thiếu gia - Ảnh 2
Thu Hoài đăng tải trên trang cá nhân của mình khoảnh khắc đứng chung khung hình với Đỗ Mỹ Linh trong ngày cưới - Ảnh: Chụp màn hình

 

Thu Hoài không quên nhắn tới Mỹ Linh: “Đi ăn cưới là nhả vía bầu ngay. Chúc cô Đỗ Mỹ Linh trăm năm hạnh phúc và sẽ luôn rạng ngời thế này nhé”. Ngay khi được đàn chị “nhả vía bầu”, hoa hậu Việt Nam nhanh chóng đáp lời: “Mong xin vía thành công”. Thấy cô em xinh đẹp rất hào hứng với chuyện bầu bí, Thu Hoài khẳng định: “Nhả là dính luôn nha”

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'xin vía' sớm sinh con cho chồng thiếu gia - Ảnh 3
Vừa lên xe hoa, Đỗ Mỹ Linh nóng lòng xin vía mang bầu của MC Thu Hoài - Ảnh: Chụp màn hình
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'xin vía' sớm sinh con cho chồng thiếu gia - Ảnh 4
Bà bầu Thu Hoài cùng cô dâu xinh đẹp Mỹ Linh - Ảnh: FBNV

Tiết lộ về chuyện tình yêu với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Linh và anh Quang may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình". 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'xin vía' sớm sinh con cho chồng thiếu gia - Ảnh 5

 

Trong tiệc cưới, chủ tịch CLB Hà Nội đã thổ lộ với vợ: "Đáng lý ra anh sẽ có kế hoạch, lộ trình, thế nhưng đứng trước em đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra rằng khi chúng ta sống với nhau một cách tự nhiên thì chúng ta sẽ thoải mái nhất và em chính là người định mệnh của anh, và anh có ngày hôm nay. Anh yêu em và luôn luôn như thế". Khán giả nóng lòng chờ ngày cặp đôi sớm thông báo tin vui đến người hâm mộ.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cưới Thu Hoài

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