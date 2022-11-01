Trong thông báo có đoạn viết: "Tại Đại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh - sẽ chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Đại Nam và truyền cảm hứng cho các em sinh viên trên bước đường học tập". Người đẹp sinh năm 2000 cũng xác nhận sẽ trở thành giảng viên: "Từ nay hãy gọi tôi là giảng viên Lương Thùy Linh".

Mới đây, Lương Thùy Linh bất ngờ thông báo trở thành giảng viên trường Đại học Đại Nam sau vài tháng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cụ thể, trên trang instagram cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã đăng tải hình ảnh chụp lại màn hình thông báo của nhà trường nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập.

Bên cạnh những lời chúc mừng thành tích đáng nể của Lương Thùy Linh, nhiều netizen lại đặt nghi vấn về trình độ giảng dạy của cô. Tháng 8/2022, Lương Thùy Linh vẫn còn đang cân nhắc việc học thạc sĩ. Như vậy, người đẹp chỉ có vỏn vẹn 2 tháng để đạt được tấm bằng thạc sĩ? Cộng đồng mạng thắc mắc Lương Thùy Linh sẽ giảng dạy bộ môn nào, đã đủ trình độ giảng dạy cấp bậc đại học hay chưa trong khi cô chưa từng công bố tấm bằng thạc sĩ.

Lương Thùy Linh là người đẹp tài sắc trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Ngoài tấm bằng Cử nhân Xuất sắc tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, người đẹp từng có quãng thời gian là học sinh với những thành tích học tập đáng nể. Cô theo học tại lớp chuyên Toán trường chuyên Cao Bằng, thuộc đội tuyển HSG tiếng Anh và dự thi cấp quốc gia, IELTS đạt 7.5...

Bên cạnh hình ảnh hoa hậu, Lương Thùy Linh còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như MC, người mẫu, huấn luyện viên show thực tế... - Ảnh: Internet

Để đạt được thành công như này, Lương Thùy Linh chia sẻ, cô đã cố gắng thu xếp để học tập vào những lúc rảnh, kể cả khi trên máy bay cô vẫn tranh thủ học bài. Với tính cách hòa đồng, cô nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè tại trường.

Để đạt được thành công như này, Lương Thùy Linh đã cố gắng học tập vào những lúc rảnh, kể cả khi trên máy bay - Ảnh: Internet

Lương Thùy Linh là nàng hậu tài sắc trong showbiz Việt. Cô được biết đến nhiều hơn sau khi trở thành Miss World Vietnam 2019 và đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World, lọt top 12 chung cuộc bằng thực lực. Đây cũng là thành tích đáng nể, giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên đấu trường quốc tế.

Sự lựa chọn của nàng hậu nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tán dương của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng "lấn sân" sang lĩnh vực MC trong nhiều sự kiện lớn. Bên cạnh đó, cô được nhiều NTK mời đảm nhiệm vị trí diễn mở màn, kết show thời trang. Bên cạnh đó, cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.