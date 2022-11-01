Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand

Hậu trường 01/11/2022 09:30

Sau thành tích Top 20 Miss Grand International 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã có những chia sẻ về hành trình vừa qua.

Chỉ sau 54 tiếng đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã phải lên đường chinh chiến quốc tế, Thiên Ân đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn trong 20 ngày ở Indonesia. Về Việt Nam sau đêm Chung kết "bão tố". Mặc dù dừng chân ở Top 20 chung cuộc với cô không phải là sự thất bại mà là sự ghi nhận - sự mở đầu cho một hành trình phía trước.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand - Ảnh 1
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 Miss Grand International 2022 khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh minh họa: Internet

Trở về trong vòng tay người hâm mộ, Thiên Ân đến nay vẫn bồi hồi xúc động vì không ngờ bản thân lại được công chúng đón nhận và yêu thương nhiều như vậy. Trên trang cá nhân, nàng hậu sinh năm 2000 đã đăng tải dòng trạng thái rất dài gói gọn tâm trạng của mình hậu thi thố. Một mùa giải với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tiếc nuối có - tự hào có và chắc chắn sự phẫn nộ cũng có. 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand - Ảnh 2
Mới đây, Thiên Ân đã có những trải lòng đầu tiên về hành trình của mình ở Indonesia - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand - Ảnh 3

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand - Ảnh 4

 

Cô gái Long An viết: "Hành trình Miss Grand International đối với Ân rất ý nghĩa, đây không chỉ là cơ hội để gặp gỡ thêm nhiều bạn bè quốc tế, học hỏi thêm kinh nghiệm, mà còn là hành trình để Ân nhìn nhận và cải thiện bản thân hơn nữa. Ân biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng với cương vị là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - là đại diện của Việt Nam trong một cuộc thi nhan sắc quốc tế, niềm tự hào dân tộc thôi thúc Ân phải nỗ lực và cố gắng không ngừng và tự tin chinh phục hành trình này.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand - Ảnh 5
Thiên Ân không nuối tiếc điều gì trong hành trình vừa qua, bởi nàng Hậu biết rằng bản thân đã làm hết sức - Ảnh: Internet

Nhưng mọi người biết đó, có đến 67 cô gái tham gia nhưng chỉ có 1 vương miện hoa hậu, điều đó không có nghĩa rằng những cô gái còn lại không xinh đẹp, không tài năng hay không xứng đáng, chỉ là may mắn chưa mỉm cười với Ân.

Cho dù kết quả có ra sao, Ân vẫn không nuối tiếc điều gì bởi Ân biết rằng bản thân đã làm hết sức. Thay vào đó, nhờ hành trình này, đã có nhiều người biết đến một cô gái tên Đoàn Thiên Ân đến từ Long An, Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng mọi người trong hành trình đấu tranh chống lại bạo lực ngôn từ, mang những điều tốt đẹp hơn đến với cuộc sống này. Ân tin rằng tất cả tình cảm mà Ân nhận được từ khán giả trong và ngoài nước chính là phần quà lớn nhất mà Ân có được sau hành trình này".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand - Ảnh 6
Đối với cô gia đình là nơi để cô được trở về trong tình yêu thương của ba - Ảnh: Internet

 

Đối với cô gia đình là nơi có một Thiên Ân không son phấn, không váy áo lụa là và là nơi để cô được trở về trong tình yêu thương của ba: "Con muốn gửi lời đến ba vì đã luôn âm thầm chăm sóc, lo lắng cho con, cảm ơn ba vì luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của con trên chặng đường mà tất cả mọi thứ đối với con đều rất mới mẻ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và luôn dành những thức tốt đẹp nhất cho con, mặc dù hành trình này những thành công mà con gặt hái được cho đến ngày hôm nay không có mẹ cạnh bên nhưng con vẫn tin mẹ luôn giỏi theo con và vẫn rất hạnh phúc vì là con của mẹ, con đã làm mẹ tự hào rồi đúng không mẹ".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu chi sẻ sau gần 1 tuần kết thúc Miss Grand - Ảnh 7
Thiên Ân xem những ngày tháng ở Indonesia là kí ức thanh xuân đẹp đẽ không bao giờ quên - Ảnh: Internet

 

Thay vì bức xúc với ban tố chức, cô xem những ngày tháng ở Indonesia là kí ức thanh xuân đẹp đẽ không bao giờ quên: "Bên cạnh đó, Ân muốn gửi lời cảm ơn đến tổ chức Miss Grand International vì đã cho Ân thật nhiều kỷ niệm đẹp, một hành trình đáng nhớ. Cũng chính nhờ những trải nghiệm tại cuộc thi đã giúp Ân hiểu hơn về điểm yếu và điểm mạnh của bản thân để ngày càng cải thiện hơn. Ân cũng đã có những tình bạn xuyên biên giới rất đẹp, Ân rất trân trọng điều này và mong rằng nó sẽ được kéo dài". 

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