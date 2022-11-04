Thùy Tiên cho rằng cô "không thể mãi im lặng chịu oan ức" và khẳng định sẵn sàng giải quyết vụ việc đến cùng.

Sau khi những ồn ào với bà Đặng Thùy Trang, mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng khi bị đâm đơn kiện đòi 1,5 tỷ đồng và đòi bồi thường thêm 932, triệu đồng (tổng khoảng 2,4 tỉ đồng). Lùm xùm giữa bà Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Thùy Tiên gây xôn xao dư luận thời gian qua - Ảnh: Internet Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tiết lộ, cô đã không thể ngủ được trước ngày cuối cùng của nhiệm kỳ vì đã đọc nhiều tin tức về việc mình bị kiện. Tuy nhiên, thời điểm đó, Thùy Tiên chọn cách im lặng vì không muốn gây ồn ào. Cụ thể, Thùy Tiên chia sẻ: "Mọi thứ xảy đến vào đúng lúc thời điểm tâm trạng mà tôi có nhiều cảm xúc nhất. Cả đêm tôi không thể ngủ, không thể nhớ nổi mình phải nói gì trước khi khép lại nhiệm kỳ. Tôi cứ luôn dằn vặt rằng, suốt cả một quá trình nỗ lực và cống hiến của mình như vậy, tại sao mỗi khi mình đạt đến một đỉnh cao mới thì người khác lại có tâm tư đẩy mình xuống lại vực thẳm".

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng khi bị đâm đơn kiện - Ảnh: Internet Hoa hậu Thùy Tiên thừa nhận, cô đã ký tên vào giấy vay nợ do tin tưởng bà Đặng Thùy Trang. Tuy nhiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 khẳng định mình chưa nhận được số tiền nào từ bà Đặng Thùy Trang: "Ở tuổi 18-19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ dành sự thương yêu và lòng tốt đối với mình. Bởi vậy, tôi đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì. Tôi đã đặt bút ký bằng tất cả niềm tin. Tôi bị hại nhưng vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng tôi xin khẳng định rằng chưa từng nhận một đồng nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời bà Đặng Thùy Trang đã hứa". Thùy Tiên thừa nhận đã ký tên vào giấy vay nợ. Tuy nhiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 khẳng định mình chưa nhận được số tiền nào từ bà Đặng Thùy Trang - Ảnh: Internet Về lý do chưa từng lên tiếng dù vụ ồn ào xảy ra trong thời gian dài, Hoa hậu Thùy Tiên nói cô tin vào sự công tâm của pháp luật. "Nhưng đến hôm nay nỗi buồn và sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm khi mọi thông tin đã dần chuyển theo hướng tiêu cực. Lý do vì sao đến bây giờ Tiên mới lên tiếng vì Tiên không muốn người khác đạt được mục đích sai trái của họ. Câu chuyện không còn dừng lại ở cá nhân Tiên nữa mà còn gây ảnh hưởng đến những người mà Tiên thương yêu", Thùy Tiên bộc bạch.

Bà Đặng Thùy Trang cung cấp bằng chứng là giấy vay nợ có chữ ký của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào năm 2017 - Ảnh: Internet Trước đó, bà Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo - cho biết đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền. Tòa án xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang vào ngày 14/10. Theo bà Trang, vào năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải. Trước đó, bà Đặng Thùy Trang đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền - Ảnh: Internet "Việc Thùy Tiên vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ, vu khống tôi vào các tội danh như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tố giác tôi ra cơ quan công an mà không có bằng chứng, căn cứ... là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó khiến tôi không chỉ có nguy cơ bị mất trắng tiền của mà còn chà đạp danh dự, nhân phẩm, khiến sức khỏe tôi bị suy sụp”, bà Trang nói. Liên quan vụ việc, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (đại diện pháp lý cho hoa hậu Thùy Tiên) cho biết Thùy Tiên không nhận tiền vay từ bà Trang hay ông Trọng. Do đó, bà Trang không có quyền khởi kiện yêu cầu Thùy Tiên phải trả tiền. Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã có văn bản đề nghị TAND quận Gò Vấp đình chỉ giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện cho bà Trang.

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